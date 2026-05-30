Παιανία: Στη ΜΕΘ 12χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι
Μαρτυρίες αναφέρουν πως ο ανήλικος δεν φορούσε κράνος, κοίταζε το κινητό του και παραβίασε STOP - Πάνω από 80 παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο τον Μάιο
Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται 12χρονος μετά από ατύχημα που είχε με το ηλεκτρικό του πατίνι στην Παιανία.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 12χρονος φέρεται να παραβίασε σήμα STOP, ενώ κατά την πορεία του δεν φορούσε προστατευτικό κράνος και χρησιμοποιούσε και το κινητό του τηλέφωνο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι όταν έπεσε πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο.
Το νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, έρχεται να προστεθεί στη «μαύρη» και όλο αυξανόμενη λίστα με τα ατυχήματα που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες στην χώρα μας.
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ανέφερε πως μόνο τον Μάιο, πάνω από 80 παιδιά ηλικίας μέχρι 16 χρόνων, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά από ατύχημα που είχαν με πατίνι.
