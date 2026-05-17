Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν νεαρό χθες τη νύχτα, ο οποίος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι ευρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να προσκρούσει σε αυτοκίνητο.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2:00 τα ξημερώματα της Κυριακής επί της Ιεράς Οδού, ενώ ο οδηγός δεν τραυματίστηκε. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο υπέβαλαν τον 25χρονο σε έλεγχο αλκοτέστ, το οποίο βγήκε θετικό. Ειδικότερα, από την αλκοολομέτρηση διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ πολύ πάνω από τα όρια του αυτοφώρου.

Η σχετική ένδειξη κατέγραψε 0,63 mg/l εκπνεόμενου αέρα, όταν το νόμιμο όριο στην Ελλάδα είναι 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα (ή 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος).

Ηλεκτρικό πατίνι: Έρχονται νέα μέτρα

Πλήρης απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους και «κόφτης» στην ταχύτητα έχει ήδη προαναγγελθεί, την ώρα που πληθαίνουν οι φωνές για επιπλέον μέτρα λόγω της επικινδυνότητας αυτών των οχημάτων.

Μετά τον τραγικό θάνατο του 13χρονου στην Ηλεία την ώρα που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, αλλά και σοβαρούς τραυματισμούς κυρίως ανηλίκων, έχει καταστεί σαφές ότι αυτά τα οχήματα μετατρέπονται σε ένα σύγχρονο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Όπως δήλωσε χθες ο αρμόδιος υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια θα είναι αυστηρό, έκανε λόγο για «πλήρη απαγόρευση για τους ανηλίκους», αλλά και για ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες.

«Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση», τόνισε.