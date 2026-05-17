Σοκ στη Ρωσία από την υπόθεση ενός ζευγαριού που καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης για τον βασανισμό και τη δολοφονία της δίχρονης κόρης τους, την οποία κρατούσαν επί μήνες κλεισμένη μέσα σε ένα ξύλινο κουτί που έμοιαζε με φέρετρο.

Η 29χρονη Αικατερίνα Ο. και ο 31χρονος Ιλία Α. κρίθηκαν ένοχοι για βασανισμό, παράνομη κράτηση και ανθρωποκτονία της μικρής Σόνια «με ιδιαίτερη σκληρότητα».

Όπως αποκαλύφθηκε στη δίκη, σύμφωνα με τη Sun, το ζευγάρι δεν επιθυμούσε να μεγαλώσει το παιδί του και κατασκεύασε ένα στενό ξύλινο κουτί με καπάκι, που έμοιαζε με φέρετρο όπου φυλάκιζε επανειλημμένα τη μικρή για χρονικά διαστήματα που έφταναν ακόμη και τις δύο συνεχόμενες ημέρες.

Το παιδί δεν μπορούσε ούτε να σταθεί όρθιο ούτε να καθίσει κανονικά.

Οι εισαγγελικές αρχές περιέγραψαν συνθήκες ακραίας κακοποίησης και πλήρους παραμέλησης. Η δίχρονη ζούσε μέσα σε βρόμικο και αποπνικτικό περιβάλλον, χωρίς στοιχειώδη υγιεινή και φροντίδα, ενώ οι γονείς της τής στερούσαν συστηματικά τροφή και νερό ή της έδιναν ελάχιστες ποσότητες. Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο θάνατός της προήλθε από σοβαρό πρωτεϊνο-ενεργειακό υποσιτισμό.

Όταν πέθανε ζύγιζε λιγότερο από 10 κιλά

Η φρίκη, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, διήρκεσε για μήνες. Καθώς το κοριτσάκι εξασθενούσε, η κακοποίηση γινόταν ακόμη πιο βίαιη. Το ζευγάρι παραδέχθηκε τις πράξεις του, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η μικρή «τους ενοχλούσε» με τις κινήσεις της μέσα στο μικρό διαμέρισμα των 28 τετραγωνικών μέτρων όπου ζούσαν.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Σόνια ήταν ένα «ανεπιθύμητο παιδί» και πως οι γονείς της επινόησαν έναν τρόπο να «ξεφορτωθούν» την παρουσία της. Το ξύλινο κουτί που κατασκεύασαν περιγράφηκε ως ένα στενό «φέρετρο», μέσα στο οποίο το παιδί δεν μπορούσε ούτε να τεντωθεί ούτε να κινηθεί φυσιολογικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μικρή πλενόταν σπάνια, ενώ τους τελευταίους μήνες οι γονείς είχαν ουσιαστικά σταματήσει να της δίνουν κανονικά φαγητό και νερό. Όταν πέθανε, ζύγιζε λιγότερο από 10 κιλά και ήταν τόσο εξαντλημένη που δεν μπορούσε πλέον ούτε να αντιδράσει.

Μετά τον θάνατό της, το ζευγάρι προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του, λέγοντας σε συγγενείς και Αρχές ότι το παιδί πέθανε από ασθένεια. Ωστόσο, συγγενικά πρόσωπα που είδαν την κατάσταση της μικρής ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οδηγώντας στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν αργότερα πως «δεν ήθελαν να γεννηθεί ούτε να ασχοληθούν με την ανατροφή του παιδιού».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή στη Ρωσία, με χιλιάδες πολίτες να εκφράζουν αγανάκτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας την ποινή ανεπαρκή για τη φρίκη που υπέστη το παιδί.