Ρωσία: Γονείς – τέρατα κρατούσαν το 2χρονο παιδί τους μέσα σε φέρετρο και το βασάνιζαν – Αδιανόητο έγκλημα
Κόσμος 17 Μαΐου 2026, 10:51

Ρωσία: Γονείς – τέρατα κρατούσαν το 2χρονο παιδί τους μέσα σε φέρετρο και το βασάνιζαν – Αδιανόητο έγκλημα

Το ζευγάρι στη Ρωσία δεν επιθυμούσε να μεγαλώσει το παιδί και κατασκεύασε ένα στενό ξύλινο κουτί με καπάκι, που έμοιαζε με φέρετρο όπου φυλάκιζε τη μικρή.

Σοκ στη Ρωσία από την υπόθεση ενός ζευγαριού που καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης για τον βασανισμό και τη δολοφονία της δίχρονης κόρης τους, την οποία κρατούσαν επί μήνες κλεισμένη μέσα σε ένα ξύλινο κουτί που έμοιαζε με φέρετρο.

Το ζευγάρι παραδέχθηκε τις πράξεις του, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η μικρή «τους ενοχλούσε» με τις κινήσεις της μέσα στο μικρό διαμέρισμα των 28 τετραγωνικών μέτρων όπου ζούσαν

Η 29χρονη Αικατερίνα Ο. και ο 31χρονος Ιλία Α. κρίθηκαν ένοχοι για βασανισμό, παράνομη κράτηση και ανθρωποκτονία της μικρής Σόνια «με ιδιαίτερη σκληρότητα».

Όπως αποκαλύφθηκε στη δίκη, σύμφωνα με τη Sun, το ζευγάρι δεν επιθυμούσε να μεγαλώσει το παιδί του και κατασκεύασε ένα στενό ξύλινο κουτί με καπάκι, που έμοιαζε με φέρετρο όπου φυλάκιζε επανειλημμένα τη μικρή για χρονικά διαστήματα που έφταναν ακόμη και τις δύο συνεχόμενες ημέρες.

Το παιδί δεν μπορούσε ούτε να σταθεί όρθιο ούτε να καθίσει κανονικά.

Οι εισαγγελικές αρχές περιέγραψαν συνθήκες ακραίας κακοποίησης και πλήρους παραμέλησης. Η δίχρονη ζούσε μέσα σε βρόμικο και αποπνικτικό περιβάλλον, χωρίς στοιχειώδη υγιεινή και φροντίδα, ενώ οι γονείς της τής στερούσαν συστηματικά τροφή και νερό ή της έδιναν ελάχιστες ποσότητες. Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο θάνατός της προήλθε από σοβαρό πρωτεϊνο-ενεργειακό υποσιτισμό.

Όταν πέθανε ζύγιζε λιγότερο από 10 κιλά

Η φρίκη, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, διήρκεσε για μήνες. Καθώς το κοριτσάκι εξασθενούσε, η κακοποίηση γινόταν ακόμη πιο βίαιη. Το ζευγάρι παραδέχθηκε τις πράξεις του, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η μικρή «τους ενοχλούσε» με τις κινήσεις της μέσα στο μικρό διαμέρισμα των 28 τετραγωνικών μέτρων όπου ζούσαν.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Σόνια ήταν ένα «ανεπιθύμητο παιδί» και πως οι γονείς της επινόησαν έναν τρόπο να «ξεφορτωθούν» την παρουσία της. Το ξύλινο κουτί που κατασκεύασαν περιγράφηκε ως ένα στενό «φέρετρο», μέσα στο οποίο το παιδί δεν μπορούσε ούτε να τεντωθεί ούτε να κινηθεί φυσιολογικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μικρή πλενόταν σπάνια, ενώ τους τελευταίους μήνες οι γονείς είχαν ουσιαστικά σταματήσει να της δίνουν κανονικά φαγητό και νερό. Όταν πέθανε, ζύγιζε λιγότερο από 10 κιλά και ήταν τόσο εξαντλημένη που δεν μπορούσε πλέον ούτε να αντιδράσει.

Μετά τον θάνατό της, το ζευγάρι προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του, λέγοντας σε συγγενείς και Αρχές ότι το παιδί πέθανε από ασθένεια. Ωστόσο, συγγενικά πρόσωπα που είδαν την κατάσταση της μικρής ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οδηγώντας στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν αργότερα πως «δεν ήθελαν να γεννηθεί ούτε να ασχοληθούν με την ανατροφή του παιδιού».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή στη Ρωσία, με χιλιάδες πολίτες να εκφράζουν αγανάκτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας την ποινή ανεπαρκή για τη φρίκη που υπέστη το παιδί.

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Οικονομία 17.05.26

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Βαγγέλης Γεωργίου
Στην Κροατία 17.05.26

Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Σύνταξη
Συνελήφθη 17.05.26

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

Σύνταξη
Μεγάλο χτύπημα 17.05.26

Στόχος ουκρανικής επίθεσης έγινε η Μόσχα και περιοχές γύρω από αυτή το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή - Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν πάνω από 500 drones σε όλη την επικράτεια

Σύνταξη
Κόσμος 17.05.26

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αλήθεια ή ψέματα; 17.05.26

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέβασε μια φωτογραφία στην πλατφόρμα Truth Social, που τον δείχνει ως παρασημοφορημένο στρατιώτη. Είναι ο ίδιος, αλλά... τα παράσημα ίσως είναι λίγο υπερβολικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μια λάθος κίνηση 17.05.26

Μια επικίνδυνη κοντινή συνάντηση, ένας λανθασμένος υπολογισμός, ένα «κλείδωμα» ραντάρ ελέγχου πυρός ή μια υπερβολική αντίδραση από έναν κατώτερο διοικητή θα μπορούσαν στη σύγκρουση Κίνας-Ιαπωνίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κόσμος 17.05.26

Περίπου 3.500 χιλιάδες αστυνομικοί στη Βολιβία συγκρούστηκαν με διαδηλωτές για να ανοίξουν τα μπλόκα των διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.

Σύνταξη
Κόσμος 17.05.26

Με την έκδοση του Σάαμπ στις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται μια ολική πολιτικής ανατροπής στη Βενεζουέλα, με ακόμα περισσότερους συμμάχους του Νικολάς Μαδούρο να κινδυνεύουν να εκδοθούν.

Σύνταξη
Υποκρισία 17.05.26

Η ICE κατηγόρησε μια γυναίκα πως άφησε το παιδί της στα χέρια ενός βίαιου θείου, όμως οι ίδιοι την απέλασαν χωρίς να της επιτρέψουν να πάρει το παιδί μαζί της. Κακοποιήθηκαν περισσότερα παιδιά

Σύνταξη
1948 17.05.26

Η Νάνσι Σινάτρα εξήγησε πως ο πατέρας της Φρανκ, μετέφερε λαθραία 1 εκατ. δολάρια για να πληρωθούν όπλα και να σταλούν στο Ισραήλ, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη Νάκμπα.

Σύνταξη
Συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ 17.05.26

Σε έξαρση βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, με επιτήδειους να παριστάνουν γιατρούς, αστυνομικούς, λογιστές ή υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών - Οι συμβουλές της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύνταξη
Οικονομικές Ειδήσεις 17.05.26

Νέες έρευνες συνδέουν την κατάρρευση των γεννήσεων όχι μόνο με την οικονομική ανασφάλεια και τη στεγαστική κρίση, αλλά και με την εκρηκτική εξάπλωση των smartphones και των social media, που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γνωρίζονται, συνδέονται και ζουν.

Γεωργία Κανδρή
Οικονομία 17.05.26

Βαγγέλης Γεωργίου
Κουτσομπολιό 17.05.26

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ, Μπι Σέιφερ, και ο κληρονόμος της ιταλικής μόδας Φραντσέσκο Καροτσίνι χωρίζουν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περιβάλλον 17.05.26

Ανεξάρτητη επιτροπή απευθύνει κάλεσμα στον ΠΟΥ και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη δημόσια υγεία - «Αφορά το παρόν, όχι το μέλλον»

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 17.05.26

Μετά τη νίκη της με 29-27 στη Χαλκίδα, η Εθνική Ελλάδας φιλοξενείται από την Ολλανδία στη ρεβάνς των πλέι οφ για την πρόκριση στο επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χάντμπολ των ανδρών.

Σύνταξη
Μεσολάβηση 17.05.26

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Σύνταξη
Στην Κροατία 17.05.26

Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Πάει να σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ... αποτυχίας η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία το βράδυ του Σαββάτου έχασε στον τελικό του ασιατικού Champions League 2 - Κλάμα στον πάγκο από τον Πορτογάλο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Συνελήφθη 17.05.26

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

Σύνταξη
Μεγάλο χτύπημα 17.05.26

Στόχος ουκρανικής επίθεσης έγινε η Μόσχα και περιοχές γύρω από αυτή το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή - Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν πάνω από 500 drones σε όλη την επικράτεια

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
