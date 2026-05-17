Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Κόσμος 17 Μαΐου 2026, 08:00

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
O αμερικανικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχει διακόψει πλήρως τη ροή αγαθών προς και από τα λιμάνια του Ιράν. Είναι άλλη μια ισχυρή γροθιά της Ουάσιγκτον που ήρθε να προστεθεί στις κυρώσεις και στην ευρύτερη στρατηγική μέγιστης πίεσης. Το Πακιστάν όμως προχώρησε σε μια κίνηση εξαιρετικά ανακουφιστική για τη Τεχεράνη.

Στα τέλη Απριλίου, το Πακιστάν άνοιξε τις διαδρομές διαμετακόμισης από το Πακιστάν προς το Ιράν δίνοντας τη δυνατότητα να αμβλύνει τις επιπτώσεις της πολιτικής «μέγιστης πίεσης» της κυβέρνησης Τραμπ, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στον χάρτη, πρόκειται για έξι διαδρομές διαμετακόμισης που συνδέουν τρία πακιστανικά λιμάνια -το Καράτσι, το Πορτ Κάσιμ και το Γκουαντάρ- με τα ιρανικά συνοριακά περάσματα στο Γκαμπντ και το Ταφτάν μέσω κομβικών σημείων στο Μπαλουχιστάν.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο διάδρομος Γκουαντάρ-Γκαμπντ, ο συντομότερος από αυτούς τους δρόμους. Η ενεργοποίησή του μειώνει τον χρόνο μεταφοράς αγαθών από τα πακιστανικά λιμάνια προς τα ιρανικά σύνορα από περίπου 16-18 ώρες σε μόλις δύο έως τρεις ώρες, μειώνοντας πολύ σημαντικά το μεταφορικό κόστος και επιταχύνοντας τις χερσαίες εμπορικές ροές.

Εξετάζοντας τις συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης στις σχέσεις Πακιστάν-ΗΠΑ, ο επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν των ΗΠΑ, Τζιόρτζιο Καφιέρο, σημειώνει ότι οι νέοι αυτοί διάδρομοι εγείρουν αναπόφευκτα ευαίσθητα ζητήματα γύρω από τις αμερικανικές κυρώσεις που αποσκοπούν να στραγγαλίσουν πλήρως οικονομικά το Ιράν.

«Η κατάσταση, περιπλέκεται από την ανάπτυξη εκτεταμένων υποδομών από την πακιστανική κυβέρνηση για τη διευκόλυνση του εμπορίου με το βαριά κυρωμένο Ιράν» σημειώνει σε ανάλυσή του στο Responsible Statecraft. Το Ισλαμαμπάντ βρίσκεται αντιμέτωπο με την πρόκληση να διασφαλίσει ότι τα φορτία που προορίζονται για το Ιράν μέσω Πακιστάν συμμορφώνονται πλήρως με τις αμερικανικές κυρώσεις. Αυτό συνιστά πρόκληση που θα μπορούσε να εκτοξεύσει το κόστος συμμόρφωσης για τους Πακιστανούς».

Σύμφωνα με πακιστανικές διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο The National, το Ισλαμαμπάντ υπολογίζει ότι η ισχυρή σχέση του με τη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ, σε συνδυασμό με τον διαμεσολαβητικό ρόλο του Πακιστάν στη σύγκρουση, θα αποτρέψουν την Ουάσιγκτον από το να επιβάλει τιμωρητικά μέτρα κατά της χώρας. Αν ο Λευκός Οίκος πράγματι επιδιώκει αποκλιμάκωση του πολέμου, τότε η εχθρική στάση απέναντι στη χώρα που μεσολάβησε για την εκεχειρία του περασμένου μήνα και φιλοξένησε διαπραγματεύσεις θα φαινόταν αντιπαραγωγική.

«Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να εγκαταλείψει τη διαμεσολαβούμενη από το Πακιστάν επαφή με το Ιράν, παρά το πόσο εύθραυστη έχει καταστεί η εκεχειρία» υπογραμμίζει ο ειδικός.

Πολιτική εποικοδομητικής εμπλοκής

Αντί να θεωρείται «χειρονομία πολιτικής στρατοπέδων», η Arhama Siddiqa, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών της Ισλαμαμπάντ, δήλωσε στο Responsible Statecraft ότι πρόκειται περισσότερο για «ένα μέτρο που αποσκοπεί στη στρατηγική σημασία σε μια στιγμή περιφερειακής αναταραχής». Το Πακιστάν «στέλνει μήνυμα ότι μπορεί να λειτουργήσει ως σταθεροποιητική χερσαία γέφυρα όταν τα θαλάσσια σημεία συμφόρησης γίνονται ευάλωτα», είπε η Siddiqa.

Το Ισλαμαμπάντ ακολουθεί «πολιτική εποικοδομητικής εμπλοκής» με έναν άμεσο γείτονα του οποίου τα ενεργειακά συμφέροντα και οι περιφερειακές ανησυχίες ασφαλείας διαμορφώνουν διαρκώς τις διμερείς σχέσεις, εξήγησε η Siddiqa. Ωστόσο, οι εμπορικές αυτές διαδρομές προς το Ιράν δεν σημαίνουν ότι το Πακιστάν υιοθετεί όλες τις θέσεις της Τεχεράνης. Αντίθετα, αντανακλούν την πεποίθηση του Ισλαμαμπάντ ότι «η διαρκής διασυνδεσιμότητα, η διευκόλυνση του εμπορίου και η διπλωματική πρόσβαση αποτελούν καλύτερα εργαλεία επιρροής από την απομόνωση».

Προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα το πακιστανικό ρίσκο μιας τέτοιας ενέργειας, ο Καφιέρο υπενθυμίζει ότι το Ισλαμαμπάντ αντιμετωπίζει διαρκώς μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας στα σύνορα με το Ιράν. Οι ένοπλες αυτονομιστικές ομάδες Βαλούχων συντηρούν επί μακρόν εντάσεις στην περιοχή του Μπαλουχιστάν -που εκτείνεται στο νότιο Αφγανιστάν, το νοτιοανατολικό Ιράν και το νοτιοδυτικό Πακιστάν- σκοτώνοντας δεκάδες Πακιστανούς και Ιρανούς άνδρες ασφαλείας, εκτοπίζοντας τοπικές κοινότητες και στοχοποιώντας κινεζικά συμφέροντα.

«Η ηγεσία του Ισλαμαμπάντ ελπίζει ότι η επιταχυνόμενη ανάπτυξη του Γκουαντάρ, που θα προκύψει από την αυξανόμενη διασυνδεσιμότητα με το Ιράν, θα δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες ικανές να υπονομεύσουν τις ένοπλες οργανώσεις που εκμεταλλεύονται τις δυσκολίες της φτωχότερης και πιο ασταθούς επαρχίας του Πακιστάν».

Ενεργειακά σχέδια του Πακιστάν

Η ανάλυση του Καφιέρο βάζει στο κάδρο και τις ενεργειακές ανάγκες του Πακιστάν, το οποίο προσπαθεί ήδη από τη διάλυση της ΕΣΣΔ στις αρχές της δεκαετίας του 1990 να εισάγει ενεργειακούς πόρους από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας μέσω του Αφγανιστάν.

«Ωστόσο, δεκαετίες πολέμων, εξεγέρσεων και έλλειψης οικονομικών πόρων στο Αφγανιστάν εμπόδισαν αυτή την ιδέα να γίνει πραγματικότητα» σημειώνει ο επίκουρος καθηγητής, ενώ ακόμα και μετά το 2022, η διασυνοριακή βία έχει δηλητηριάσει τις διμερείς σχέσεις, Αφγανιστάν-Πακιστάν, γεγονός που καθιστούν μη ρεαλιστικά τα σχέδια ενεργειακής σύνδεσης Πακιστάν με την κεντρική Ασία.

Ως αποτέλεσμα, τόσο το Αφγανιστάν όσο και το Πακιστάν αναζητούν εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές μέσω του Ιράν.

Ενώ το περίκλειστο Αφγανιστάν αναζητά πρόσβαση στο παγκόσμιο εμπόριο μέσω των ιρανικών λιμανιών Τσαμπαχάρ και Μπαντάρ Αμπάς, «η απάντηση του Πακιστάν», σημείωσε ο Ιμπραχίμ Μπαχίς, αναλυτής του International Crisis Group, ήταν να προσπαθήσει να «συνδεθεί με την Κεντρική Ασία παρακάμπτοντας το Αφγανιστάν», με τη διαδρομή που επέλεξε το Ισλαμαμπάντ να περνά μέσω του Ιράν.

«Για το Πακιστάν, η λογική είναι σαφής. Δεδομένου ότι τα βόρεια σύνορά του με το Αφγανιστάν και τα νότια σύνορά του με την Ινδία είναι και τα δύο κλειστά, τα ιρανικά σύνορα παραμένουν η μόνη μεγάλη ανοιχτή πύλη της χώρας» τονίζει ο Καφιέρο.

Έτσι, καταλήγει ότι από την οπτική του Ισλαμαμπάντ, το άνοιγμα αυτών των εμπορικών διαδρομών προς το Ιράν αποτελεί κίνηση προς την περιφερειακή σταθεροποίηση και όχι πρόκληση προς την Ουάσιγκτον. «Αναγνωρίζοντας ότι η σύγκρουση και η αστάθεια στον Κόλπο και το Ιράν απειλούν τα οικονομικά, ενεργειακά και ασφαλείας συμφέροντα του Πακιστάν, η ηγεσία της χώρας επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ όλων των πλευρών, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει βασικούς παράγοντες -όπως οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράν- να αποφύγουν περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της κρίσης».

Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

ΔΕΗ: Έσβησε ο λιγνίτης, φωτίζει το data center

Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση
Μεγάλη η απειλή 17.05.26

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν αξιοπρεπή κατοικία, ενώ οι παραγκουπόλεις απειλούν να μετατραπούν στο νέο πρόσωπο των πόλεων του μέλλοντος

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες
Οι επιχειρήσεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων (treasury management) έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την προστασία των κοινοτικών πόρων διευκρίνισε ο αρμόδιος Επίτροπος.

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επιτόκια: Αύξηση εντός του 2026 δείχνουν τα στοιχήματα των επενδυτών – Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες
Εφόσον επαληθευτούν οι συγκλίνουσες προβλέψεις για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της ΕΚΤ, η επίδραση στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών θα είναι άμεση από την αύξηση στα επιτόκια

Αγης Μάρκου
AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες της ΕΕ χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους
Οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση αυξήθηκαν στις πρωτεύουσες της ΕΕ μεταξύ των αρχών Φεβρουαρίου και των αρχών Απριλίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
Είναι απλώς οι καλύτεροι μισθοί και τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο; Ανακαλύψτε τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι παραμένουν πιστοί στις εταιρείες όπου δουλεύουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων
Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε νέα παγκόσμια επισιτιστική κρίση, αυξάνοντας δραματικά τις τιμές τροφίμων λόγω της ενεργειακής και εφοδιαστικής αστάθειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ομόλογα: Πλήττονται παγκοσμίως λόγω του ενεργειακού σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και του πληθωρισμού
Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο ιταλικό και γαλλικό - Πλήγμα για τα γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά ομόλογα

Γιάννης Αγουρίδης
Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία
Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Γιάννης Μπασκάκης
Εξετάσεις: Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και οι απολυτήριες στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια
Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2026 έως τις 12 Ιουνίου 2026 - Στις 29 και 30 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις

Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο
Ο Ράφα Ναδάλ άνοιξε στη Μαγιόρκα έναν νέο βιωματικό χώρο αφιερωμένο στην καριέρα και τη φιλοσοφία ζωής του, επιχειρώντας να μετατρέψει την προσωπική του διαδρομή σε πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Γιώργος Μαζιάς
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

Κυριάκος Μητσοτάκης και ακρίβεια: Επτά χρόνια υποσχέσεων, pass και καθολικής αποτυχίας
Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε λύπη και οργή για την ακρίβεια που αποτελεί το υπ. αριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας. Παρ' όλα αυτά δεν έκανε καμία αυτοκριτική για την καθολική αποτυχία του να την ελέγξει.

Δημήτρης Τερζής
Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση
Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν αξιοπρεπή κατοικία, ενώ οι παραγκουπόλεις απειλούν να μετατραπούν στο νέο πρόσωπο των πόλεων του μέλλοντος

Ο Τραμπ ανεβάζει φωτογραφία του φορώντας στολή με παράσημα – Για ποιες πράξεις τα κέρδισε
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέβασε μια φωτογραφία στην πλατφόρμα Truth Social, που τον δείχνει ως παρασημοφορημένο στρατιώτη. Είναι ο ίδιος, αλλά... τα παράσημα ίσως είναι λίγο υπερβολικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες
Οι επιχειρήσεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων (treasury management) έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την προστασία των κοινοτικών πόρων διευκρίνισε ο αρμόδιος Επίτροπος.

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στις σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας – «Κίνδυνος σύγκρουσης τα επόμενα δύο χρόνια»
Μια επικίνδυνη κοντινή συνάντηση, ένας λανθασμένος υπολογισμός, ένα «κλείδωμα» ραντάρ ελέγχου πυρός ή μια υπερβολική αντίδραση από έναν κατώτερο διοικητή θα μπορούσαν στη σύγκρουση Κίνας-Ιαπωνίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Τουλάχιστον 57 συλλήψεις στη Βολιβία έπειτα από συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς στην πρωτεύουσα Λα Παζ
Περίπου 3.500 χιλιάδες αστυνομικοί στη Βολιβία συγκρούστηκαν με διαδηλωτές για να ανοίξουν τα μπλόκα των διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

