Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι παρότρυνε το Πακιστάν να «εντατικοποιήσει» τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν κι εξέφρασε την πρόθεση του Πεκίνου να συνεχίσει να υποστηρίζει το εγχείρημα, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ο κ. Ουάνγκ συζήτησε χθες Τρίτη τηλεφωνικά με τον πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ, ανέφερε το πρακτορείο σήμερα (στη φωτογραφία αρχείου από China’s Ministry of Foreign Affairs via Reuters, επάνω, ο Ισάκ Ντάρ, αριστερά, με τον Ουάνγκ Γι).

«Η Κίνα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται αργά απόψε (τοπική ώρα) στην Κίνα, τον κυριότερο οικονομικό και στρατηγικό εταίρο του Ιράν.

Ο ΥΠΕΞ Ουάνγκ «κάλεσε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει και να συμβάλει να αντιμετωπιστούν με προσήκοντα τρόπο τα ζητήματα που συνδέονται με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

«Η Κίνα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν και θα συνεισφέρει τη δική της συμβολή προς τον σκοπό αυτόν», είπε ακόμη ο Ουάνγκ Γι, κατά το πρακτορείο.

«Τα δυο μέρη τόνισαν τη σημασία που έχει να τηρηθεί διαρκής κατάπαυση του πυρός και να υπάρξουν εγγυήσεις για την ομαλή κυκλοφορία (των πλοίων) διαμέσου των Στενών του Ορμούζ», σημείωσε από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν.

Αδιέξοδο

Η διπλωματική διαδικασία με πακιστανική μεσολάβηση για να τερματιστεί η κρίση έχει περιέλθει σε αδιέξοδο.

Η ιρανική κυβέρνηση απέκλεισε χθες Τρίτη την ιδέα να τροποποιήσει την πρότασή της. Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ από την άλλη βρίσκει πως η ιρανική πρόταση είναι «απαράδεκτη», «για τα σκουπίδια».

Πηγή: ΑΠΕ