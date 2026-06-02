Αλ Τσαντίρι: Ο Άδωνις, η… τρισκομυριοστή και η πολιτική (και μη) κριτική
«Κύριε Γεωργιάδη, γιατί θεωρείτε ότι η δική μας σάτιρα, που δεν είναι καν κριτική, χρειάζεται τη μήνυσή σας και μου στέλνετε εξώδικα;» αναρωτήθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος.
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Στις θεωρίες πιθανοτήτων του Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και στις συνεχείς εμφανίσεις του στην ελληνική τηλεόραση, αναφέρθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος μέσα από το Αλ Τσαντίρι Νιουζ.
Μάλιστα, την πιθανότητα του 0,1 στην… τρισκομυριοστή που ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε μια συνέντευξή του, ο Λάκης Λαζόπουλος τη διόρθωσε ως: «Τρισκοκακομοιριοστή», σχολιάζοντας έτσι όλα όσα βιώνουν οι πολίτες της χώρας.
«Εγώ αν δεν υπάρχει ανοιχτή κάμερα, να κάνουμε τηλεθέαση, δεν χαλάω το σάλιο μου για να τσακώνομαι» σημείωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με τον Λάκη Λαζόπουλο να απαντάει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο.
Όπως είπε, ο υπουργός Υγείας μπορεί να είναι λαλίστατος και να απαντά σε όλους και για όλα, όμως όταν στο Κοινοβούλιο διατυπώθηκε ερώτημα από βουλευτή για «βοήθεια» φαρμακευτικής εταιρείας προς το πρόσωπό του, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρέμεινε σιωπηλός.
«Κύριε Γεωργιάδη, επειδή παραπονιέστε συνέχεια, σας άκουσα που δεν δέχεστε μήνυση από τον Ανδρουλάκη γιατί θεωρείτε ότι η πολιτική κριτική που του κάνετε είναι σωστή, γιατί λοιπόν θεωρείτε ότι η δική μας σάτιρα, που δεν είναι καν κριτική, χρειάζεται τη μήνυσή σας και μου στέλνετε εξώδικα, μαζί με τον Καπερνάρο και τον Λιάγκα;» ήταν το σχόλιο του Λάκη Λαζόπουλου.
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