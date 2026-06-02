Inside Euroleague: «Ο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό»

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Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα τα οποία θέλουν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επιστρέφει στον Παναθηναϊκό το φετινό καλοκαίρι.

Ένα ακόμα ρεπορτάζ, αυτή τη φορά εκείνο του «Inside Euroleague», έρχεται να βάλει… φωτιά στο ρεπορτάζ του «τριφυλλιού», μονάχα λίγες ώρες πριν τον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό (3/6, 21:00) στο ΣΕΦ.

Το εν λόγω Μέσο υποστηρίζει πως το αναπόφευκτο είναι ήδη γεγονός! Ποιο είναι αυτό; Η επιστροφή του «Ζοτς» στον Παναθηναϊκό έπειτα από 14 χρόνια. Παρουσιάζεται ως δεδομένο αυτό, όπως βεβαίως και η αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν μετά από τριετία στον πάγκο της ομάδας.

«Το αναπόφευκτο τελικά συνέβη. Αυτό που όλοι γνώριζαν, αλλά λίγοι τολμούσαν να πουν, είναι πλέον πραγματικότητα. Ο βασιλιάς επέστρεψε», αναφέρει αρχικά το δημοσίευμα, ενώ στη συνέχεια τονίζεται πως η συνεργασία με τον Αταμάν οδεύει προς το τέλος της.

«Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι για να αναλάβει την ομάδα, ενώ ο Παναθηναϊκός και ο Εργκίν Αταμάν αναμένεται να χωρίσουν τους δρόμους τους. Μια νέα εποχή αρχίζει», προσθέτει.

🚨The inevitable has finally happened. What everyone knew but few dared to speak about, is now reality.

The King is back.

Željko Obradović returns this summer to take over the team, while Panathinaikos and Ergin Ataman are set to part ways.

A new era begins. pic.twitter.com/l1QAcPDkQi — Inside EuroLeague (@Insideuroleague) June 2, 2026

Νωρίτερα, το Meridian Sport έκανε λόγο για μεγάλη πρόταση δύο ετών από την πλευρά των «πρασίνων», συνολικής αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Θυμίζουμε ότι ο εμβληματικός προπονητής βρέθηκε προ ολίγων ημερών στην Αθήνα, ως επίτιμος προσκεκλημένος της Euroleague με αφορμή το Final Four. Η παρουσία του στην πρωτεύουσα δεν αποκλείεται να αποτέλεσε αφορμή για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων, όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα στη Σερβία.

Ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του Ομπράντοβιτς ήταν η Παρτίζαν, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Νοέμβρη λόγω των οικονομικών προβλημάτων που ταλανίζουν την ομάδα.

Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον της για τον πολυνίκη τεχνικό έχει εκφράσει και η Μπαρτσελόνα, η οποία μπαίνει σε τροχιά αναδιάρθρωσης, μετά την αποτυχημένη σεζόν στη Euroleague.