Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»
Αποκαλυπτικό δημοσίευμα στη Σερβία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για συμβόλαιο δύο ετών.
Η σερβική Meridian Sport αποκαλύπτει σε ρεπορτάζ της ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει μία πρόταση-«μαμούθ» στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία του!
Συγκεκριμένα, οι Σέρβοι «μιλούν» για πρόταση που κατέθεσαν οι Πράσινοι προς τον πολύπειρο τεχνικό, της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ με συμβόλαιο για δύο χρόνια.
Strogo čuvana atinska tajna – Obradović dobio ponudu koja se ne odbijahttps://t.co/GfrACDei6J
— Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) June 2, 2026
Φυσικά, το όνομα του Ομπράντοβιτς έχει συνδεθεί ξανά το τελευταίο διάστημα με το «Τριφύλλι», καθώς έχουν κυκλοφορήσει αρκετά ρεπορτάζ τα οποία τονίζουν ότι ο Παναθηναϊκός πιέζει για την επιστροφή του Ζοτς!
Υπενθυμίζεται ότι ο εμβληματικός προπονητής βρέθηκε προ ολίγων ημερών στην Αθήνα, ως επίτιμος προσκεκλημένος της Euroleague με αφορμή το Final Four. Η παρουσία του στην πρωτεύουσα δεν αποκλείεται να αποτέλεσε αφορμή για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων, όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα στη Σερβία.
Ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του Ομπράντοβιτς ήταν η Παρτιζάν, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Νοέμβρη λόγω των οικονομικών προβλημάτων της.
Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον της για τον πολυνίκη τεχνικό έχει εκφράσει και η Μπαρτσελόνα, η οποία μπαίνει σε τροχιά αναδιάρθρωσης, μετά την αποτυχημένη σεζόν στην Euroleague.
