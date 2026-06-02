Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τις προηγούμενες μέρες ολοκληρώθηκε ένα σχέδιο που οι απαρχές του βρίσκονται στους πρώτους μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, το 2019. Ήταν η περίοδος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζοντας ότι η πληροφορία είναι δύναμη, έθετε την ΕΥΠ στον απόλυτο έλεγχό του. Ουδείς βέβαια περίμενε τότε πως η Υπηρεσία Πληροφοριών θα μετατρεπόταν σε προσωπικό εργαλείο στα χέρια του πρωθυπουργού -με εμπλοκή και του ανιψιού του Γρηγόρη Δημητριάδη που διατελούσε γενικός γραμματές του πρωθυπουργικού γραφείου- και ότι θα βρισκόταν στο επίκεντρο του μεγαλύτερου σκανδάλου της μεταπολίτευσης: Εκείνου των υποκλοπών, με τη συμμετοχή επίσης των Ισραηλινών της Intellexa και του Predator.

Ουδείς επίσης περίμενε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ θα έφτανε στο σημείο και παρά το γεγονός ότι φέρει ακέραιη την ευθύνη για την εργαλειοποίηση της Υπηρεσίας και την απαξίωσή της στα μάτια του κόσμου, να συνεχίσει αμέριμνη το σχέδιό της, δημιουργώντας μια ΕΥΠ στα μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το κατάφερε την προηγούμενη εβδομάδα όπου και ψηφίστηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία σύμφωνα με την οποία μονιμοποιούνται στην ΕΥΠ υπάλληλοι που βρέθηκαν σε αυτή το προηγούμενο διάστημα με το καθεστώς των μετατάξεων.

Στα βήματα του πατρός Μητσοτάκη

Εύλογα αντέδρασε η αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για δημιουργία «κομματικού στρατού της ΝΔ» εντός της ΕΥΠ και για «πραιτοριανούς» του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ΕΥΠ. Προηγήθηκε ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πίσω στα 1990 όταν και πάλι κυβερνούσε η ΝΔ και όταν επίσης είχε πρωτοστατήσει σε ένα άλλο σκάνδαλο υποκλοπών, με πρωταγωνιστές τους Γρυλλάκη και Μαυρίκη.

Αντιγράφουμε σχετικά από δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα» και από ρεπορτάζ με τίτλο, «Οι Ι.Χ. πράκτορες του κ. Μητσοτάκη». Όπως ανέφερε το δημοσίευμα, «μαρτυρίες και στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο κ. Κ. Μητσοτάκης αμέσως μετά την εδραίωση της θέσης του στην ηγεσία της ΝΔ το 1985 στήριξε την προσπάθειά του να πάρει την εξουσία από τον Α. Παπανδρέου και στην εγκατάσταση ενός “δικτύου πληροφοριών” που είχε τη δομή… μυστικής υπηρεσίας. Ηταν “αντίδραση στις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ του ΠαΣοΚ”, όπως φέρεται να δικαιολογήθηκε κάποτε ο ίδιος; ή απλώς τυχοδιωκτική αποδοχή των προτάσεων της ­ μοναδικής για πολιτικό κόμμα ­”κλαδικής αποστράτων” που ιδρύθηκε στη Ρηγίλλης από πρώην “κομμουνιστοφάγους” των Ενόπλων Δυνάμεων και της χούντας;».

Το δίκτυο αυτό που ξεκίνησε τη δράση του από την περίοδο που η ΝΔ βρισκόταν στην αντιπολίτευση, αποτέλεσε κορμό και εν συνεχεία κομμάτι της ΕΥΠ, όταν και οι αρμοδιότητές της πέρασαν νομίμως στον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, το 1990. Για να στηθεί το εν λόγω δίκτυο χρησιμοποιήθηκε η πρακτική των «μετατάξεων» στην υπηρεσία.

Τροπολογίες και εκκαθαρίσεις στην ΕΥΠ

Επανερχόμαστε στο 2019 όταν ο υιός Κυριάκος αναλαμβάνει πρωθυπουργός. Όπως αναφέραμε το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να φέρει την ΕΥΠ υπό την επίβλεψή του και ν’ αλλάξει τον νόμο -παρά το γεγονός πως έλεγε στη Βουλή ότι δεν θα το πράξει- ώστε να αναλάβει διοικητής ο Παναγιώτης Κοντολέων. Ακολουθούν κι άλλες κινήσεις που ήταν σοφά μελετημένες, με χειρουργική ακρίβεια, ώστε η ΕΥΠ να μετατραπεί σε ιδιωτικό γραφείο ερευνών και όχι σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Στη νυχτερινή τροπολογία του Ιουλίου 2020 (εν μέσω κορονοϊού) δεν συστήθηκε μόνο το περίφημο ΚΕΤΥΑΚ μέσω του οποίο στήθηκε όλος ο μηχανισμός του Predator. Στον ίδιο μεταμεσονύκτιο νόμο (ν. 4704/2020) περίπου 250 στελέχη ξηλώθηκαν από τον κορμό της ΕΥΠ και βρέθηκαν στο ΓΕΕΘΑ! Μεταξύ αυτών και η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. των εργαζόμενων της υπηρεσίας!

Το προσωπικό μεταφέρθηκε στο ΓΕΕΘΑ χωρίς να υπάρξει καμία αιτιολογημένη υπηρεσιακή έκθεση ή ενημέρωση προς τους ίδιους τους υπαλλήλους για το εργασιακό τους μέλλον και το καθεστώς κάτω από το οποίο θα εργάζονταν πλέον. Αντιθέτως λίγες μέρες πριν υπήρχε διαβεβαίωση πως τα σχέδια για την Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Πληροφοριών της ΕΥΠ (μαζί με τις Περιφερειακές Ηλεκτρονικές Μονάδες) περιλάμβανε τεχνολογική αναβάθμιση και νέες υποδομές!.

Οι στόχοι

Ποιός ήταν ο στόχος : Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Πληροφοριών ήταν από τα δομικά στοιχεία της ΕΥΠ από την ίδρυση της. Εξαφανίζοντας όλη την Διεύθυνση με τα 250 άτομα που την στελέχωναν άνοιγαν τον δρόμο για ανεξέλεγκτη δράση στον ηλεκτρονικό τομέα και τον ερχομό του Predator. Ταυτόχρονα αποψίλωναν κάθε θεσμική αντίδραση από πλευράς εργαζόμενων. Με έναν σμπάρο 2 τρυγόνια…

Το σχέδιο δεν σταματούσε όμως εκεί. Oι εκκαθαρίσεις έπρεπε να συνεχιστούν και στις επιχειρησιακές Διευθύνσεις της ΕΥΠ. Από τις αρχές του 2021, ένα 6μηνο από τα γεγονότα του Ιουλίου και αφού το ΚΕΤΥΑΚ άρχισε πλέον να μπαίνει σε λειτουργία, έπρεπε να ξεκληριστούν όσοι θεωρούνταν πως θα αντιδρούσαν εντός του υπό εξέλιξη παρακρατικού μηχανισμού.

Το ξήλωμα και η διάλυση

Κάπως έτσι, ξηλώθηκαν στελέχη από θέσεις ευθύνης, άρχισαν οι διώξεις και δημιουργήθηκε ειδική Διεύθυνση «ψυγείο» για 150 στελέχη επιχειρησιακών ειδικοτήτων. Τον Δεκέμβριο του 2021 με νέα νυχτερινή τροπολογία, όσοι δεν είχαν εκβιαστεί να μεταταχθούν προγενέστερα, βρέθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία ως πλεονάζων προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη τμημάτων. Η επίσημη αιτιολογία της κυβέρνησης για τις υποχρεωτικές μετατάξεις των περίπου 150 υπαλλήλων της ΕΥΠ στην Ελληνική Αστυνομία (ν. 4873/2021) βασίστηκε στην ανάγκη «εσωτερικής αναδιάρθρωσης» και «εκσυγχρονισμού» της υπηρεσίας.

Με αυτό το γελοίο επιχείρημα όχι μόνο αρνούνταν την επιστροφή τους, παρά τις αλλεπάλληλες δικαστικές αποφάσεις που ακύρωναν τη μαζική μετάταξη αλλά τον Μάρτιο του 2025 προκήρυξε διαγωνισμό για προσλήψεις προσωπικού! Παράλληλα ήδη από το 2021 προχωρούσε σε δεκάδες αποσπάσεις σε όλη την Ελλάδα, ημέτερων με καθαρά ρουσφετολογικά κριτήρια. Δηλαδή ενώ είχε μετατάξει εκατοντάδες στελέχη … με δύο και τρεις ξένες γλώσσες, με εκατοντάδες ώρες εκπαίδευσης ακόμη και στο εξωτερικό, με πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά, έφερνε με αποσπάσεις δεκάδες γαλάζια παιδιά, άνευ βεβαίως καμίας αξιολόγησης.

Η τελική πράξη

Η τροπολογία της περασμένης εβδομάδας όπου όλοι οι εν λόγω αποσπασμένοι μονιμοποιούνται στην ΕΥΠ, αποτελεί την τελική πράξη του σχεδίου. Αποτέλεσμα; Περίπου 400 στελέχη της υπηρεσίας με δεκάδες χρόνια υπηρεσίας, δεκάδες χρόνια εξειδίκευσης, εμπειρίας, δράσης εξαφανίστηκαν για να στηθεί όλο το παρακράτος του Predator και αντίστοιχα να βρεθούν στην θέση τους τα δικά τους παιδιά, με τον κ. Σκέρτσο να διαρρηγνύει τα ιμάτιά του στη Βουλή, για τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν γιατί η ΕΥΠ αποψιλώθηκε!

Τόση υποκρισία, τέτοια συγκάλυψη, τόση ζημιά στους πυλώνες της εθνικής ασφάλειας αλλά και του δημοκρατικού πολιτεύματος, δεν έχει βιώσει η χώρα από το 1974. Επιβεβαιώνεται δε το προφανές, ότι η παρούσα κυβέρνηση διαλύει συστηματικά κάθε θεσμό που προασπίζεται την δικαιοσύνη, την δημοκρατία, το κοινωνικό κράτος, την προστασία της ζωής και της ευημερίας των Ελλήνων πολιτών.