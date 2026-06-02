Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη
Πολιτική 02 Ιουνίου 2026, 16:11

Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον έλεγχο της ΕΥΠ που άρχισε το 2019 ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες. Οι εκκαθαρίσεις στελεχών της ΕΥΠ και η αντικατάστασή τους από δικά της παιδιά. Την ίδια τακτική είχε ακολουθήσει η ΝΔ και το 1990.

Δημήτρης Τερζής
Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Τις προηγούμενες μέρες ολοκληρώθηκε ένα σχέδιο που οι απαρχές του βρίσκονται στους πρώτους μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, το 2019. Ήταν η περίοδος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζοντας ότι η πληροφορία είναι δύναμη, έθετε την ΕΥΠ στον απόλυτο έλεγχό του. Ουδείς βέβαια περίμενε τότε πως η Υπηρεσία Πληροφοριών θα μετατρεπόταν σε προσωπικό εργαλείο στα χέρια του πρωθυπουργού -με εμπλοκή και του ανιψιού του Γρηγόρη Δημητριάδη που διατελούσε γενικός γραμματές του πρωθυπουργικού γραφείου- και ότι θα βρισκόταν στο επίκεντρο του μεγαλύτερου σκανδάλου της μεταπολίτευσης: Εκείνου των υποκλοπών, με τη συμμετοχή επίσης των Ισραηλινών της Intellexa και του Predator.

Ουδείς επίσης περίμενε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ θα έφτανε στο σημείο και παρά το γεγονός ότι φέρει ακέραιη την ευθύνη για την εργαλειοποίηση της Υπηρεσίας και την απαξίωσή της στα μάτια του κόσμου, να συνεχίσει αμέριμνη το σχέδιό της, δημιουργώντας μια ΕΥΠ στα μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το κατάφερε την προηγούμενη εβδομάδα όπου και ψηφίστηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία σύμφωνα με την οποία μονιμοποιούνται στην ΕΥΠ υπάλληλοι που βρέθηκαν σε αυτή το προηγούμενο διάστημα με το καθεστώς των μετατάξεων.

Στα βήματα του πατρός Μητσοτάκη

Εύλογα αντέδρασε η αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για δημιουργία «κομματικού στρατού της ΝΔ» εντός της ΕΥΠ και για «πραιτοριανούς» του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ΕΥΠ. Προηγήθηκε ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πίσω στα 1990 όταν και πάλι κυβερνούσε η ΝΔ και όταν επίσης είχε πρωτοστατήσει σε ένα άλλο σκάνδαλο υποκλοπών, με πρωταγωνιστές τους Γρυλλάκη και Μαυρίκη.

Αντιγράφουμε σχετικά από δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα» και από ρεπορτάζ με τίτλο, «Οι Ι.Χ. πράκτορες του κ. Μητσοτάκη». Όπως ανέφερε το δημοσίευμα, «μαρτυρίες και στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο κ. Κ. Μητσοτάκης αμέσως μετά την εδραίωση της θέσης του στην ηγεσία της ΝΔ το 1985 στήριξε την προσπάθειά του να πάρει την εξουσία από τον Α. Παπανδρέου και στην εγκατάσταση ενός “δικτύου πληροφοριών” που είχε τη δομή… μυστικής υπηρεσίας. Ηταν “αντίδραση στις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ του ΠαΣοΚ”, όπως φέρεται να δικαιολογήθηκε κάποτε ο ίδιος; ή απλώς τυχοδιωκτική αποδοχή των προτάσεων της ­ μοναδικής για πολιτικό κόμμα ­”κλαδικής αποστράτων” που ιδρύθηκε στη Ρηγίλλης από πρώην “κομμουνιστοφάγους” των Ενόπλων Δυνάμεων και της χούντας;».

Το δίκτυο αυτό που ξεκίνησε τη δράση του από την περίοδο που η ΝΔ βρισκόταν στην αντιπολίτευση, αποτέλεσε κορμό και εν συνεχεία κομμάτι της ΕΥΠ, όταν και οι αρμοδιότητές της πέρασαν νομίμως στον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, το 1990. Για να στηθεί το εν λόγω δίκτυο χρησιμοποιήθηκε η πρακτική των «μετατάξεων» στην υπηρεσία.

Τροπολογίες και εκκαθαρίσεις στην ΕΥΠ

Επανερχόμαστε στο 2019 όταν ο υιός Κυριάκος αναλαμβάνει πρωθυπουργός. Όπως αναφέραμε το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να φέρει την ΕΥΠ υπό την επίβλεψή του και ν’ αλλάξει τον νόμο -παρά το γεγονός πως έλεγε στη Βουλή ότι δεν θα το πράξει- ώστε να αναλάβει διοικητής ο Παναγιώτης Κοντολέων. Ακολουθούν κι άλλες κινήσεις που ήταν σοφά μελετημένες, με χειρουργική ακρίβεια, ώστε η ΕΥΠ να μετατραπεί σε ιδιωτικό γραφείο ερευνών και όχι σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Στη νυχτερινή τροπολογία του Ιουλίου 2020 (εν μέσω κορονοϊού) δεν συστήθηκε μόνο το περίφημο ΚΕΤΥΑΚ μέσω του οποίο στήθηκε όλος ο μηχανισμός του Predator. Στον ίδιο μεταμεσονύκτιο νόμο (ν. 4704/2020) περίπου 250 στελέχη ξηλώθηκαν από τον κορμό της ΕΥΠ και βρέθηκαν στο ΓΕΕΘΑ! Μεταξύ αυτών και η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. των εργαζόμενων της υπηρεσίας!

Το προσωπικό μεταφέρθηκε στο ΓΕΕΘΑ χωρίς να υπάρξει καμία αιτιολογημένη υπηρεσιακή έκθεση ή ενημέρωση προς τους ίδιους τους υπαλλήλους για το εργασιακό τους μέλλον και το καθεστώς κάτω από το οποίο θα εργάζονταν πλέον. Αντιθέτως λίγες μέρες πριν υπήρχε διαβεβαίωση πως τα σχέδια για την Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Πληροφοριών της ΕΥΠ (μαζί με τις Περιφερειακές Ηλεκτρονικές Μονάδες) περιλάμβανε τεχνολογική αναβάθμιση και νέες υποδομές!.

Οι στόχοι

Ποιός ήταν ο στόχος : Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Πληροφοριών ήταν από τα δομικά στοιχεία της ΕΥΠ από την ίδρυση της. Εξαφανίζοντας όλη την Διεύθυνση με τα 250 άτομα που την στελέχωναν άνοιγαν τον δρόμο για ανεξέλεγκτη δράση στον ηλεκτρονικό τομέα και τον ερχομό του Predator. Ταυτόχρονα αποψίλωναν κάθε θεσμική αντίδραση από πλευράς εργαζόμενων. Με έναν σμπάρο 2 τρυγόνια…

Το σχέδιο δεν σταματούσε όμως εκεί. Oι εκκαθαρίσεις έπρεπε να συνεχιστούν και στις επιχειρησιακές Διευθύνσεις της ΕΥΠ. Από τις αρχές του 2021, ένα 6μηνο από τα γεγονότα του Ιουλίου και αφού το ΚΕΤΥΑΚ άρχισε πλέον να μπαίνει σε λειτουργία, έπρεπε να ξεκληριστούν όσοι θεωρούνταν πως θα αντιδρούσαν εντός του υπό εξέλιξη παρακρατικού μηχανισμού.

Το ξήλωμα και η διάλυση

Κάπως έτσι, ξηλώθηκαν στελέχη από θέσεις ευθύνης, άρχισαν οι διώξεις και δημιουργήθηκε ειδική Διεύθυνση «ψυγείο» για 150 στελέχη επιχειρησιακών ειδικοτήτων. Τον Δεκέμβριο του 2021 με νέα νυχτερινή τροπολογία, όσοι δεν είχαν εκβιαστεί να μεταταχθούν προγενέστερα, βρέθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία ως πλεονάζων προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη τμημάτων. Η επίσημη αιτιολογία της κυβέρνησης για τις υποχρεωτικές μετατάξεις των περίπου 150 υπαλλήλων της ΕΥΠ στην Ελληνική Αστυνομία (ν. 4873/2021) βασίστηκε στην ανάγκη «εσωτερικής αναδιάρθρωσης» και «εκσυγχρονισμού» της υπηρεσίας.

Με αυτό το γελοίο επιχείρημα όχι μόνο αρνούνταν την επιστροφή τους, παρά τις αλλεπάλληλες δικαστικές αποφάσεις που ακύρωναν τη μαζική μετάταξη αλλά τον Μάρτιο του 2025 προκήρυξε διαγωνισμό για προσλήψεις προσωπικού! Παράλληλα ήδη από το 2021 προχωρούσε σε δεκάδες αποσπάσεις σε όλη την Ελλάδα, ημέτερων με καθαρά ρουσφετολογικά κριτήρια. Δηλαδή ενώ είχε μετατάξει εκατοντάδες στελέχη … με δύο και τρεις ξένες γλώσσες, με εκατοντάδες ώρες εκπαίδευσης ακόμη και στο εξωτερικό, με πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά, έφερνε με αποσπάσεις δεκάδες γαλάζια παιδιά, άνευ βεβαίως καμίας αξιολόγησης.

Η τελική πράξη

Η τροπολογία της περασμένης εβδομάδας όπου όλοι οι εν λόγω αποσπασμένοι μονιμοποιούνται στην ΕΥΠ, αποτελεί την τελική πράξη του σχεδίου. Αποτέλεσμα; Περίπου 400 στελέχη της υπηρεσίας με δεκάδες χρόνια υπηρεσίας, δεκάδες χρόνια εξειδίκευσης, εμπειρίας, δράσης εξαφανίστηκαν για να στηθεί όλο το παρακράτος του Predator και αντίστοιχα να βρεθούν στην θέση τους τα δικά τους παιδιά, με τον κ. Σκέρτσο να διαρρηγνύει τα ιμάτιά του στη Βουλή, για τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν γιατί η ΕΥΠ αποψιλώθηκε!

Τόση υποκρισία, τέτοια συγκάλυψη, τόση ζημιά στους πυλώνες της εθνικής ασφάλειας αλλά και του δημοκρατικού πολιτεύματος, δεν έχει βιώσει η χώρα από το 1974. Επιβεβαιώνεται δε το προφανές, ότι η παρούσα κυβέρνηση διαλύει συστηματικά κάθε θεσμό που προασπίζεται την δικαιοσύνη, την δημοκρατία, το κοινωνικό κράτος, την προστασία της ζωής και της ευημερίας των Ελλήνων πολιτών.

Ποντοπόρος
Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα

Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ

Αίτημα για κλήση σε ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, καταθέτουν ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Μπιάγκης Δημήτριος και η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που «δίνει» για άλλη μια φορά την κυβέρνηση.

Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα

Σάλο έχουν προκαλέσει οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, που «κάρφωσε» ξανά την κυβέρνηση για το Predator και τις υποκλοπές, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει ανοιχτά και να δώσει απαντήσεις, ενώ καλούν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει το αφεντικό της Intellexa για κατάθεση

ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΣΥΡΙΖΑ για Ντίλιαν: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών
Επικαιρότητα 02.06.26

ΣΥΡΙΖΑ για Ντίλιαν: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών

«Όταν ο κ. Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πρόσωπα, γεγονότα και διαδρομές της υπόθεσης και ταυτόχρονα εξαπολύει προειδοποιητικές βολές προς την κυβέρνηση και τους θεσμούς, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών
Πολιτική 02.06.26

ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών

«Δέκα μέρες μετά την κυβερνητική φιέστα, σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να πάνε έγκαιρα στις δουλειές τους», αναφέρει το ΚΚΕ σχετικά με τη βλάβη που σημειώθηκε στον ΗΣΑΠ

Σήμερα καταθέτει η ΝΔ την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ο Μητσοτάκης της συγκάλυψης μιλάει για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Σήμερα καταθέτει η ΝΔ την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ο Μητσοτάκης της συγκάλυψης μιλάει για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του ως προς την «γαλάζια» πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση, μιλάει πάλι για τις «προσφιλείς» του «παθογένειες δεκαετιών», αλλά και για «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», τονίζοντας την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών ενώ ο ίδιος και η κυβέρνησή του «μπάζωσαν» κάθε προσπάθεια απόδοσης ευθυνών για Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε
Επικαιρότητα 02.06.26

Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζει αναμενόμενη την αποχώρηση στελεχών και βουλευτών - «Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης», προσθέτει

Τέλος και επίσημα η Νέα Αριστερά από τη Βουλή: Διαλύεται η ΚΟ – Παραιτήθηκε από βουλευτής η Αχτσιόγλου – Δραγασάκης στη θέση της
Πολιτική 02.06.26

Τέλος και επίσημα η Νέα Αριστερά από τη Βουλή: Διαλύεται η ΚΟ – Παραιτήθηκε από βουλευτής η Αχτσιόγλου – Δραγασάκης στη θέση της

Με επιστολές που έστειλαν στο πρόεδρο της Βουλής οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, αλλά και Μερόπη Τζούφη και Θεανώ Φωτιου ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίηση τους και μοιραία οδηγούν τη ΝΕΑΡ σε κοινοβουλευτική διάλυση. Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης ή ο κ. Βίτσας αν αρνηθεί την έδρα

Σακελλαρίδης: Λανθασμένη κίνηση η αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά
Πολιτική 02.06.26

Σακελλαρίδης: Λανθασμένη κίνηση η αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά

Στη συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, ο κ. Σακελλαρίδης, ανέφερε πως η διάλυση της ΚΟ του κόμματος, «αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, πλήγμα για την αντιπολίτευση και για την κοινοβουλευτική διαδικασία»

Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν
Νέα Αριστερά 02.06.26

Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν

Ο κ. Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση Ντίλιαν, επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa»

Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα
Πολιτική 02.06.26

Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα

«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του» αναφέρουν στη δήλωσή τους η οποία επί τους ουσίας απευθύνεται και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όσοι υπογράφουν το κείμενο τονίζουν με νόημα ότι «ακούμε την κοινωνική απαίτηση το σημερινό καθεστώς να μην έχει τρίτη θητεία»

Τσουκαλάς: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη
Υποκλοπές 02.06.26

Τσουκαλάς: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη

Σκληρή κριτική στο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό ασκεί ο Κ. Τσουκαλάς με αφορμή τη δήλωση Ντίλιαν στην ΕΦΣΥΝ για τις υποκλοπές - «Πρόκειται για μια εικόνα, που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση», αναφέρει

Σφαγή χαρακωμάτων στην Αριστερά – Οι μετακινήσεις που αλλάζουν το πολιτικό παιχνίδι
in Confidential 02.06.26

Σφαγή χαρακωμάτων στην Αριστερά – Οι μετακινήσεις που αλλάζουν το πολιτικό παιχνίδι

Οι αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά που αλλάζουν το παιχνίδι στο χώρο της Κεντροαριστεράς. Η παγίωση στη δεύτερη θέση της ΕΛΑΣ και οι τριγμοί εντός του ΠΑΣΟΚ.

ΠΑΣΟΚ: Σε ανασχηματισμό προχωρά ο Ανδρουλάκης – Η ενόχληση για Δούκα και οι αιχμές κατά Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

ΠΑΣΟΚ: Σε ανασχηματισμό προχωρά ο Ανδρουλάκης – Η ενόχληση για Δούκα και οι αιχμές κατά Τσίπρα

Αλλαγές αρμοδιοτήτων και κοινοβουλευτική αντεπίθεση ελλείψει Τσίπρα στη Βουλή σχεδιάζει ο Ανδρουλάκης, ενώ στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται οι εσωκομματικοί τριγμοί με φόντο τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα.

ΕΛΑΣ: Άρχισε η ανασύνθεση – Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει διέξοδο – Χωρίς ΚΟ η Νέα Αριστερά – Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

ΕΛΑΣ: Άρχισε η ανασύνθεση – Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει διέξοδο – Χωρίς ΚΟ η Νέα Αριστερά – Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται

Καθαρά ρυθμιστής εξελίξεων το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπαρξιακά ζητήματα για ΣΥΡΙΖΑ, τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτητοποιούνται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος και τέσσερις ακόμη βουλευτές.

Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι τρίτο, μυστικό;
Μούσα και καλλιτέχνης 02.06.26

Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι τρίτο, μυστικό;

Eκείνη, το βρωμόστομο σούπερ μοντέλο που κάπνιζε μανιωδώς, εκείνος, ο γκρινιάρης ζωγράφος με αλλεργία στη διασημότητα. H νέα ταινία Moss & Freud εξερευνά τους 9 μήνες που πέρασαν μαζί.

Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 02.06.26

Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό

Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκαν στον Παναθηναϊκό την Τρίτη και η συμμετοχή τους στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) είναι αμφίβολη.

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Κλιμάκωση 02.06.26

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα

Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική προέλαση. Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι αν το Κίεβο παραδώσει τα όπλα στην περιοχή, ο πόλεμος θα τελειώσει σήμερα.

Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι
Ιστορία 02.06.26

Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι

Η εμβληματική μπλε φανέλα με το Νο 10, την οποία φορούσε ο 17χρονος Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958, αναμένεται να γράψει ιστορία ως ένα από τα πιο ακριβά ποδοσφαιρικά κειμήλια που έχουν πουληθεί ποτέ

Ο Μίτσελ στον Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ο Μίτσελ στον Άγιαξ

Ο πρώην τεχνικός της Τζιρόνα αναλαμβάνει την ανασυγκρότηση του «Αίαντα» και τη φιλοδοξία να επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή της Ολλανδίας και της Ευρώπης

Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 
Ελλάδα 02.06.26

Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 

Μόλις τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους έδωσαν το παρών στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη - Η πρόταση της εισαγγελέως στο επίκεντρο της δικασίμου, «νηφάλια και ισορροπημένη» τη χαρακτήρισε ο Θεόδωρος Μαντάς

Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα

Ο διεθνής Ουκρανός ακραίος Ολεξάντρ Ζούμπκοφ έρχεται στην ΑΕΚ, στην καλύτερη ηλικία και με πολλές ικανότητες στον δημιουργικό και τον εκτελεστικό τομέα.

ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ
Culture Live 02.06.26

ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ

H πρώτη ατομική έκθεση του Θοδωρή Θεοδωρίδη στην γκαλερί αγκάθι/Κartαλος

Οι χρήστες στρέφονται στην ΑΙ για θέματα πίστης – Και η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει «κοσμικές» απαντήσεις
Αγία ΑΙ 02.06.26

Οι χρήστες στρέφονται στην ΑΙ για θέματα πίστης – Και η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει «κοσμικές» απαντήσεις

Την ώρα που εκκλησίες και θρησκείες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να προσεγγίσουν τους πιστούς, εκείνη φαίνεται ότι τις προδίδει. Ελάχιστες από τις συμβουλές που δίνει περιλαμβάνουν την πίστη στα θεία.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

