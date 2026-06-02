ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών
«Δέκα μέρες μετά την κυβερνητική φιέστα, σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να πάνε έγκαιρα στις δουλειές τους», αναφέρει το ΚΚΕ σχετικά με τη βλάβη που σημειώθηκε στον ΗΣΑΠ
- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Έκοψαν το επίδομα στέγασης και σίτισης 450 ευρώ για τους αγροτικούς ιατρούς
- Ένοπλος ταμπουρώθηκε σε μπαρ στη Γερμανία - Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
- Τροχαίο στην Ιόνια Οδό: 47χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του μετά από πρόσκρουση σε μπάρες
- Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Κάρπαθος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
«Δέκα ημέρες μετά την κυβερνητική φιέστα στο αμαξοστάσιο του Μετρό παρουσία του κ. Μητσοτάκη, όπου περίσσεψε ο αυτοθαυμασμός της κυβέρνησης για το “έργο” της στις αστικές συγκοινωνίες, σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να πάνε έγκαιρα στις δουλειές τους, λόγω βλάβης στον ΗΣΑΠ», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του.
ΚΚΕ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών
«Η “κανονικότητα της ταλαιπωρίας” που αντιμετωπίζει ο λαός στα ΜΜΜ έχει τη σφραγίδα της πολιτικής εμπορευματοποίησης των μεταφορών της ΕΕ που υλοποιεί και η κυβέρνηση της ΝΔ με αποτέλεσμα τις μεγάλες καθυστερήσεις και τον συνωστισμό, ενώ οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες εξαιτίας της υποστελέχωσης βιώνουν εντατικοποίηση και άσχημες εργασιακές συνθήκες», επισημαίνει το ΚΚΕ και υπογραμμίζει:
«Σ’ αυτό το έδαφος θα πληθαίνουν και τα “έκτακτα” περιστατικά, όπως η σημερινή διακοπή λειτουργίας σε μεγάλο τμήμα του ΗΣΑΠ, ενώ θα διαμορφώνονται διαρκώς όλο και περισσότεροι κίνδυνοι για την ασφάλεια τόσο των επιβατών, όσο και των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες.
Καθημερινά επιβεβαιώνεται ότι το συμφέρον του λαού και των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες βρίσκεται απέναντι στην πολιτική της εμπορευματοποίησης, στην πάλη για σύγχρονες, ασφαλείς, φθηνές, αποκλειστικά δημόσιες συγκοινωνίες, μακριά από τις ράγες του κέρδους».
📌Για τη βλάβη στον ΗΣΑΠ
🔴Δέκα ημέρες μετά την κυβερνητική φιέστα στο αμαξοστάσιο του Μετρό παρουσία του κ. Μητσοτάκη, όπου περίσσεψε ο αυτοθαυμασμός της κυβέρνησης για το “έργο” της στις αστικές συγκοινωνίες, σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να πάνε έγκαιρα στις…
— Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ (@gt_kke) June 2, 2026
- Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
- Στέγαση: Αύξηση κατά 85% στις τιμές κατοικιών την τελευταία δεκαετία – Τι δείχνει νέα έκθεση
- Εγκαινιάστηκε το νέο ΚΕΠ Αργυρούπολης
- Απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού: Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι
- Eurostat: Πόσες γυναίκες επιστήμονες και μηχανικοί υπάρχουν στην ΕΕ – Τι ισχύει στην Ελλάδα
- Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίχαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»
- Κολυμβητήριο και νέος κόμβος στη Θήβα
- Εκτακτο επίδομα: Μέχρι τις 30 Ιουνίου τα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Οι δικαιούχοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις