Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στα εγκαίνια των «Ποσειδωνίων 2026»

Στα εγκαίνια της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026», της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ναυτιλιακού κλάδου παγκοσμίως, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν χθες, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ναυτιλιακής κοινότητας και πλήθους επιχειρηματικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η έκθεση φιλοξενείται στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες επισκέπτες και επαγγελματίες της ναυτιλίας από όλο τον κόσμο.

Ο Δήμος Πειραιά συμμετέχει στη σημαντική αυτή διεθνή διοργάνωση με ειδικό infodesk, το οποίο βρίσκεται στον κεντρικό διάδρομο της έκθεσης. Μέσω της παρουσίας του, ο δήμος αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί μέσω του Destination Piraeus, καθώς και τις δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της Γαλάζιας Ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και της τουριστικής ταυτότητας της πόλης.

Αναλυτικότερα, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα σημαντικότερα τουριστικά, πολιτιστικά και ιστορικά σημεία ενδιαφέροντος του Πειραιά, για τα αξιοθέατα της πόλης, τις πολιτιστικές διαδρομές, τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα σημεία με ιδιαίτερο ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον που καθιστούν τον Πειραιά έναν ελκυστικό και πολυδιάστατο τουριστικό προορισμό.

Κατά την επίσκεψή του στην έκθεση, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, ο κ. Μώραλης επισκέφθηκε το περίπτερο του δήμου, συνομίλησε με επισκέπτες και εκπροσώπους φορέων, ενώ επισκέφθηκε επίσης περίπτερα σημαντικών πειραϊκών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις προοπτικές ανάπτυξης της ναυτιλίας και τον ρόλο του Πειραιά ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου.

«Ο Πειραιάς ήταν, είναι και θα παραμείνει η ναυτιλιακή πρωτεύουσα της χώρας»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Τα “Ποσειδώνια”, η μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτιλιακή έκθεση στον κόσμο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον Πειραιά, την πόλη που αποτελεί διαχρονικά την «καρδιά» της ελληνικής ναυτιλίας και ένα από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά κέντρα διεθνώς.

Η σχέση αυτή έχει βαθιές ρίζες και αποτυπώνει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο Πειραιάς στην ανάπτυξη της ναυτιλίας, της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας της χώρας μας. Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενήσαμε και εφέτος παράλληλες δράσεις των “Ποσειδωνίων” – το Posidonia Cup και το Posidonia Running Event – οι οποίες έχουν πλέον καθιερωθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι του θεσμού και αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο δεσμό της διοργάνωσης με τον Πειραιά.

Ως Δήμος Πειραιά συμμετέχουμε στα “Ποσειδώνια 2026”, προβάλλοντας όχι μόνο τη ναυτιλιακή ταυτότητα της πόλης μας, αλλά και τις σημαντικές δυνατότητές της ως σύγχρονου τουριστικού, πολιτιστικού και επιχειρηματικού προορισμού.

Είχα επίσης την ευκαιρία, να επισκεφθώ τα περίπτερα σημαντικών επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στον Πειραιά ή διατηρούν ισχυρή παρουσία και σύνδεση με την πόλη μας, με τις οποίες ο Δήμος Πειραιά βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και αναπτύσσει έναν ουσιαστικό διάλογο για ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της πόλης και της ναυτιλιακής κοινότητας. Η ανταλλαγή απόψεων μαζί τους επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο του Πειραιά ως διεθνούς ναυτιλιακού και επιχειρηματικού κέντρου.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Εκθέσεων Ποσειδώνια Α.Ε. Θεόδωρο Βώκο για την εξαιρετική διοργάνωση και να ευχηθώ καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες. Ο Πειραιάς ήταν, είναι και θα παραμείνει η ναυτιλιακή πρωτεύουσα της χώρας και ένας σύγχρονος, δυναμικός προορισμός με σημαντικές προοπτικές για το μέλλον».