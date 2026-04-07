O Δήμος Πειραιά ανέδειξε την αρχιτεκτονική του ταυτότητα

Ο Πειραιάς συμμετείχε δυναμικά στο Open House Athens 2026, μια διεθνώς αναγνωρισμένη δράση που αναδεικνύει την αρχιτεκτονική κληρονομιά, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να γνωρίσουν από κοντά ιστορικά και σύγχρονα κτήρια, δημόσια και ιδιωτικά, τα οποία ανοίγουν τις πόρτες τους και μετατρέπονται σε «ανοιχτά μουσεία».

Μεταξύ αυτών ήταν το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, η Δημοτική Πινακοθήκη, ο Πύργος Πειραιά, χώροι πολιτισμού, κατοικίες και γραφεία με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία.

Το Σάββατο, 4 Απριλίου, η Δημοτική Πινακοθήκη έκανε την πρώτη της δυναμική εμφάνιση στο Open House, υποδεχόμενη εκατοντάδες επισκέπτες, που ανακάλυψαν τους θησαυρούς της.

Την Κυριακή, 5 Απριλίου, το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βρέθηκε, για ακόμα μια φορά, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μαγεύοντας το κοινό με την ιστορία και την απαράμιλλη αισθητική του.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η συμμετοχή του Πειραιά στο Open House Athens 2026 αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδείξουμε τον πλούτο και τη μοναδική αρχιτεκτονική ταυτότητα της πόλης μας. Μέσα από τη δυναμική παρουσία σημαντικών κτηρίων όπως το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τη Δημοτική Πινακοθήκη και άλλων, δώσαμε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία, την αισθητική και τη σύγχρονη εξέλιξη του Πειραιά.

Με μεγάλη χαρά είδαμε την εντυπωσιακή ανταπόκριση των πολιτών στις δωρεάν ξεναγήσεις σε δύο κτήρια τοπόσημα του Δήμου Πειραιά. Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές του Open House για τις εξαιρετικές ξεναγήσεις, καθώς και όλους όσοι βρέθηκαν στην πόλη μας το προηγούμενο διήμερο. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε και με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Πολιτισμού, δράσεις που προβάλλουν τον Πειραιά μας, την ιστορία του και την ιδιαίτερη ταυτότητά του!».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, ανέφερε:

«Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά συμμετείχε και εφέτος στον διεθνή θεσμό Open House Athens 2026, με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και για πρώτη φορά τη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, που άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό, στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με Πειραιώτισσες, Πειραιώτες, επισκέπτες από όλη την Αττική και τουρίστες να γνωρίζουν από κοντά την αρχιτεκτονική και την ιστορία δύο εμβληματικών κτηρίων της πόλης.

Ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές για την άψογη συνεργασία, καθώς και τους εθελοντές που πραγματοποίησαν τις ξεναγήσεις με επαγγελματισμό και μεράκι, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υψηλής ποιότητας εμπειρία των επισκεπτών. Η συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις ενισχύει την εξωστρέφεια της πόλης και εδραιώνει τον πολιτισμό του Πειραιά στον χάρτη των διεθνών πολιτιστικών διοργανώσεων».