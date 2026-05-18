Δημόσια τέχνη και βιώσιμες μετακινήσεις στην Άρτα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Δήμος Αρταίων συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος στο έργο «artist», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg Europe.

Το έργο όπως τονίζει η σχετική ανακοίνωση, αξιοποιεί την τέχνη, τον αστικό σχεδιασμό και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Βασικές δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:

Την αναβάθμιση δημόσιων χώρων και υποδομών μετακίνησης μέσα από την ένταξη στοιχείων δημόσιας τέχνης.

Τη βελτίωση της εμπειρίας των πεζών, των επιβατών και των χρηστών του δημόσιου χώρου, με παρεμβάσεις για πιο λειτουργικές, ελκυστικές και προσβάσιμες μετακινήσεις.

Τη συμμετοχή πολιτών, τοπικών φορέων και καλλιτεχνών στον σχεδιασμό παρεμβάσεων για έναν πιο φιλικό και ανθρώπινο αστικό χώρο.

Μέσα από το έργο η Άρτα ενισχύει τη σύνδεση της βιώσιμης κινητικότητας με τον πολιτισμό, τη δημόσια τέχνη και την ποιότητα ζωής στην πόλη, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Δήμου Αρταίων.