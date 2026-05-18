Δημόσια τέχνη και βιώσιμες μετακινήσεις στην Άρτα
Επικεφαλής εταίρος σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ο Δήμος Αρταίων.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Δήμος Αρταίων συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος στο έργο «artist», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg Europe.
Το έργο όπως τονίζει η σχετική ανακοίνωση, αξιοποιεί την τέχνη, τον αστικό σχεδιασμό και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Βασικές δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:
- Την αναβάθμιση δημόσιων χώρων και υποδομών μετακίνησης μέσα από την ένταξη στοιχείων δημόσιας τέχνης.
- Τη βελτίωση της εμπειρίας των πεζών, των επιβατών και των χρηστών του δημόσιου χώρου, με παρεμβάσεις για πιο λειτουργικές, ελκυστικές και προσβάσιμες μετακινήσεις.
- Τη συμμετοχή πολιτών, τοπικών φορέων και καλλιτεχνών στον σχεδιασμό παρεμβάσεων για έναν πιο φιλικό και ανθρώπινο αστικό χώρο.
Μέσα από το έργο η Άρτα ενισχύει τη σύνδεση της βιώσιμης κινητικότητας με τον πολιτισμό, τη δημόσια τέχνη και την ποιότητα ζωής στην πόλη, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Δήμου Αρταίων.
- «The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης
- «Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»
- Ισπανία: Ελληνίδες τουρίστριες τραυματίστηκαν στη Μινόρκα – Έπεσε μέρος μπαλκονιού
- Δημόσια τέχνη και βιώσιμες μετακινήσεις στην Άρτα
- Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»
- Gen Z: Παλεύει με κόλπα για δουλειά, ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers… από το σχολείο στο γραφείο
- «Ο Ολυμπιακός τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Τουμπέλις»
- Μέση Ανατολή: 25 δισ. δολάρια έχει κοστίσει ο πόλεμος στις εταιρείες – Η ενεργειακή κρίση συνεχίζεται
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις