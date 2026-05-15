Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων του ποταμού Φαρσαλίτη

Ικανοποιημένος από την πορεία των εργασιών στον ποταμό Φαρσαλίτη στην Καρδίτσα δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε στο σημείο

Το έργο, προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ (με ΦΠΑ), όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρικών φαινομένων του Σεπτεμβρίου 2023 (Daniel)» και αφορά στην υλοποίηση εργασιών για τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων του υδατορέματος Φαρσαλίτη από την συμβολή του με τον Ενιπέα μέχρι τον οικισμό Ερμήτσι στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο που αποτελεί τμήμα ενός συνολικού αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, προσθέτει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη Θεσσαλία, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση του δήμου Παλαμά. Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους, μέσα από έργα που δεν αφορούν μόνο έναν νομό ή μία περιοχή, αλλά εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο περιφερειακό σχεδιασμό.

Η πρόοδος του έργου

Η Περιφέρεια μέσω της ανακοίνωσης της υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 90-95% του φυσικού αντικειμένου, ενώ η ολοκλήρωσή του αναμένεται σύντομα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τον καθαρισμό της βαθείας και της ευρείας κοίτης και τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων (βαθείας κοίτης και αναχωμάτων) με σκοπό την επαναφορά της υδραυλικής διατομής του ποταμού στην αρχική του κατάσταση, δηλαδή μετά την υλοποίηση των έργων αρχικής κατασκευής των αναχωμάτων και της κοίτης. Σημειακά οι επεμβάσεις επαναφοράς των αναχωμάτων είναι περίπου 1 – 1,50μ. ανύψωσης καθώς σε πολλά σημεία υπήρχαν και ανθρώπινες παρεμβάσεις.