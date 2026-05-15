Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.: Παρουσιάστηκαν ιστορικό βιβλίο και ντοκιμαντέρ για την εξέλιξη των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα

Το ιστορικό βιβλίο «Σε εποχές ηλεκτρικές: εξηλεκτρισμός, ηλεκτρικά είδη και συσκευές στην Ελλάδα, 19ος – 21ος αιώνας» και το ντοκιμαντέρ «Η ιστορία των ηλεκτρικών ειδών: από τη χρήση στην ανακύκλωση» της ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Production παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με πρωτοβουλία της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του συστήματος, Γεώργιος Ε. Δημητρίου, αναφέρθηκε στη διαδρομή της εταιρείας τα τελευταία 22 χρόνια και στη σημασία της πρωτοβουλίας, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να αποτελέσει «μια ουσιαστική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές», αλλά και έναν φόρο τιμής στους ανθρώπους που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του κλάδου. Επιπλέον, επισήμανε «Στο τέλος της ημέρας δεν θα μας κρίνουν οι αριθμοί· θα μας κρίνει κάτι πολύ πιο απλό: αν αφήσαμε τον κόσμο καλύτερο απ’ ό,τι τον βρήκαμε.»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε για πρώτη φορά το ιστορικό ντοκιμαντέρ, παραγωγής της «ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Production», το οποίο παρουσιάζει τη μετάβαση της ελληνικής κοινωνίας από την εποχή του λαδοφάναρου έως τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, καθώς και τη διαδρομή των ηλεκτρικών συσκευών από τη χρήση έως την ανακύκλωση. Ο δημοσιογράφος Χρίστος Βασιλόπουλος, μάλιστα, εξέφρασε θετική έκπληξη, τονίζοντας ότι είδε πώς η ανακύκλωση συσκευών είναι μια πραγματική και οργανωμένη διαδικασία, που δείχνει πως υπάρχει μια αισιόδοξη και πρακτική λύση.

Η συγγραφέας και ιστορικός Γεωργία Μ. Πανσεληνά παρουσίασε την ερευνητική διαδικασία πίσω από την έκδοση, επισημαίνοντας ότι βασίστηκε σε αρχειακό υλικό, δημοσιεύματα και ιστορικές πηγές που καλύπτουν 150 χρόνια ιστορίας των ηλεκτρικών ειδών και συσκευών στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επίσης έκθεση με ιστορικές ηλεκτρικές συσκευές από τις αρχές του 20ού αιώνα έως και τη δεκαετία του ’90, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να δουν από κοντά αντικείμενα που σημάδεψαν διαφορετικές περιόδους της ελληνικής καθημερινότητας.

Τόσο το ιστορικό βιβλίο όσο και το ντοκιμαντέρ θα είναι προσεχώς διαθέσιμα στο κοινό.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις του οργανισμού για την καθιέρωση της ανακύκλωσης συσκευών ως αυτονόητης πρακτικής και ως μέρος της γενικότερης κουλτούρας.

Σήμερα, 22 χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας της, η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. διαχειρίζεται το 94% των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που οδηγούνται προς ανακύκλωση στην Ελλάδα. Συνεργάζεται με 13 μονάδες διαχείρισης και έχει συλλέξει περισσότερους από 1 εκατομμύριο τόνους συσκευών. Παράλληλα, υποστηρίζει τη διαδικασία ανακύκλωσης και επαναξιοποίησης υλικών μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου με πάνω από 16.000 σημεία συλλογής σε όλη τη χώρα.