Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας άνδρας που παρουσιαζόταν ως συνεργάτης της Lady Gaga
Ο άνδρας από τη Σουηδία χρωστούσε 4.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη Airbnb στο Σύνταγμα. Σε βαρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας άνδρας στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος παρουσιαζόταν ως συνεργάτης γνωστών καλλιτεχνών – όπως η Lady Gaga και του 50 Cent, μετά από επεισόδιο σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Ο 41χρονος Σουηδός συνελήφθη από τους αστυνομικούς και κατηγορείται για απάτη, διατάραξη οικιακής ειρήνης και απειλή.
Ο άνδρας σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να πλαστογράφησε αποδεικτικά τραπεζικής μεταφοράς για να πληρώσει τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Όταν έγινε αντιληπτός, ακολούθησε έντονο επεισόδιο ανάμεσα στους δύο άντρες, με τον 41χρονο να επιτίθεται στον ιδιοκτήτη και να τον απειλεί σε περίπτωση που καλούσε την αστυνομία.
Σύμφωνα με την καταγγελία όφειλε περίπου 4.000 ευρώ για τη διαμονή του.
Όταν οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει χωρίς επιτυχία. Μετά τη σύλληψη του διαπιστώθηκε πως σε βαρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα.
Ο «συνεργάτης» της Lady Gaga είχε αναπτύξει δράση σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ρουμανία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, ενώ φέρεται να έχει αποσπάσει από ανυποψίαστα θύματα περίπου 300.000 δολάρια.
