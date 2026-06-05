Η κυκλική οικονομία στην πράξη: Τι μας διδάσκει η Τήλος για τη μετάβαση σε ένα μοντέλο μηδενικών αποβλήτων

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Τα τελευταία χρόνια γίνεται συνεχώς λόγος για τη σημασία της κυκλικής οικονομίας αν θέλουμε στο κοντινό –και πόσω μάλλον στο μακρινό- μέλλον ο κόσμος να είναι βιώσιμος για εμάς και για τις επόμενες γενιές.

Στη φάση που διανύουμε αυτός ο “λόγος” περνά οριστικά από τη φάση της θεωρίας στην αυστηρή εφαρμογή, με το παράδειγμα της διαχείρισης των αποβλήτων να αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο σύνθετα στοιχήματα της πράσινης μετάβασης.

Το ευχάριστο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αρκείται σε ευχολόγια και τυπικές αναφορές συμμόρφωσης καθώς επιταχύνει τις πολιτικές της και απαιτεί πλέον απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο οι επιχειρήσεις και τα κράτη όσο και οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να αποδείξουν ότι η αναδιοργάνωση της παραγωγικής και καταναλωτικής αλυσίδας είναι εφικτή, οικονομικά βιώσιμη και καθολικά αποδεκτή.

Αν και οι περισσότεροι εξ ημών θα περίμεναν ότι το παράδειγμα σε αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση θα ερχόταν ως συνήθως από κάποια τεχνολογική μητρόπολη του Βορρά, η πραγματικότητα μας πάει σε ένα μικρό νησί της Δωδεκανήσου. Η Τήλος αποτελεί σήμερα το πιο ώριμο παράδειγμα εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας σε πραγματικές συνθήκες, όντας το πρώτο πιστοποιημένο zero waste νησί στον κόσμο.

Από την ταφή στην πλήρη αξιοποίηση

Η έννοια της κυκλικής οικονομίας (circular economy) υποστηρίζει την αποδέσμευση της οικονομικής ανάπτυξης από την εξάντληση των φυσικών πόρων στην επαναχρησιμοποίησή τους. Αντί για το παραδοσιακό, γραμμικό μοντέλο «παράγω, καταναλώνω, πετώ», η κυκλική προσέγγιση επιβάλλει τη διατήρηση των υλικών στην οικονομία για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, μετατρέποντας τα απόβλητα σε δευτερογενείς πρώτες ύλες.

Μέχρι το 2022, η Τήλος ακολουθούσε την πεπατημένη: περισσότερο από το 87% των απορριμμάτων του νησιού κατέληγε σε ταφή, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και διαιωνίζοντας ένα ξεπερασμένο μοντέλο.

Σήμερα, η εικόνα αυτή έχει ανατραπεί πλήρως μέσα από το πρόγραμμα Just Go Zero Tilos, που σχεδίασε και υλοποιεί η Polygreen, με τον ΧΥΤΑ του νησιού να κλείνει οριστικά. Η ταφή απορριμμάτων μηδενίστηκε και πλέον περισσότερο από το 90% των υλικών ανακτάται. Η καρδιά αυτής της ανατροπής χτυπά στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας (3Κ), όπου τα υλικά συγκεντρώνονται, διαχωρίζονται και προωθούνται για ανακύκλωση και κομποστοποίηση, αποδεικνύοντας ότι ο κύκλος της ζωής των προϊόντων μπορεί να μείνει ανοιχτός.

Μεγιστοποίηση της αξίας των πόρων

Για να λειτουργήσει η κυκλική οικονομία, απαιτείται υψηλή αποδοτικότητα πόρων (resource efficiency). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δημιουργούμε περισσότερη αξία με τη χρήση λιγότερων πόρων, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες σε κάθε στάδιο. Οπότε, δεν αρκεί απλώς να μαζεύουμε απορρίμματα, πρέπει να διασφαλίζουμε ότι η ποιότητά τους επιτρέπει την πλήρη επανένταξή τους στην παραγωγή.

Στην Τήλο, η αποδοτικότητα αυτή επιτυγχάνεται στην πηγή, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαλογής και συλλογής πόρτα-πόρτα. Κάτοικοι και επιχειρήσεις δεν πετάνε ανώνυμα μάζες απορριμμάτων σε κοινούς κάδους, αλλά διαχωρίζουν τα υλικά τους σε διακριτά ρεύματα. Με αυτόν τον τρόπο, τα οργανικά απόβλητα μετατρέπονται σε υψηλής ποιότητας κομπόστ για την ενίσχυση της τοπικής γης, ενώ τα ανακυκλώσιμα διατηρούν την καθαρότητά τους, αυξάνοντας την εμπορική και παραγωγική τους αξία. Η διαχείριση αυτή μειώνει κατακόρυφα το κόστος μεταφοράς «άχρηστων» φορτίων και μεγιστοποιεί την αξιοποίησή τους στο νησί.

Κλείνοντας τη στρόφιγγα των αποβλήτων

Η εκτροπή των αποβλήτων/ απορριμμάτων (waste diversion) αποτελεί τον βασικό δείκτη επιτυχίας κάθε σύγχρονου περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Μετρά το ποσοστό των απορριμμάτων που αποφεύγουν τον «θάνατο» της υγειονομικής ταφής ή της καύσης μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.

Το παράδειγμα της Τήλου στον τομέα αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Η επίτευξη ποσοστού εκτροπής που ξεπερνά το 90% σημαίνει πρακτικά ότι το νησί εξάλειψε την ανάγκη για ΧΥΤΑ.

Τα αποτελέσματα της περιόδου 2023-2025 επιβεβαιώνουν τη δυναμική του συστήματος καθώς η ποιότητα της ανακύκλωσης βελτιώθηκε αλματωδώς, με τα καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά να καταγράφουν αύξηση 35% και τα υπολείμματα (μη ανακυκλώσιμα) να συρρικνώνονται κατά 22%. Αυτή η διαρκής βελτίωση δείχνει ότι η εκτροπή δεν είναι ένας στατικός στόχος, αλλά μια εξελισσόμενη διαδικασία που τροφοδοτείται από την εμπειρία και τη συνεχή βελτιστοποίηση των υποδομών.

Η ψηφιακή αποτύπωση της προόδου

Στην εποχή μας, ό,τι δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν μπορεί και να βελτιωθεί. Η βιωσιμότητα που βασίζεται στα δεδομένα (data–driven sustainability) αποτελεί το «κλειδί» για τη μετάβαση από τις θεωρητικές εκτιμήσεις στην απτή αποτελεσματικότητα. Τα δεδομένα προσφέρουν διαφάνεια, επιτρέπουν τον εντοπισμό σφαλμάτων και τεκμηριώνουν την πραγματική περιβαλλοντική επίδοση.

Στο Just Go Zero Tilos, η τεχνολογία λειτουργεί ως ο αόρατος μεγάλος σύμμαχος της φιλόδοξης αυτής προσπάθειας. Η διαχείριση, η ζύγιση και η παρακολούθηση των ποσοτήτων των απορριμμάτων πραγματοποιούνται ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο. Κάθε επιχείρηση και νοικοκυριό έχει το δικό του ψηφιακό αποτύπωμα στη γέννηση των αποβλήτων. Αυτή η συνεχής ροή δεδομένων επιτρέπει στους διαχειριστές του προγράμματος να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες συλλογής, να προλαμβάνουν δυσλειτουργίες και να προσαρμόζουν τα δρομολόγια, διασφαλίζοντας την απόλυτη ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται διεθνώς.

Από το μικρό νησί στη μεγάλη κλίμακα

Ένα από τα πιο συχνά επιχειρήματα των σκεπτικιστών απέναντι σε πράσινα success stories είναι ότι αυτά αποτελούν «πειράματα εργαστηρίου», εφαρμόσιμα μόνο σε ελεγχόμενα, μικρά περιβάλλοντα. Εδώ εισέρχεται η έννοια της επεκτασιμότητας (scalability), της ικανότητας δηλαδή, ενός μοντέλου να προσαρμόζεται, να μεγεθύνεται και να εφαρμόζεται με την ίδια επιτυχία σε μεγαλύτερες πληθυσμιακές ή γεωγραφικές κλίμακες.

Η πολύτιμη τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε στην Τήλο μπορεί να αποτελέσει ένα τέτοιο χρήσιμο προσχέδιο (blueprint) για την πράσινη μετάβαση κάθε κοινότητας που επιδιώκει να μηδενίσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Την ίδια στιγμή, η επιτυχία αυτή ξεκλειδώνει νέες, εφαρμόσιμες λύσεις για τις επιχειρήσεις που θέλουν να ενσωματώσουν τη zero waste φιλοσοφία στους στρατηγικούς τους στόχους (ώστε να ευθυγραμμιστούν με τα σύγχρονα ESG κριτήρια), αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μοντέλο διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία να προσαρμοστεί σε διαφορετικές κλίμακες, χωρίς να αλλοιωθεί η ουσία του.

Ευθυγράμμιση με τους ευρωπαϊκούς στόχους

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) και του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, έχει θέσει αυστηρά ορόσημα για τη μείωση της ταφής κάτω από το 10% έως το 2035 και την υποχρεωτική χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων. Η πίεση προς τα κράτη-μέλη, όσο πλησιάζουμε τα έτη ορόσημα επίτευξης στόχων και για την παράλληλη αποφυγή προστίμων, είναι πρωτοφανής.

Το παράδειγμα της Τήλου αποδεικνύει ότι οι ευρωπαϊκοί στόχοι δεν χρειάζεται να θεωρούνται ουτοπικοί. Ενώ μεγάλες ευρωπαϊκές περιφέρειες πασχίζουν ακόμα να πιάσουν τους στόχους του προηγούμενου διαστήματος, η Τήλος τους έχει ξεπεράσει προ πολλού, επιτυγχάνοντας zero waste επιδόσεις δεκαετίες νωρίτερα από τα επίσημα χρονοδιαγράμματα.

Η επιτυχία αυτή προσφέρει στην Ελλάδα και την Ευρώπη μια απτή απάντηση στις απαιτήσεις των Βρυξελλών, μετατρέποντας τη χώρα από ουραγό σε πρωτοπόρο της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Θωράκιση & Ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών

Η πράσινη μετάβαση δεν νοείται αν δεν εμπεριέχει την κοινωνική διάσταση. Η ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών αφορά την ικανότητά τους να αυτονομούνται, να προστατεύουν το οικοσύστημά τους από την κλιματική κρίση και να δημιουργούν εγχώρια οικονομική αξία, θωρακίζοντας το μέλλον τους απέναντι σε εξωτερικές κρίσεις και αλλαγές.

Στην Τήλο, η πραγματική αξία του εγχειρήματος κρίθηκε στο πεδίο της ευρύτατης κοινωνικής αποδοχής. Η τεχνολογία και οι υποδομές θα ήταν άχρηστες χωρίς την ενεργή εμπλοκή των κατοίκων, των τοπικών επιχειρήσεων και των επισκεπτών. Η κοινότητα αγκάλιασε το Just Go Zero, ενσωματώνοντας τις νέες πρακτικές στην καθημερινότητά της.

Με τον τρόπο αυτό, το νησί απέκτησε ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα, μειώνοντας το περιβαλλοντικό του κόστος, αναβαθμίζοντας το τουριστικό του προϊόν ως βιώσιμος προορισμός και αποδεικνύοντας ότι η προστασία του τόπου είναι η καλύτερη ασπίδα για την οικονομική και κοινωνική του επιβίωση.

Μια διεθνής αναγνώριση με φόντο ένα βιώσιμο μέλλον

Η δικαίωση για το ακριτικό νησί της Τήλου δεν άργησε να λάβει επίσημη μορφή, αφού αναγνωρίστηκε ως το πρώτο πιστοποιημένο zero waste νησί στον κόσμο από το ευρωπαϊκό δίκτυο Zero Waste Cities.

Παράλληλα, το μοντέλο της έχει αναλυθεί ως υποδειγματική μελέτη περίπτωσης (case study) από διεθνείς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το INSEAD και το World Economic Forum.

Και ενώ οι διακρίσεις μπορεί να δίνουν την ψυχολογική ώθηση για τη συνέχεια, η ουσία τελικά βρίσκεται στους αριθμούς και τα αποτελέσματα στο πεδίο.

Η Τήλος στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Ευρώπη και τον κόσμο: η κυκλική οικονομία δεν είναι μια υπόθεση που θα αφήσουμε για αύριο, ούτε μια θεωρητική υποχρέωση συμμόρφωσης σε κάποιους κανόνες. Απεναντίας, είναι ένα ζωντανό, παραγωγικό εργαλείο ανάπτυξης και καινοτομίας που συμβαίνει ήδη, εδώ και τέσσερα χρόνια, αποδεικνύοντας ότι ο πλανήτης μπορεί να αλλάξει, ξεκινώντας από ένα πολλά υποσχόμενο μικρό σημείο του χάρτη.