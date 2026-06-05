Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντα από το τροχαίο με τον νεκρό οδηγό – Η στιγμή που η μηχανή παρασύρει πεζή
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 10 το βράδυ της Πέμπτης στην Καλλιθέα
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Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (05.06.2026) στην Καλλιθέα, με θύμα έναν οδηγό μοτοσικλέτας και τραυματία μία γυναίκα φέρνει στο φως το in.
Ήταν λίγα λεπτά πριν τις 22:00 χθες το βράδυ, όταν ο 28χρονος οδηγός μηχανής κινείται επί της Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Καλλιθέα. Στο πρώτο βίντεο, από το τροχαίο δυστύχημα, φαίνεται η στιγμή που ο οδηγός κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα και παρασέρνει την ηλικιωμένη γυναίκα που επιχειρεί να περάσει την διάβαση πεζών.
Στο πλάνο η γυναίκα φαίνεται να περνά κάθετα το δρόμο από διάβαση πεζών, και αμέσως μετά την παράσυρση να σωριάζεται στο έδαφος.
Η ηλικιωμένη πέφτει στον δρόμο και περαστικοί τρέχουν να την βοηθήσουν.
Στο δεύτερο βίντεο φαίνεται η πορεία την μηχανής. Ακούγεται ο εκκωφαντικός θόρυβος από την πρόσκρουση της μηχανής καθώς και οι φωνές των περαστικών που τρέχουν για να βοηθήσουν την ηλικιωμένη και τον μοτοσικλετιστή.
Ο 28χρονος αναβάτης σύρθηκε στο δρόμο για μερικά μέτρα και «καρφώθηκε» σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.
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