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Μια συνηθισμένη ημέρα στη Ναύπακτο μετατράπηκε σε σκηνικό βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία δράσης, όταν ένα όχημα εκτός ελέγχου έσπειρε τον πανικό, καταλήγοντας σε μια σφοδρή σύγκρουση.

Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο συμβάν να ξεχωρίζει, δεν είναι απλώς η σφοδρότητα της σύγκρουσης, αλλά το γεγονός ότι μια μητέρα, κινούμενη καθαρά από ένστικτο, κατάφερε να σώσει τη ζωή του παιδιού της κυριολεκτικά κλάσματα του δευτερολέπτου πριν την πρόσκρουση.

To Live News του MEGA αναλύει τόσο την ηρωική πράξη όσο και την αλυσίδα των τραγικών λαθών που οδήγησαν στο ατύχημα.

Η πρόσκρουση

Στο επίκεντρο του συμβάντος βρίσκεται ένα παρκαρισμένο κόκκινο αυτοκίνητο. Η μητέρα, έχοντας αφήσει για λίγο το μικρό παιδί της δεμένο στο πίσω κάθισμα, είχε κατέβει για να αγοράσει μια πίτσα από διπλανό κατάστημα. Επιστρέφοντας, άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού για να αφήσει το φαγητό. Το παιδί, θέλοντας να κατέβει, ζήτησε να λυθεί. Η μητέρα έλυσε τη ζώνη του και εκείνο πήδηξε στο μπροστινό κάθισμα. Η ίδια σκόπευε να το πάρει και να το ξαναβάλει πίσω για να αναχωρήσουν.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ένα μεγάλου κυβισμού όχημα (μια παλαιότερη Mercedes) εμφανίζεται από το πουθενά, κινούμενο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με μεγάλη ταχύτητα. Η γυναίκα, αντιλαμβανόμενη τον άμεσο κίνδυνο, δεν το σκέφτεται: Βουτάει μέσα στο κόκκινο αυτοκίνητο, αρπάζει το παιδί της και το πετάει κυριολεκτικά έξω, στο πεζοδρόμιο, προς την είσοδο του καταστήματος, πέφτοντας και η ίδια προστατευτικά πάνω του.

Ένα δευτερόλεπτο αργότερα, η Mercedes καρφώνεται με ορμή στο μπροστά μέρος του κόκκινου οχήματος, διαλύοντάς το εντελώς. Ευτυχώς, μητέρα και παιδί γλύτωσαν, με τη γυναίκα να φέρει μόνο μώλωπες, εκδορές και μερικά σκισίματα από τα θραύσματα που εκσφενδονίστηκαν. Αν το παιδί είχε παραμείνει εντός του αυτοκινήτου, η κατάληξη θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική.

Η ξέφρενη πορεία

Η πορεία του υπαίτιου οχήματος μέχρι την τελική σύγκρουση περιγράφεται από αυτόπτες μάρτυρες ως απολύτως χαοτική. Το αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 75χρονος άνδρας, φάνηκε να χάνει εντελώς τον έλεγχο. Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, πήρε σβάρνα ό,τι βρήκε μπροστά του, παρέσυρε ένα σταθμευμένο μηχανάκι, κόντεψε να χτυπήσει μια άλλη ανυποψίαστη γυναίκα που περπατούσε, και τελικά σταμάτησε μόνο όταν καρφώθηκε στο κόκκινο αυτοκίνητο της μητέρας.

Ο θόρυβος της πρόσκρουσης ήταν εκκωφαντικός, κάνοντας τους κατοίκους να νομίζουν πως εξερράγη βόμβα. Άνθρωποι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους κρατώντας τα κεφάλια τους, μη μπορώντας να πιστέψουν αυτό που μόλις είχε συμβεί.

«Κόλλησε το γκάζι»

Ο 75χρονος οδηγός, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας φωνάζοντας, ισχυρίστηκε ότι «κόλλησε το γκάζι». Τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του ανέφεραν ότι δεν μπορούσε να ελέγξει το όχημα, το οποίο είναι αυτόματο, και ότι δεν αντιδρούσε στις εντολές του.

Το «κουβάρι» των λαθών

Αν και το ένστικτο της μητέρας έσωσε την κατάσταση, μια ψύχραιμη ανάλυση του βίντεο αποκαλύπτει μια σειρά από σοβαρά λάθη που διέπραξαν και οι δύο εμπλεκόμενοι οδηγοί:

Τα σφάλματα του 75χρονου οδηγού:

Απουσία φρεναρίσματος: Ακόμα και στην περίπτωση που πράγματι “κολλήσει το γκάζι”, η πρώτη και ενστικτώδης αντίδραση κάθε οδηγού είναι να πατήσει με δύναμη το φρένο. Από την ορμή της σύγκρουσης φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν συνέβη εγκαίρως ή αποτελεσματικά.

Λάθος χειρισμός αυτόματου κιβωτίου: Σε ένα αυτόματο όχημα, αν το γκάζι κολλήσει, ο οδηγός μπορεί απλώς να σπρώξει τον λεβιέ από τη θέση “D” (Drive) στη θέση “N” (Neutral – Νεκρά). Αυτό θα απομόνωνε τον κινητήρα και θα άφηνε το αυτοκίνητο να κυλήσει ελεύθερα, δίνοντας τον χρόνο για ασφαλές φρενάρισμα.

Αλλαγή πορείας: Αντί να παραμείνει στη λωρίδα του όπου ίσως χτυπούσε το προπορευόμενο όχημα, ο οδηγός έστριψε το τιμόνι μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα, πολλαπλασιάζοντας τον κίνδυνο για τους πεζούς και τα απέναντι οχήματα.

Υπερβολική ταχύτητα: Η ορμή με την οποία εκσφενδονίστηκε το μηχανάκι και διαλύθηκε το κόκκινο όχημα μαρτυρά ότι το αυτοκίνητο κινούνταν με μεγάλες ταχύτητες μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Τα σφάλματα της μητέρας:

Αντικανονική στάθμευση: Το κόκκινο αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο εντελώς λανθασμένα. Βρισκόταν σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, παρατεταγμένο στο αντίθετο ρεύμα από αυτό που θεωρητικά κινούνταν, και σε σημείο όπου απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

Απουσία προειδοποίησης: Ακόμα και για μια ολιγόλεπτη -και παράνομη- στάση, το όχημα δεν είχε αναμμένα τα αλάρμ, καθιστώντας το λιγότερο ορατό σε έκτακτες συνθήκες.

Παιδί μόνο του στο όχημα: Το μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο λάθος ήταν η απόφαση της μητέρας να αφήσει το μικρό παιδί ολομόναχο μέσα σε ένα παρκαρισμένο όχημα, έστω και για τα λίγα λεπτά που χρειάστηκε για να πάρει την πίτσα. Εάν η σύγκρουση γινόταν λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, όταν η μητέρα δεν ήταν δίπλα στο αυτοκίνητο για να παρέμβει, το παιδί θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Βίντεο: