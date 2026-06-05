Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευθύνη σου»: Η βιώσιμη στρατηγική της Lidl Ελλάς
Τα Νέα της Αγοράς 05 Ιουνίου 2026, 13:19

«Όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευθύνη σου»: Η βιώσιμη στρατηγική της Lidl Ελλάς

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ένας από τους κορυφαίους πρωταγωνιστές του λιανεμπορίου αποδεικνύει ότι η εταιρική ανάπτυξη οφείλει να συμβαδίζει με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η συζήτηση για τη βιωσιμότητα αποκτά νέα δυναμική, αναδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη για δράσεις που υπερβαίνουν τα στενά όρια της επιχειρηματικότητας, καθώς θέτουν τις πράσινες πρωτοβουλίες ως πρωταγωνιστή της προόδου και της επιβίωσης.

Για τους μεγάλους οργανισμούς, η προστασία του οικοσυστήματος αποτελεί πλέον χρέος. Η δέσμευση απέναντι στο περιβάλλον γίνεται το βαρόμετρο της αξιοπιστίας τους, καθώς οι πολίτες αναζητούν πρότυπα που μετατρέπουν τις επενδύσεις σε κοινωνικό κεφάλαιο, διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Τρεις άξονες προσφοράς

Η Lidl Ελλάς μετουσιώνει αυτή την οικολογική φιλοσοφία σε πράξη μέσα από ένα ολιστικό σχέδιο παρεμβάσεων. Η αρχή γίνεται από τη θάλασσα, όπου η πρωτοβουλία Plastic Free Greece, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, εισέρχεται πλέον στον 7ο χρόνο της.

Υπό την αιγίδα των Υπουργείων Τουρισμού και Περιβάλλοντος, το πρόγραμμα έχει καταγράψει 113 καθαρισμούς, απομακρύνοντας πάνω από 20 τόνους απορριμμάτων από ακτές και βυθούς, κινητοποιώντας εκατοντάδες εθελοντές στην προσπάθεια για καθαρές θάλασσες χωρίς πλαστικά μιας χρήσης.

Παράλληλα, η δράση μεταφέρεται στην ξηρά μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τη We4All. Ως η πρώτη εταιρεία λιανικής με τη διάκριση “Global Defender“, η Lidl Ελλάς έχει ήδη φυτεύσει περισσότερα από 17.800 ενήλικα δέντρα σε περιοχές που έχουν πληγεί, από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη έως τον Έβρο.

Η συμβολή αυτή πέρα από εντυπωσιακούς αριθμούς, φωτογραφίζει την ουσιαστική αποκατάσταση των τοπικών μικροκλιμάτων, με την ενεργή συμμετοχή περισσότερων από 200 μελών του #teamLidl σε δενδροφυτεύσεις και περιβαλλοντικούς περιπάτους (climate walks).

Τέλος, η εταιρεία ηγείται της ενεργειακής μετάβασης, πρωταγωνιστώντας στη διαμόρφωση προτύπων στον κλάδο της. Στο πλαίσιο του οράματος Lidl Next Level, ήδη από το 2022 χρησιμοποιεί 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στο σύνολο των εγκαταστάσεών της (εξαιρουμένων των συμβάσεων προμήθειας που δεν εμπίπτουν στον έλεγχό της), ενώ προχωρά με ταχείς ρυθμούς την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η επένδυση στην ενεργειακή αυτονομία είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς διαθέτει ήδη 32 φωτοβολταϊκά συστήματα σε καταστήματα και αποθήκες, μειώνοντας δραστικά το ανθρακικό της αποτύπωμα και θέτοντας νέα πρότυπα για την «πράσινη» λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων στη χώρα μας.

Μια καμπάνια με κοινωνική χροιά

Η προσπάθεια αυτή επικοινωνείται μέσα από μια τηλεοπτική καμπάνια που ξεχωρίζει για το βάθος της. Με κεντρικό σύνθημα «Όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευθύνη σου», η Lidl Ελλάς χρησιμοποιεί τη στοχαστική φωνή της «Ασκητικής» του Νίκου Καζαντζάκη για να υπογραμμίσει τη σημασία της ατομικής και συλλογικής συνέπειας. Οι Πρεσβευτές της εταιρείας, Γιώργος Καπουτζίδης, Γωγώ Δελογιάννη και Αντώνης Τσαπατάκης, γίνονται οι φορείς ενός μηνύματος που στοχεύει στην ανάδειξη μιας στάσης ζωής που σέβεται τον πλανήτη, υπενθυμίζοντας πως η δύναμη ενός οργανισμού μετριέται από το αποτύπωμα προσφοράς που αφήνει πίσω του.

YouTube thumbnail

Κλιματική Στρατηγική 2.0

Η κυρία Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, υπογράμμισε πως η επικαιροποίηση της καμπάνιας αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Σημείωσε πως, αν και τα δεδομένα ανανεώνονται, η δέσμευση παραμένει σταθερή, καθώς η ανάπτυξη της εταιρείας αυξάνει και την ευθύνη της για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Αυτή η πορεία επισφραγίζεται με την «Κλιματική Στρατηγική 2.0», που περιλαμβάνει από την ηλεκτροκίνηση με σταθμούς φόρτισης, ηλεκτρικά και υβριδικά εταιρικά οχήματα μέχρι φωτοβολταϊκά σε στέγες, χρήση φωτισμού LED στο 100% των χώρων πώλησης και αντλιών θερμότητας στο σύνολο των εγκαταστάσεων της. Έτσι η εταιρεία δημιουργεί έναν οδικό χάρτη που συνδέει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα με στρατηγικές δράσεις για την προστασία του κλίματος, εμπνέοντας την κοινωνία να συμμετάσχει ενεργά στην προστασία του κοινού μας σπιτιού.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο η Mediobanca

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο η Mediobanca

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Ανακυκλώνουμε μπαταρίες για την υγεία, το περιβάλλον και το μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 05.06.26

Ανακυκλώνουμε μπαταρίες για την υγεία, το περιβάλλον και το μέλλον

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, η ΑΦΗΣ επιλέγει έναν πρωτότυπο και δυναμικό τρόπο για να αναδείξει τη σημασία της ανακύκλωσης των μπαταριών στη σύγχρονη καθημερινότητα.

Σύνταξη
Μίνι απόδραση; Τα gadgets που δεν πρέπει να ξεχάσεις
Τα Νέα της Αγοράς 05.06.26

Μίνι απόδραση; Τα gadgets που δεν πρέπει να ξεχάσεις

Η καλοκαιρινή σεζόν έχει αρχίσει και μπορεί η άδεια να αργεί ακόμα αλλά κάθε σαββατοκύριακο μπορεί να είναι μια μίνι απόδραση! Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις τα απαραίτητα!

Σύνταξη
Νέο Tudor Black Bay Chrono 39
Τα Νέα της Αγοράς 04.06.26

Νέο Tudor Black Bay Chrono 39

Μια τολμηρή νέα έκφραση του Black Bay Chrono με έντονο κίτρινο καντράν και αγωνιστικό χαρακτήρα

Σύνταξη
Με πυξίδα την προσφορά: Η doValue Greece δίπλα στις κοινότητες της Τήλου και της Νισύρου
Τα Νέα της Αγοράς 04.06.26

Με πυξίδα την προσφορά: Η doValue Greece δίπλα στις κοινότητες της Τήλου και της Νισύρου

Με τη συμμετοχή της στον 32ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου, η doValue Greece στήριξε μαθητές, εκπαιδευτικούς και τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των ευκαιριών στα ακριτικά νησιά.

Σύνταξη
Τα πλεονεκτήματα μίας ασύρματης σκούπας νέας γενιάς που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή φροντίδα του χώρου μας
Τα Νέα της Αγοράς 04.06.26

Τα πλεονεκτήματα μίας ασύρματης σκούπας νέας γενιάς που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή φροντίδα του χώρου μας

Η φροντίδα του σπιτιού γίνεται πιο απλή και πρακτική όταν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε διαφορετικές συσκευές για κάθε ανάγκη.

Σύνταξη
Η Under Armour μας συστήνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά running για κάθε χιλιόμετρο
Τα Νέα της Αγοράς 03.06.26

Η Under Armour μας συστήνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά running για κάθε χιλιόμετρο

Από την άσφαλτο των μεγαλουπόλεων μέχρι τα πιο δυσπρόσιτα μονοπάτια, το δρομικό κίνημα στην Ελλάδα και τον κόσμο γνωρίζει μια άνθιση δίχως προηγούμενο. Σε αυτή τη νέα εποχή, η επιλογή του σωστού εξοπλισμού είναι η βάση για κάθε τερματισμό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αποκάλυψη in: Το υπ. Δικαιοσύνης πλήρωσε ταξίδι για συνέδριο ιατροδικαστών σε υπεύθυνη… οικονομικών υπηρεσιών
Ελλάδα 05.06.26

Αποκάλυψη in: Το υπ. Δικαιοσύνης πλήρωσε ταξίδι για συνέδριο ιατροδικαστών σε υπεύθυνη… οικονομικών υπηρεσιών

Νεα ερωτήματα για τις επιλογές πολιτικών κι υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Δικαιοσύνης στην συνεχεια έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Το ταξίδι στην Σόφια και τα νέα στοιχεία για την ύποπτη σύμβαση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Στον Ολυμπιακό η Ανδρομάχη Τσιόγκα
Βόλεϊ 05.06.26

Στον Ολυμπιακό η Ανδρομάχη Τσιόγκα

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Ανδρομάχης Τσιόγκα για την ομάδα βόλεϊ του συλλόγου.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Τεχνικό πρόβλημα στην παραλαβή θεμάτων έθεσε σε συναγερμό το Λιμενικό
Ελλάδα 05.06.26

Τεχνικό πρόβλημα στην παραλαβή θεμάτων Πανελλαδικών στην Αλόννησο έθεσε σε συναγερμό το Λιμενικό

Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών λήψεων στις 06:30 το πρωί της Παρασκευής για τις Πανελλαδικές διαπιστώθηκε αδυναμία παραλαβής θεμάτων από το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης του Ε.Κ. Αλοννήσου

Σύνταξη
Αυξάνεται η ανεργία – Στο 10,6% διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
Οικονομικές Ειδήσεις 05.06.26

Αυξάνεται η ανεργία – Στο 10,6% διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Αυξήθηκε η ανεργία το α' τρίμηνο του 2026, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 508.401 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

Σύνταξη
Η Μόνα Λίζα μετακομίζει σε ιδιωτική σουίτα – Το Λούβρο μόλις ανακοίνωσε τους αρχιτέκτονες
«Νέα Αναγέννηση» 05.06.26

Η Μόνα Λίζα μετακομίζει σε ιδιωτική σουίτα - Το Λούβρο μόλις ανακοίνωσε τους αρχιτέκτονες

Οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν τη Μόνα Λίζα χωρίς να χρειάζεται να περιηγηθούν στο υπόλοιπο Λούβρο, ενώ η επισκεψιμότητα του μουσείου αναμένεται να αυξηθεί κατά τρία εκατομμύρια άτομα ετησίως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ξεκίνησε το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – Τα μηνύματα Ανδρουλάκη και η κυβερνητική «ομάδα κρούσης»
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

Ξεκίνησε το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – Τα μηνύματα Ανδρουλάκη και η κυβερνητική «ομάδα κρούσης»

Η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη, πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη συγκυρία, καθώς η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ προκαλεί αναταράξεις στο πολιτικό σύστημα με βασικό αποδέκτη την Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Πάτρα: Νέος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Ο 8ος μέσα σε δύο μήνες
Ελλάδα 05.06.26

Νέος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα - Ο 8ος μέσα σε δύο μήνες

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 72χρονο κρατούμενο με καταγωγή από την Κόρινθο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
Ρουμανία: Έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζα
Κόσμος 05.06.26

Συναγερμός στη Ρουμανία: Έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζα

Το λιμάνι εκκενώθηκε και οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα έλαβαν προειδοποίηση να αναζητήσουν καταφύγιο - Το drone δεν ανήκε στον εξοπλισμό του Ρουμανικού Στρατού

Σύνταξη
ESM: Εγκρίθηκε η πρόωρη αποπληρωμή δανείων της Ελλάδας, ύψους 6,94 δισ. ευρώ
Επίσημο αίτημα 05.06.26

Εγκρίθηκε από τoν ESM η πρόωρη αποπληρωμή δανείων της Ελλάδας, ύψους 6,94 δισ. ευρώ

Ο ESM έδωσε το πράσινο φως και για τη χρήση κεφαλαίων από ειδικό λογαριασμό ταμειακού αποθέματος ασφαλείας, ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής

Σύνταξη
Κραν Μοντάνα: Οι ιδιοκτήτες μπαρ ξαναβρίσκονται στο δικαστήριο για τη θανατηφόρα πυρκαγιά
Ελβτία 05.06.26

Κραν Μοντάνα: Οι ιδιοκτήτες μπαρ ξαναβρίσκονται στο δικαστήριο για τη θανατηφόρα πυρκαγιά

Το ζευγάρι Γάλλων, ιδιοκτήτες του μπαρ όπου εκτιλίχθηκε η τραγωδία, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας

Σύνταξη
Αραγτσί: Εφαρμόζουμε με ακρίβεια τις κατευθύνσεις του Χαμενεΐ – Παραμένει ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας με τις ΗΠΑ
Κόσμος 05.06.26

Αραγτσί: Εφαρμόζουμε με ακρίβεια τις κατευθύνσεις του Χαμενεΐ – Παραμένει ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας με τις ΗΠΑ

Ο ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι οι αποφάσεις των αξιωματούχων ακολουθούν τις οδηγίες του Χαμενεΐ - Επανέλαβε ότι η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ θα γίνει σε συνεργασία με το Ομάν

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος στο 2% για το ελληνικό ΑΕΠ κατά το α’ τρίμηνο του 2026 – Μεταβολές και αναθεωρήσεις
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 05.06.26

Άνοδος στο 2% για το ελληνικό ΑΕΠ κατά το α' τρίμηνο του 2026 - Μεταβολές και αναθεωρήσεις

Σε επίπεδο τριμήνου, η αύξηση του ΑΕΠ ήταν της τάξης του 0,2% καθώς το ξέσπασμα του πολέμου οδήγησε σε άνοδο των τιμών της ενέργειας - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύνταξη
Έρχεται μίνι ανασχηματισμός στα τέλη της επόμενης εβδομάδας – Πιθανές αλλαγές και εντός Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

Έρχεται μίνι ανασχηματισμός στα τέλη της επόμενης εβδομάδας – Πιθανές αλλαγές και εντός Μαξίμου

Πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον μιλούν για σημειακές αλλαγές στη σύνθεση της κυβέρνησης στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας και συγκεκριμένα την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Φάε σαν ντόπιος»: Οι 10 καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες
Planet Travel 05.06.26

«Φάε σαν ντόπιος»: Οι 10 καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες

Η Κωνσταντινούπολη ξεπερνά το Παρίσι σε έναν νέο γαστρονομικό δείκτη, σηματοδοτώντας μια «μαζική στροφή από την επίσημη υψηλή γαστρονομία προς την παράδοση του φαγητού του δρόμου»

Σύνταξη
Διεκόπη για τις 17 Ιουνίου η δίκη Λιγνάδη
Ελλάδα 05.06.26

Διεκόπη για τις 17 Ιουνίου η δίκη Λιγνάδη

Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου βρέθηκε το πρωί της 5ης Ιουνίου στο δικαστήριο, όπου επανεκκίνησε η διαδικασία μετά τη διακοπή που είχε σημειωθεί τον περασμένο Νοέμβριο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
Cookies