«Όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευθύνη σου»: Η βιώσιμη στρατηγική της Lidl Ελλάς

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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η συζήτηση για τη βιωσιμότητα αποκτά νέα δυναμική, αναδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη για δράσεις που υπερβαίνουν τα στενά όρια της επιχειρηματικότητας, καθώς θέτουν τις πράσινες πρωτοβουλίες ως πρωταγωνιστή της προόδου και της επιβίωσης.

Για τους μεγάλους οργανισμούς, η προστασία του οικοσυστήματος αποτελεί πλέον χρέος. Η δέσμευση απέναντι στο περιβάλλον γίνεται το βαρόμετρο της αξιοπιστίας τους, καθώς οι πολίτες αναζητούν πρότυπα που μετατρέπουν τις επενδύσεις σε κοινωνικό κεφάλαιο, διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Τρεις άξονες προσφοράς

Η Lidl Ελλάς μετουσιώνει αυτή την οικολογική φιλοσοφία σε πράξη μέσα από ένα ολιστικό σχέδιο παρεμβάσεων. Η αρχή γίνεται από τη θάλασσα, όπου η πρωτοβουλία Plastic Free Greece, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, εισέρχεται πλέον στον 7ο χρόνο της.

Υπό την αιγίδα των Υπουργείων Τουρισμού και Περιβάλλοντος, το πρόγραμμα έχει καταγράψει 113 καθαρισμούς, απομακρύνοντας πάνω από 20 τόνους απορριμμάτων από ακτές και βυθούς, κινητοποιώντας εκατοντάδες εθελοντές στην προσπάθεια για καθαρές θάλασσες χωρίς πλαστικά μιας χρήσης.

Παράλληλα, η δράση μεταφέρεται στην ξηρά μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τη We4All. Ως η πρώτη εταιρεία λιανικής με τη διάκριση “Global Defender“, η Lidl Ελλάς έχει ήδη φυτεύσει περισσότερα από 17.800 ενήλικα δέντρα σε περιοχές που έχουν πληγεί, από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη έως τον Έβρο.

Η συμβολή αυτή πέρα από εντυπωσιακούς αριθμούς, φωτογραφίζει την ουσιαστική αποκατάσταση των τοπικών μικροκλιμάτων, με την ενεργή συμμετοχή περισσότερων από 200 μελών του #teamLidl σε δενδροφυτεύσεις και περιβαλλοντικούς περιπάτους (climate walks).

Τέλος, η εταιρεία ηγείται της ενεργειακής μετάβασης, πρωταγωνιστώντας στη διαμόρφωση προτύπων στον κλάδο της. Στο πλαίσιο του οράματος Lidl Next Level, ήδη από το 2022 χρησιμοποιεί 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στο σύνολο των εγκαταστάσεών της (εξαιρουμένων των συμβάσεων προμήθειας που δεν εμπίπτουν στον έλεγχό της), ενώ προχωρά με ταχείς ρυθμούς την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η επένδυση στην ενεργειακή αυτονομία είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς διαθέτει ήδη 32 φωτοβολταϊκά συστήματα σε καταστήματα και αποθήκες, μειώνοντας δραστικά το ανθρακικό της αποτύπωμα και θέτοντας νέα πρότυπα για την «πράσινη» λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων στη χώρα μας.

Μια καμπάνια με κοινωνική χροιά

Η προσπάθεια αυτή επικοινωνείται μέσα από μια τηλεοπτική καμπάνια που ξεχωρίζει για το βάθος της. Με κεντρικό σύνθημα «Όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευθύνη σου», η Lidl Ελλάς χρησιμοποιεί τη στοχαστική φωνή της «Ασκητικής» του Νίκου Καζαντζάκη για να υπογραμμίσει τη σημασία της ατομικής και συλλογικής συνέπειας. Οι Πρεσβευτές της εταιρείας, Γιώργος Καπουτζίδης, Γωγώ Δελογιάννη και Αντώνης Τσαπατάκης, γίνονται οι φορείς ενός μηνύματος που στοχεύει στην ανάδειξη μιας στάσης ζωής που σέβεται τον πλανήτη, υπενθυμίζοντας πως η δύναμη ενός οργανισμού μετριέται από το αποτύπωμα προσφοράς που αφήνει πίσω του.

Κλιματική Στρατηγική 2.0

Η κυρία Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, υπογράμμισε πως η επικαιροποίηση της καμπάνιας αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Σημείωσε πως, αν και τα δεδομένα ανανεώνονται, η δέσμευση παραμένει σταθερή, καθώς η ανάπτυξη της εταιρείας αυξάνει και την ευθύνη της για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Αυτή η πορεία επισφραγίζεται με την «Κλιματική Στρατηγική 2.0», που περιλαμβάνει από την ηλεκτροκίνηση με σταθμούς φόρτισης, ηλεκτρικά και υβριδικά εταιρικά οχήματα μέχρι φωτοβολταϊκά σε στέγες, χρήση φωτισμού LED στο 100% των χώρων πώλησης και αντλιών θερμότητας στο σύνολο των εγκαταστάσεων της. Έτσι η εταιρεία δημιουργεί έναν οδικό χάρτη που συνδέει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα με στρατηγικές δράσεις για την προστασία του κλίματος, εμπνέοντας την κοινωνία να συμμετάσχει ενεργά στην προστασία του κοινού μας σπιτιού.