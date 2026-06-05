Κραν Μοντάνα: Οι ιδιοκτήτες μπαρ ξαναβρίσκονται στο δικαστήριο για τη θανατηφόρα πυρκαγιά

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Οι ιδιοκτήτες του μπαρ που τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο στο Κραν Μοντάνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 41 άτομα, επρόκειτο να ανακριθούν εκ νέου την Παρασκευή.

Το γαλλικό ζευγάρι Ζακ και Τζέσικα Μορέτι επρόκειτο να ανακριθεί από τους εισαγγελείς και τους δικηγόρους των πολιτών που επλήγησαν από τη φωτιά που κατέστρεψε το μπαρ Le Constellation τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου.

Η τραγωδία στοίχισε τη ζωή σε 41 άτομα, κυρίως εφήβους, και τραυμάτισε άλλα 115.

«Η μορφή της αντεξέτασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των εισαγγελέων: κάθε μορφή είναι πιθανή», δήλωσε ο Ρομέν Τζόρνταν, ένας από τους δικηγόρους των πολιτικών ενάγοντων.

«Πιστεύω ότι διαθέτουν αποδεικτικά στοιχεία που επιθυμούν να υποβάλουν και στους δύο, πρώτα απ’ όλα.

A poco più di cinque mesi dall’incendio del Le Constellation a Crans-Montana — la strage della notte di Capodanno in cui morirono 41 persone, tra cui sei italiani, e 115 rimasero ferite — i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del locale, affrontano per la prima… pic.twitter.com/K90x5LMCDC — LaPresse (@LaPresse_news) June 5, 2026

Οι προσδοκίες μας παραμένουν οι ίδιες: να λάβουμε απαντήσεις, να μάθουμε την αλήθεια και να προσδιοριστούν όλες οι ευθύνες, ώστε κάτι τέτοιο να μην ξανασυμβεί ποτέ.

Αυτή η ακροαματική διαδικασία είναι η τελευταία ευκαιρία που προσφέρεται στους Μορέτι να πουν την αλήθεια, όλη την αλήθεια· τα θύματα το έχουν ανάγκη αυτό, για τη διαδικασία πένθους και για την ανάρρωσή τους», πρόσθεσε.

Οι Μορέτι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας, σύμφωνα με το euronews.

Οι Μορέτι έχουν ήδη ανακριθεί δύο φορές από τότε που άνοιξε η ποινική έρευνα εναντίον τους, λίγες μέρες μετά την πυρκαγιά.

Ο Ζακ Μορέτι επρόκειτο να ανακριθεί ξανά στις 7 Απριλίου, αλλά η ακρόαση αναβλήθηκε για ιατρικούς λόγους.

Ο Ζακ Μορέτι τέθηκε υπό κράτηση για δύο εβδομάδες τον Ιανουάριο, πριν αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση. Σε αυτόν και τη σύζυγό του έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα, μεταξύ άλλων περιοριστικών μέτρων.

Συνολικά, 14 άτομα βρίσκονται υπό ποινική έρευνα σε σχέση με την καταστροφή, μεταξύ των οποίων αρκετοί νυν και πρώην τοπικοί αξιωματούχοι.

Δεν είχαν πραγματοποιηθεί ετήσιοι δημοτικοί έλεγχοι ασφάλειας στο μπαρ από το 2019.

Οι ακροάσεις διεξάγονται στο Σιόν, την πρωτεύουσα του ορεινού καντονιού Βαλλής στη νοτιοδυτική Ελβετία.

Μεταξύ άλλων, η έρευνα θα εξετάσει τις ενέργειες των τοπικών αρχών, τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς που έλαβαν οι ιδιοκτήτες και την ακριβή ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στη φονική πυρκαγιά.

Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν μπουκάλια σαμπάνιας με προσαρτημένα βεγγαλικά ανυψώθηκαν πολύ κοντά στην οροφή στο υπόγειο του μπαρ, αναφλέγοντας τον αφρό ηχομόνωσης.

Δεκαεπτά από τους νεκρούς ήταν ηλικίας 16 ετών ή μικρότεροι.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν Ελβετοί, αλλά μεταξύ των νεκρών υπήρχαν και πολίτες άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων αρκετοί Γάλλοι και Ιταλοί.