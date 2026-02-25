Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 50.000 ελβετικά φράγκα για κάθε τραυματία επιζώντα

Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο αποζημιώσεων για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την Πρωτοχρονιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, με τραγικό απολογισμό 41 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες. Σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως «συνεισφορά αλληλεγγύης», το κράτος θα καταβάλει εφάπαξ 50.000 ελβετικά φράγκα σε σοβαρά τραυματισμένους επιζώντες και στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια της καταστροφής.

Η πληρωμή θα πρέπει να ισχύει για κάθε άτομο που έχασε τη ζωή του, καθώς και για κάθε άτομο που νοσηλεύτηκε, ανέφερε το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο σε ανακοίνωσή του.

«Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο συμμερίζεται με τα θύματα και τις οικογένειές τους την επιθυμία για αλήθεια και δικαιοσύνη», δήλωσε ο Ελβετός πρόεδρος Γκι Παρμελέν σε συνέντευξη Τύπου. «Θέλουμε κι εμείς να μάθουμε τι συνέβη, γιατί και πώς θα μπορούσε να είχε αποτραπεί».

Μάρτυρες και εισαγγελείς δήλωσαν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από τη χρήση αφρωδών κεριών που άναψαν την ηχομόνωση αφρού στην οροφή του υπογείου του μπαρ.

Πάνω από 100 τραυματίες

Οι ελβετικές αρχές δήλωσαν ότι 115 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά. Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν έφηβοι και πολλά από τα θύματα ήταν αλλοδαποί, συμπεριλαμβανομένων αρκετών από τη Γαλλία και την Ιταλία.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δήλωσε ότι θα συγκαλέσει επίσης μια στρογγυλή τράπεζα για να βοηθήσει τα θύματα, τους ασφαλιστές και τις αρχές να καταλήξουν σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, αποτρέποντας ενδεχομένως μακροχρόνιες νομικές μάχες. Στόχος του είναι να συνεισφέρει έως και 20 εκατομμύρια φράγκα σε τέτοιους συμβιβασμούς.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δήλωσε ότι ελπίζει ότι το κοινοβούλιο θα επιταχύνει γρήγορα τη νομοθεσία που έχει συντάξει για να βοηθήσει τα θύματα.

Η κυβέρνηση στοχεύει επίσης να διαθέσει 8,5 εκατομμύρια φράγκα για να βοηθήσει τα πληγέντα καντόνια να καλύψουν έκτακτα έξοδα.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι έλαβε τα μέτρα μετά από ανάλυση του Ομοσπονδιακού Γραφείου Δικαιοσύνης, η οποία διαπίστωσε κενά στα υπάρχοντα συστήματα υποστήριξης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί κυρίως για μεμονωμένες περιπτώσεις και αντιμετωπίζουν καταστροφές μεγάλης κλίμακας.