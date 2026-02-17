newspaper
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Κραν Μοντανά: Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει στην αστυνομία για την πολύνεκρη τραγωδία
Κόσμος 17 Φεβρουαρίου 2026

Κραν Μοντανά: Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει στην αστυνομία για την πολύνεκρη τραγωδία

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής στην κοινότητα Κραν Μοντανά μπήκε από την πίσω πόρτα στο αστυνομικό τμήμα, όπου μετέβη προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας για την πολύνεκρη τραγωδία.

Ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στην κοινότητα Κραν Μοντανά, όπου πυρκαγιά σε μπαρ στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 115 τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, κατέθεσε ως μάρτυρας χθες Δευτέρα στην αστυνομία (στη φωτογραφία αρχείου από Héloïse Maret / Le Nouvelliste, επάνω, ο Νταβίντ Βοκά).

Ο Νταβίντ Βοκά μπήκε σε κεντρικό αστυνομικό τμήμα της Σιόν από πίσω πόρτα. Πάντως δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μπόρεσε να τον δει μέσα από τα τζάμια της πόρτας της εισόδου του τμήματος κατά τη διάρκεια παύσης, καθώς συζητούσε με συνήγορό του.

Η κοινότητα έχει ήδη μάθει πως δεν είχαν γίνει έλεγχοι πυρασφάλειας στο μπαρ από το 2019

Βγήκε εξάλλου από το τμήμα κάποια στιγμή, για να συνομιλήσει με άλλους δικηγόρους, χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν σπίθες άγγιξαν τον αφρό ηχομόνωσης στην οροφή του υπογείου του μπαρ Le Constellation.

Η έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, εάν και κατά πόσον τηρούνταν οι κανόνες ασφαλείας από το ζευγάρι Γάλλων στο οποίο ανήκε το κατάστημα και να αποδώσει ποινικές ευθύνες.

Η κοινότητα έχει ήδη μάθει πως δεν είχαν γίνει έλεγχοι πυρασφάλειας στο μπαρ από το 2019, ενώ στη θεωρία όφειλαν να γίνονται κάθε χρόνο.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής του Κραν Μοντανά ήταν παρών όταν έγιναν έλεγχοι ασφάλειας και πυρασφάλειας το 2018, σύμφωνα με ελβετικά ΜΜΕ.

Τότε, άλλοτε αρμόδιος του δήμου για την ασφάλεια είχε καταρτίσει κατάλογο με ελλείψεις, που επιδόθηκε στον ιδιοκτήτη και διαχειριστή του μπαρ, τον Ζακ Μορετί, ο οποίος αγόρασε το κατάστημα το 2022, μαζί με τη σύζυγό του.

Αποκαλύψεις

Η έρευνα για κατά συρροή «ανθρωποκτονίες εξ αμελείας», «πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών εξ αμελείας» και «πρόκληση πυρκαγιάς εξ αμελείας» έχει στο στόχαστρο το ζευγάρι των γάλλων ιδιοκτητών, καθώς και τον νυν υπεύθυνο για την ασφάλεια στην κοινότητα Κραν Μοντανά και τον προκάτοχό του, που αποχώρησε από τη θέση το 2024.

Η κατάθεση του επικεφαλής της πυροσβεστικής Βοκά, που κλήθηκε απλώς να δώσει πληροφορίες, αναμενόταν με ανυπομονησία από συνηγόρους πολιτικής αγωγής, ιδίως μετά τις αποκαλύψεις της ελβετικής δημόσιας τηλεόρασης RTS την Κυριακή περί ελέγχου το 2023 που διαπίστωνε πολλές καίριες ελλείψεις όσον αφορά τα μέτρα πυρασφάλειας στην κοινότητα.

«Μου προκάλεσε κατάπληξη το ότι αυτό έγινε γνωστό ενάμισι μήνα μετά τα γεγονότα, ενώ ο δήμος μας έλεγε ότι συνεργαζόταν με τη δικαιοσύνη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Δυστυχώς, βλέπω πως δεν είναι έτσι», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο συνήγορος πολιτικής αγωγής Αλέν Βισκολό.

«Είχαμε πολλές προσδοκίες και απογοητευόμαστε» συνεχώς, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
