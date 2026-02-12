Αντιμέτωποι με την οργή συγγενών θυμάτων της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας ήρθαν οι ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ Constellation, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, το πρωί της Πέμπτης, τη στιγμή που προσέρχονταν στην Εισαγγελία της Σιόν για νέες καταθέσεις.

Ο αδελφός του 17χρονου Τρίσταν ζητούσε επανειλημμένα από την 40χρονη Τζέσικα να τον κοιτάξει στα μάτια

Κατά την άφιξή τους δέχτηκαν προπηλακισμούς, με πολλούς ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί φορώντας μπλούζες με φωτογραφίες των θυμάτων να αποδοκιμάζουν τους Μορέτι σπρώχνοντάς τους και βρίζοντάς τους. Πολλοί όρμησαν προς το μέρος τους, αναφέρει η 20 Minutes, ουρλιάζοντας «σκοτώσατε τον γιο μου, σκοτώσατε 40 ανθρώπους, θα πληρώσετε γι’ αυτό».

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, έχει ανέλθει στους 41 καθώς ένας 18χρονος Ελβετός υπέκυψε στα βαρύτατα εγκαύματά του. Οι τραυματίες ανέρχονται στους 115.

La strage di Crans-Montana. Iconiugi #Moretti sfiorano il linciaggio. All’arrivo per l’udienza di Sion li aspettavano alcuni familiari delle vittime.#Tg1 pic.twitter.com/je99bZDZLd — Tg1 (@Tg1Rai) February 12, 2026

Κραν Μοντανά: «Πού είναι ο γιος μου; Πού;»

Στις κάμερες έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα τεταμένες σκηνές, με μια εμφανώς τρομαγμένη και δακρυσμένη Τζέσικα Μορέτι μπροστά στο οργισμένο πλήθος. «Πού είναι ο γιος μου, πού είναι;» της φώναζε η μητέρα ενός 18χρονου που έχασε τη ζωή του στο Constellation.

«Θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας, θα το κάνουμε, σας το υποσχόμαστε, είμαστε εδώ για τη Δικαιοσύνη», απάντησε ο Ζακ Μορέτι, ενώ η σύζυγός του προσπαθούσε να περάσει προς το κτίριο όπου διεξάγονταν οι ανακρίσεις.

«Ούτε συγχώρεση ούτε λήθη, ο γιος μου πέθανε, κάηκε. Θέλω να ξέρει πόσο πλήγωσε πατέρες, μητέρες, αδέλφια. Εκείνη απομακρύνθηκε, έφυγε από το Constellation, ενώ άλλοι νέοι βοηθούσαν», δήλωσε ο πατέρας του 17χρονου Τρίσταν, που προσήλθε μαζί με την πρώην σύντροφό του και τα τρία παιδιά τους.

«Θέλουμε η Τζέσικα Μορέτι να ζητήσει συγγνώμη. Είναι αναμφίβολα ένοχη, όπως και ο δήμος του Κραν Μοντανά και το καντόνι του Βαλέ» δήλωσαν. Ο ένας αδελφός του ζητούσε επανειλημμένα από την 40χρονη Τζέσικα να τον κοιτάξει στα μάτια και κάποια στιγμή μέσα στην ένταση επιχείρησε να την χτυπήσει.

🇨🇭🔥 Des familles de victimes de l’incendie de Crans-Montana, complètement dévastées, ont confronté les Moretti devant le Ministère public à Sion (VS). (Blick) pic.twitter.com/IE4RJ0GTR9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) February 12, 2026

Οι συγγενείς θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς της Πρωτοχρονιάς είχαν δώσει ραντεβού το πρωί στη Σιόν διότι, όπως έλεγαν, ήθελαν να αντικρίσουν στα μάτια την ιδιοκτήτρια του μπαρ στο θέρετρο του καντονιού Βαλέ.

«Θέλω να σταθώ απέναντι στη Μορέτι. Όχι για να προκαλέσω. Όχι για να φωνάξω. Απλώς για να μας δει», ανέφερε το κείμενο που διαμοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, για ορισμένους η ένταση υπερίσχυσε.

«Vous avez tué mon frère» Jessica Moretti, co-propriétaire du bar «Le Constellation» qui a brûlé à Crans-Montana, s’est rendue avec son mari à une nouvelle audition à Sion devant la justice suisse. Des familles de victimes ont pris à partie le couple. pic.twitter.com/nXjf6xkQMU — M6 Info (@m6info) February 12, 2026

Τι έχει καταθέσει ο ιδιοκτήτης

Ο Μορέτι αν και έχει αφεθεί ελεύθερος παραμένει υπό δικαστική επιτήρηση, με περιοριστικούς όρους, όπως υποχρέωση τακτικής παρουσίας στις Αρχές και παράδοση των ταξιδιωτικών του εγγράφων.

Ο ίδιος και η σύζυγός του ερευνώνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματικές βλάβες και εμπρησμό σε σχέση με τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ελβετία, τόσο για το μέγεθος της τραγωδίας όσο και για το ύψος της εγγύησης, το οποίο αρχικά αναμενόταν να φτάσει το ένα εκατομμύριο φράγκα.

Η εισαγγελία του Σιόν αιτιολόγησε την απόφασή της, επισημαίνοντας ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει σήμερα εισόδημα, ενώ τα ακίνητα του ζευγαριού είναι υποθηκευμένα και τα οχήματά τους μισθωμένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, δύο ακίνητα των υπό έρευνα συζύγων φέρουν υποθήκες ύψους 1,1 εκατ. και 250.000 φράγκων αντίστοιχα.

Κατά την ακρόασή του, ο Μορέτι αρνήθηκε κάθε πρόθεση διαφυγής: «Δεν σκέφτηκα ποτέ να φύγω. Η ζωή μου είναι εδώ. Θέλω να βγει η αλήθεια για όσα συνέβησαν», φέρεται να δήλωσε στους δικαστές, προσθέτοντας ότι ακόμη και όταν τον επισκέφθηκε ο πατέρας του, δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό του να εγκαταλείψει τη χώρα.

Η έρευνα για τη φονική νύχτα στο Crans-Montana βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις ελβετικές Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες λειτουργίας του κλαμπ και τα μέτρα ασφαλείας που ίσχυαν τη στιγμή της τραγωδίας.