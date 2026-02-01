Ελβετία: Υπέκυψε ένας από τους τραυματίες του Κραν Μοντανά – Στους 41 οι νεκροί της πυρκαγιάς στο μπαρ

Ένας 18χρονος Ελβετός υπέκυψε το Σάββατο, στα τραύματά του, ανεβάζοντας σε 41 τον αριθμό των νεκρών από την πυρκαγιά σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες για τη χώρα.

Οι ελβετικές δικαστικές αρχές ανακοίνωσαν:

«Ελβετός υπήκοος ηλικίας 18 ετών πέθανε στο νοσοκομείο της Ζυρίχης στις 31 Ιανουαρίου. Ο απολογισμός της πυρκαγιάς στο μπαρ “Le Constellation” την 1η Ιανουαρίου 2026 ανέρχεται πλέον σε 41 νεκρούς», πρόσθεσε.

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών ήταν 40 νεκροί και 116 τραυματίες. Δεκάδες τραυματίες, πολλοί από τους οποίους φέρουν σοβαρά τραύματα, εξακολουθούν να νοσηλεύονται τις τελευταίες επτά ημέρες στην Ελβετία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία και στο Βέλγιο.

41 νεκροί, 115 τραυματίες

Στους 41 νεκρούς του Κραν Μοντανά, που ήταν ηλικίας από 14 έως 39 ετών περιλαμβάνονται 23 Ελβετοί. Ένας εξ αυτών έχει επίσης γαλλική υπηκοότητα. Επίσης, 18 ξένοι (οκτώ Γάλλοι μεταξύ των οποίων μια Γαλλοϊσραηλινοβρετανή, έξι Ιταλοί, μεταξύ των οποίων ένας υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μία Βελγίδα, μία Πορτογαλίδα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος).

Στους 115 τραυματίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 67 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, δέκα Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι.

Ζήτημα κανόνων ασφαλείας

Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, που είχε θύματα κυρίως εφήβους κα νέους ενήλικες, προκλήθηκε σύμφωνα με την έρευνα από σπίθες κεριών «συντριβάνι». Οι σπίθες έπεσαν στο αφρώδες ηχομονωτικό υλικό στην οροφή του υπογείου του κτιρίου.

Η έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει τις ακριβείς συνθήκες της πυρκαγιάς, το αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας από τους ιδιοκτήτες και να αναδείξει διάφορες ευθύνες.

Το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ στο Κραν Μοντανά ερευνάται για «ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια».

Η ποινική έρευνα έχει επίσης στο στόχαστρο από την Τετάρτη δύο αξιωματούχους ασφαλείας της κοινότητας του Κραν-Μοντανά. Παραδέχθηκαν ότι είχαν παραλείψει να κάνουν ελέγχους ασφαλείας και πυρκαγιάς στο μπαρ από το 2019, ενώ αυτοί θα έπρεπε να είναι ετήσιοι.