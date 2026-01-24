Κραν Μοντανά: Η Ιταλία διαμαρτύρεται για την απόφαση της ελβετικής δικαιοσύνης να αποφυλακίσει τον ιδιοκτήτη του μπαρ
Η Ιταλία κατηγορεί τις ελβετικές δικαστικές αρχές για την απόφασή τους και αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης του μοιραίου κλαμπ στο Κραν Μοντανά είναι ύποπτος φυγής
Η Ιταλία, με απόφαση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, διαμαρτύρεται επίσημα για την απόφαση αποφυλάκισης του Ζακ Μορετί, ιδιοκτήτη του κλαμπ στο Κραν Μοντανά όπου τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σημειώθηκε η φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 116.
Ο Ιταλός πρέσβης στην Ελβετία Τζαν Λορέντσο Κορνάντο εξέφρασε στις δικαστικές αρχές την έντονη αγανάκτηση της χώρας του.
Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη από τις ελβετικές δικαστικές αρχές «παρά την μεγάλη σοβαρότητα του αδικήματος για το οποίο φέρεται να ευθύνεται ο Μορετί, τις βαριές ευθύνες, τον συνεχιζόμενο κίνδυνο φυγής και τον σαφή κίνδυνο αλλοίωσης των αποδεικτικών στοιχείων σε βάρος του».
Η απόφαση πληγώνει τις οικογένειες των θυμάτων
Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ρώμης, «η απόφαση αυτή πληγώνει και πάλι τις οικογένειες των θυμάτων του Κραν Μοντανά και όσων συνεχίζουν να βρίσκονται στο νοσοκομείο».
«Όλη η Ιταλία υψώνει την φωνή της και ζητά να λάμψουν η δικαιοσύνη και η αλήθεια. Ζητά, λίγο μετά την τραγωδία αυτή, να ληφθούν μέτρα που να χαρακτηρίζονται από σεβασμό, τα οποία να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τον πόνο και τις προσδοκίες των οικογενειών των θυμάτων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.
Η κυβέρνηση Μελόνι κάλεσε στην Ρώμη τον Ιταλό πρέσβη στην Ελβετία για να συμφωνηθούν περαιτέρω κινήσεις και πρωτοβουλίες.
