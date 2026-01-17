Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»

Μια εφιαλτική αφήγηση επιβίωσης από την πυρκαγιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά φέρνει στο φως η 25χρονη Λουίζ, η μοναδική υπάλληλος που κατάφερε να σωθεί. Η νεαρή Γαλλίδα περιγράφει πώς γλίτωσε από την κόλαση της φωτιάς, την ώρα που συνάδελφοί της και νεαρά παιδιά παγιδεύονταν και καίγονταν ζωντανοί.

Στην πρώτη της συνέντευξη μετά την τραγωδία, στο BFMTV, η Λουίζ μιλά για τον εφιάλτη που τη στοιχειώνει έκτοτε. Όπως λέει, δεν μπορεί να κοιμηθεί, καθώς οι εικόνες των νεκρών και η μυρωδιά της φωτιάς επιστρέφουν ξανά και ξανά στη μνήμη της.

«Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών, ανθρώπων που είχα σερβίρει, που τους αναγνώρισα έξω, καμένους. Η μυρωδιά έχει μείνει στη μύτη μου».

Το βράδυ της τραγωδίας

Crans-Montana: Louise, seule salariée indemne et traumatisée, raconte la nuit qui a viré à la tragédie pic.twitter.com/uygql8ilY4 — BFM (@BFMTV) January 17, 2026

Αναφερόμενη στην έναρξη της φωτιάς, εξηγεί ότι τα μπουκάλια προορίζονταν για μια παρέα νεαρών που καθόταν στα δεξιά, σε ένα τετράγωνο τραπέζι, καθώς κατέβαινε κανείς τις σκάλες. Από εκείνη τη στιγμή, όπως περιγράφει, τα γεγονότα εξελίχθηκαν αστραπιαία.

«Ήταν η ομάδα που είχε κάνει κράτηση για τα περισσότερα μπουκάλια», αφηγείται η Λουίζ. Πιθανώς περιμένοντας μεγαλύτερο κοινό, η ομάδα είχε ζητήσει από τον σερβιτόρο να περιμένει λίγο πριν τα φέρει έξω. Και γύρω στη 1:10 π.μ., «ένα από τα αγόρια με φώναξε και μου είπε: «Ήρθε η ώρα, θα τα στείλουμε όλα έξω»».

Έτσι, οι υπάλληλοι παίρνουν θέσεις, σύμφωνα με ένα καλά καθορισμένο σχέδιο. «Η Τζέσικα με έστειλε στο γραφείο για να πάρω στολές για να προετοιμαστώ για την αποστολή των μπουκαλιών». «Είχαμε αποφασίσει να στείλουμε όλα τα μπουκάλια ταυτόχρονα, περίπου δώδεκα μπουκάλια».

Φορούν τις στολές τους, κυρίως μάσκες, ανάβουν όλα τα κεριά «ταυτόχρονα», βάζουν μουσική που τους ζητούν οι πελάτες και περιφέρονται στο μπαρ, καταλήγοντας στα τραπέζια των πελατών. «Νομίζω ότι ήμασταν επτά ή οκτώ άτομα σε αυτή τη στήλη με τα μπουκάλια». Σε αυτή τη στήλη, υπήρχαν μάλιστα «τουλάχιστον δύο πελάτες» που τους βοηθούσαν.

Η Κιάν είναι μπροστά. «Είχε προηγουμένως καθίσει στους ώμους του Ματιέ, όπως είχε κάνει και πριν, κυρίως μια εβδομάδα νωρίτερα», λέει η Λουίζ. Όταν φτάνουν στο τραπέζι όλα αλλάζουν, «όλοι είναι μεταμφιεσμένοι. Η Κιάν έχει κράνος στο κεφάλι της, ο Ματιέ έχει και μάσκα. Ίσως το οπτικό τους πεδίο… Εκείνη τη στιγμή, δεν ήξερα ότι είχε ξεκινήσει η φωτιά. Την είδα αργότερα σε βίντεο».

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Σε κάθε περίπτωση, για τη Λουίζ, ο χρόνος που χάθηκε για να συνειδητοποιήσει ότι η φωτιά εξαπλωνόταν ήταν κρίσιμος. «Σε αυτά τα βίντεο, μπορείτε να δείτε καθαρά ότι η φωτιά ξεκίνησε μόλις φύγαμε με τα μπουκάλια. Χάσαμε μεταξύ 30 και 35 δευτερολέπτων. Με τη μουσική να παίζει, ο κόσμος δεν φώναζε «φωτιά». Είχαμε γυρίσει την πλάτη μας και δεν μπορούσαμε να δούμε τη φωτιά. Συνεχίσαμε».

Όταν η Λουίζ βλέπει μια κίνηση πλήθους και αντιλαμβάνεται τη φωτιά, είναι πολύ αργά: «Αναρωτιόμουν αν είχα χρόνο να πάω πίσω από το μπαρ να πάρω έναν κουβά νερό, αλλά ήταν πολύ αργά, όλα είχαν ήδη καεί».

Μόλις που προλαβαίνει να φωνάξει «Όλοι έξω, θα εκραγεί!» και φεύγει. Η Λουίζ είναι πολύ τυχερή. Καταφέρνει να βγει, λίγο πολύ, από την κύρια πόρτα ανάμεσα στις πρώτες, προτού το μπαρ τυλιχθεί ολοσχερώς στις φλόγες.

Έξω, επικρατούσε χάος. «Είχα την εντύπωση ότι οι πυροσβέστες άργησαν πολύ να φτάσουν». «Υπήρχαν εγκαυματίες παντού, και η μυρωδιά… Ήταν φρικτό».

«Προσπαθώ να βοηθήσω άλλους, να βοηθήσω μερικούς ανθρώπους. Μου δίνουν λεκάνες με νερό, πυροσβεστήρες. Όλοι φωνάζουν. Κάνουμε τα πάντα», θυμάται η Λουίζ, και μετά βρήκε έναν τραυματισμένο φίλο της και τον πήγε στα επείγοντα στο Σιόν.

Μηδενικά μέτρα προστασίας

Όταν ρωτήθηκε για τα μέτρα ασφαλείας, η Λουίζ έδωσε στους ερευνητές σύντομες απαντήσεις. Είχε οδηγίες σε περίπτωση πυρκαγιάς; Κούνησε το κεφάλι της αρνητικά. Υπήρχαν πυροσβεστήρες στο μπαρ; «Νομίζω ότι υπάρχει ένας στο μπαρ του επάνω ορόφου. Στο κάτω όροφο, δεν ξέρω.» Οι έξοδοι κινδύνου; Η Λουίζ μπέρδεψε την πόρτα εξυπηρέτησης με έξοδο κινδύνου.

Είχε οδηγίες σχετικά με τη χρήση βεγγαλικών; «Δεν μου είπαν ποτέ τίποτα γι’ αυτό». Είχε δει ποτέ υπαλλήλους να σκαρφαλώνουν ο ένας στον ώμο του άλλου για να κουβαλούν μπουκάλια που περιείχαν κεριά; Το είχε δει δύο φορές σε λιγότερο από ένα μήνα εργασίας.