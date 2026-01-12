Ένα ελβετικό δικαστήριο αποφάσισε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου ότι ο συνιδιοκτήτης του μπαρ στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντάνα, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες την Πρωτοχρονιά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 40 άτομα, πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση.

Το δικαστήριο ανέφερε σε δήλωσή του ότι ο Ζακ Μορέτι θα παραμείνει υπό προσωρινή κράτηση για διάστημα τριών μηνών, αλλά ότι αυτό θα μπορούσε να αναθεωρηθεί εάν ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου φυγής, όπως η κατάθεση εγγύησης.

Οι εισαγγελείς του καντονιού Βαλέ διέταξαν αρχικά την κράτηση του Μορέτι την Παρασκευή, μετά από μακρά ακροαματική διαδικασία με τον ίδιο και τη σύζυγό του, Τζέσικα.

Οι δικηγόροι της Τζέσικα Μορέτι δήλωσαν σε ανακοίνωση τη Δευτέρα ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα επιτρέψει στον σύζυγό της να ανακτήσει την ελευθερία του μόλις πληρωθούν οι προϋποθέσεις.

«Η αρχή αυτή έλαβε υπόψη την άνευ όρων δέσμευση της Τζέσικα Μορέτι και του συζύγου της να μην αποφύγουν τις νομικές διαδικασίες που θα αντιμετωπίσουν μαζί», ανέφεραν.