Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Η έξοδος κινδύνου ήταν κλειδωμένη» παραδέχεται ο ιδιοκτήτης του μπαρ

Σπάει τη σιωπή του ο ιδιοκτήτης του μπαρ Constellation, Ζακ Μορέτι, όπου έχασαν τη ζωή τους 40 άτομα μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο μαγαζί.

Σύμφωνα με ελβετικά μέσα, ο Μορέτι φέρεται να παραδέχτηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών ότι η έξοδος κινδύνου στο υπόγειο του κλαμπ ήταν μπλοκαρισμένη από μέσα και ότι ο ίδιος είχε αντικαταστήσει τον ηχομονωτικό αφρό που τελικά πήρε φωτιά.

Αυτό μεταδίδει η ελβετική δημόσια τηλεόραση RTS, επικαλούμενη εμπιστευτικές πηγές.

Ο Μορέτι, που έφτασε στον χώρο μετά την πυρκαγιά, φέρεται επίσης να δήλωσε ότι ο ίδιος ξεμπλόκαρε την πόρτα απ’ έξω και ότι μπροστά της βρήκε αρκετά άψυχα σώματα σωριασμένα το ένα πάνω στο άλλο.

Ο Ζακ Μορέτι, εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί προληπτικό ένταλμα σύλληψης, κατηγορείται μαζί με τη σύζυγό του Jessica Maric για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εμπρησμό από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια.

Οι συνθήκες αυτές —που μεταδίδει η RTS και είχαν ήδη αρχίσει να προκύπτουν από μαρτυρίες τις ημέρες μετά το περιστατικό— ενδέχεται, σύμφωνα με την ελβετική τηλεόραση, να οδηγήσουν την εισαγγελία στο να εξετάσει το ενδεχόμενο αναβάθμισης των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Ο Μορέτι, βρίσκεται σε προσωρινή κράτηση λόγω κινδύνου διαφυγής εκτός Ελβετίας. Πλέον, στην ποινική έρευνα που διεξάγεται από τέσσερις εισαγγελείς, εναπόκειται να εξακριβώσει αν λέει την αλήθεια.

Η απόφαση του γνωστοποιήθηκε χθες από τη γενική εισαγγελέα του καντονιού Βαλέ, Béatrice Pilloud, στο τέλος μιας πολύωρης ανάκρισης διάρκειας έξιμισι ωρών.

Έως το πρωί της Δευτέρας δεσμεύτηκε να καταθέσει φάκελο που θα αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή, εναλλακτικά, ότι μπορούν να δοθούν οι εγγυήσεις που έχει θέσει η εισαγγελία ως προϋπόθεση για τη χαλάρωση της κράτησης.

Για τη σύζυγό του, Jessica Maric, συνιδιοκτήτρια του Constellation, οι ανακριτικές αρχές ζήτησαν κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Πρόκειται για ηπιότερο μέτρο, που αιτιολογείται και από την ανάγκη φροντίδας των δύο παιδιών του ζευγαριού, ηλικίας 6 μηνών και 4 ετών. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο εντός 48 ωρών από την επίσημη κοινοποίησή της.

«Ήταν σαν σκηνή από την Αποκάλυψη»

Δέκα μέρες μετά το τραγικό δυστύχημα όπου έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι από τη φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ του Κραν Μοντανά και οι μαρτυρίες εκείνης της νύχτας συγκλονίζουν.

Αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας κάνει λόγο για σκηνές αποκάλυψης λέγοντας «οι εικόνες που αντιμετωπίσαμε ήταν αφόρητες. Μια σκηνή χειρότερη από εφιάλτη. Κραυγές αντηχούσαν στο παγωμένο κρύο, η μυρωδιά του καμένου» είπε η Μαρί κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης για τα θύματα. «Ήταν σαν σκηνή από αποκάλυψη», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η Μαρί βρισκόταν σε ένα μπαρ απέναντι από το Le Constellation όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και ξαφνικά βρέθηκε να βοηθάει τους τραυματίες καθώς έτρεχαν μακριά από τις φλόγες.