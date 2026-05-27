newspaper
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καμία νέα φορολογική επιβάρυνση από τους Δήμους για τους πολίτες λέει η ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 27 Μαΐου 2026, 13:27

Καμία νέα φορολογική επιβάρυνση από τους Δήμους για τους πολίτες λέει η ΚΕΔΕ

Με ανακοίνωση της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, κάνει λόγο για «συγχώνευση» και όχι αύξηση φορολογικής επιβάρυνσης για τους πολίτες.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με επίσημη ανακοίνωση της η ΚΕΔΕ δίνει τις δικές της διευκρινίσεις στο ζήτημα που έχει «σηκώσει σκόνη» και αφορά την πρόβλεψη  για «Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης» που υπάρχει στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μάλιστα η ΚΕΔΕ τονίζει ότι το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης δεν είναι νέος φόρος αλλά αποτελεί συγχώνευση δύο ήδη υφιστάμενων φόρων.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ:

«Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος διαχρονικά διεκδικεί από το κεντρικό κράτος περισσότερους πόρους από τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού, προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των Δήμων.

Ποτέ δεν ζητήσαμε τη θέσπιση νέων φόρων κι επιβαρύνσεων σε βάρος των πολιτών.

Γι αυτό αισθανόμαστε την ανάγκη να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να απαντήσουμε σε κάποιες αναλήθειες που κυκλοφορούν, σχετικά με την πρόβλεψη στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης θέσπισης του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ).

Συγκεκριμένα, στο νέο κώδικα που δόθηκε στην διαβούλευση (άρθρα 392 – 396), η ΚΕΔΕ επισημαίνει, ότι το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης δεν είναι νέος φόρος αλλά αποτελεί συγχώνευση δύο ήδη υφιστάμενων φόρων. Του ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) και του ΦΗΧ (Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων).

Ο ΤΑΠ κυμαινόταν από 0,25 – 0,35 τοις χιλίοις σε σχέση με την αντικειμενική αξία του ακινήτου και τα τετραγωνικά μέτρα.

Ο ΦΗΧ υπολογιζόταν ανά παροχή ρεύματος και ανά τετραγωνικό με διαφορετικό συντελεστή ανά δήμο .

Με το νέο κώδικα οι δύο παραπάνω φόροι συγχωνεύονται και αντικαθίστανται από το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, το οποίο υπολογίζεται από 0,3- 0,7 τοις χιλίοις σύμφωνα με την αντικειμενική αξία και τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου.

Συνεπώς, σε ότι αφορά τους Δήμους, δεν προκύπτει κάποια διαφορά ή επιπλέον επιβάρυνση για τους πολίτες .

Οι όποιες διαφορετικές ερμηνείες «εξυπηρετούν» σκοπιμότητες.

Η νέα πραγματικότητα μειώνει στο έπακρο την γραφειοκρατία και αποκαθιστά τη σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας του πολίτη, στη σχέση του με το Κράτος και τους Δήμους».

*πηγή φωτογραφίας ΚΕΔΕ

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Business
Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ

Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream newspaper
Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση
Πολιτική προστασία 27.05.26

Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση

Υποβολή πρότασης του Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση.

Σύνταξη
Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων

«Στόχος των παρεμβάσεων που θα γίνουν, να λυθούν τα ζητήματα με τα όμβρια ύδατα, ανακουφίζοντας τις συνοικίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα» σύμφωνα με τον Δήμο Τρικκαίων.

Σύνταξη
Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27.05.26

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Σύνταξη
Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με διπλωμάτες από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Αυτοδιοίκηση 26.05.26

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με διπλωμάτες από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία, στην ασφάλεια αλλά και στη σπουδαιότητα χρήσης του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια
Υποδομές 26.05.26

Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια

«Δόθηκε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Σύνταξη
Ορισμένοι ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι προβληματίζονται για την ημερομηνία των επόμενων εκλογών
Αυτοδιοίκηση 25.05.26

Ορισμένοι ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι προβληματίζονται για την ημερομηνία των επόμενων εκλογών

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ από κάποιους ορεινούς και μικρούς νησιωτικούς δήμους έχει τεθεί το θέμα μεταφοράς των αυτοδιοικητικών εκλογών από την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2028 την πρώτη Κυριακή λόγω καιρικών συνθηκών.

Σύνταξη
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: «Σιγή» για τις Πανελλήνιες–Μια ουσιαστική πρωτοβουλία υπέρ των υποψηφίων
Αυτοδιοίκηση 25.05.26

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: «Σιγή» για τις Πανελλήνιες–Μια ουσιαστική πρωτοβουλία υπέρ των υποψηφίων

Αναγνωρίζοντας ότι οι εξετάσεις αποτελούν μία από τις πιο απαιτητικές στιγμές στη ζωή χιλιάδων νέων ανθρώπων, η δημοτική αρχή αποφάσισε να μην χορηγεί άδειες εκσκαφών και διακοπής κυκλοφορίας κατά την εξεταστική περίοδο.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΟΥ: Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Ανάρτηση Γκεμπρεγέσους 27.05.26

Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ο ΠΟΥ

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι αντιμέτωπη με «καταστροφική σύμπτωση υγειονομικής κρίσης και συγκρούσεων», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ - «Σαρώνει» ο Έμπολα

Σύνταξη
Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»
Euroleague 27.05.26

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»

Ο Λουίτζι Ντατόμε υποστήριξε ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα επιστρέψει στους πάγκους μόνο για τα χρήματα, αλλά επειδή η ομάδα του θα του προσφέρει κίνητρο, όραμα και ένα ασφαλές περιβάλλον.

Σύνταξη
Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ

Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το πρώτο σχόλιο για την ΕΛΑΣ με αμηχανία και ειρωνείες επιμένοντας ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός εγγυητής της σταθερότητας και της προοπτικής

Σύνταξη
Αγγελία έγινε viral στην Κίνα: Γιατί εκατοντάδες πτυχιούχοι κάνουν ουρά για μία θέση εργασίας βοσκού
Κόσμος 27.05.26

Αγγελία έγινε viral στην Κίνα: Γιατί εκατοντάδες πτυχιούχοι κάνουν ουρά για μία θέση εργασίας βοσκού

Οι μισοί από τους υποψήφιους είναι γεννημένοι τα χρόνια του 1990, μια ηλικιακή ομάδα στο επίκεντρο αυτού που οι εργαζόμενοι στην Κίνα αποκαλούν «η κατάρα των 35αρηδων»

Σύνταξη
Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη – «Σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα φέρατε σε φέρετρα», φώναξε ο Πλακιάς
Ελλάδα 27.05.26

Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη – «Σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα φέρατε σε φέρετρα», φώναξε ο Πλακιάς

Οι αναφορές του συνηγόρου της κατηγορουμένης Ιωάννας Τσιαπαρίκου προκάλεσαν αντιδράσεις συγγενών θυμάτων των Τεμπών - Η πρόεδρος της έδρας ζήτησε την αποχώρηση του Νίκου Πλακιά από την αίθουσα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η Γκάια Τραμπάλι στον Ολυμπιακό
Βόλεϊ 27.05.26

Η Γκάια Τραμπάλι στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή για την ομάδα βόλεϊ γυναικών, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Ιταλίδας ακραίας, Γκάια Τραμπάλι.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Από τους Simpsons στον Λευκό Οίκο – Ο βραβευμένος με EMMY, Νταν Γκρίνι, κατεβαίνει για πρόεδρος το 2028
«Ας το κάνουμε» 27.05.26

Από τους Simpsons στον Λευκό Οίκο - Ο βραβευμένος με EMMY, Νταν Γκρίνι, κατεβαίνει για πρόεδρος το 2028

«Θα θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος» αναφέρει ο βραβευμένος σεναριογράφος των Simpsons, Νταν Γκρίνι, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα του θα λέγεται «Αμερική για όλους»

Σύνταξη
Ισπανία: Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση Σάντσεθ – Έφοδος της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος
Ισπανία 27.05.26

Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση Σάντσεθ - Έφοδος της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος

Το κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους.

Σύνταξη
Γιάκομπ Νίστρουπ: Οι τακτικές του, οι σχέσεις με τους παίκτες, αλλά και η κριτική
On Field 27.05.26

Γιάκομπ Νίστρουπ: Οι τακτικές του, οι σχέσεις με τους παίκτες, αλλά και η κριτική

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και καλείται να επιβεβαιώσει ότι είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους τεχνικούς του σκανδιναβικού ποδοσφαίρου

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο Μαρινάκης της κυβέρνησης «Μητσοτάκης ή χάος» κατηγορεί τον Τσίπρα για διχαστικά συνθήματα – Η ΕΛΑΣ προκαλεί εγρήγορση
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Ο Μαρινάκης της κυβέρνησης «Μητσοτάκης ή χάος» κατηγορεί τον Τσίπρα για διχαστικά συνθήματα – Η ΕΛΑΣ προκαλεί εγρήγορση

«Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει αρκετά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δηλαδή να αυξήσουμε ταχύτητα», λέει ο Παύλος Μαρινάκης για την κυβέρνηση, που τώρα που βρίσκεται σε αποδρομή θέλει να πάει πιο γρήγορα. Και υποστηρίζει ότι «ο κ. Τσίπρας επενδύει στην 'όπισθεν'», παρότι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ που έχει γυρίσει τη χώρα πίσω σχεδόν σε κάθε τομέα

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: «Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» – Συστάσεις ειδικών
«Διαχείριση άγχους» 27.05.26

«Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» - Συστάσεις ειδικών για τις Πανελλαδικές

«Ο ρόλος των γονέων είναι να παραμένουν ήρεμοι και υποστηρικτικοί», συμβουλεύουν οι ειδικοί - Η σημασία της διαχείρισης της πίεσης εκ μέρους των μαθητών, έπειτα από κάθε εξεταζόμενο μάθημα

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 27.05.26

Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με την Φινλανδή ομόλογό του αναφέρθηκε στις υβριδικές απειλές, το «σκιώδη στόλο», την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τα Στενά του Ορμούζ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κεσσές: Σκυταλοδρομία συγκάλυψης για τις υποκλοπές – Προβληματική η ανάθεση της υπόθεσης από τον Τζαβέλλα στον Μπακέλα
Νέα παρέμβαση 27.05.26

Κεσσές: Σκυταλοδρομία συγκάλυψης για τις υποκλοπές – Προβληματική η ανάθεση της υπόθεσης από τον Τζαβέλλα στον Μπακέλα

Ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, καταγγέλλει ότι με παράκαμψη της μέχρι τώρα πρακτικής του Αρείου Πάγου, ο αντιεισαγγελέας Ευ. Μπακέλας «έχει καταστεί, με άτυπες ή τυπικές αναθέσεις από τον Κ. Τζαβέλλα, το πρόσωπο που μονοπωλιακά διαχειρίζεται κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις υποκλοπές»

Σύνταξη
Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Fizz 27.05.26

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου - Τι απαντά στις κατηγορίες

Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
Cookies