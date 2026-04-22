Ψήφισμα στήριξης της ΚΕΔΕ των κοινωνικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων

Τον έντονο προβληματισμό της για τις προτεινόμενες αλλαγές στο καθεστώς απασχόλησης και χρηματοδότησης των εργαζομένων στις κοινωνικοπρονοιακές δομές των Δήμων εκφράζει η ΚΕΔΕ, με ψήφισμα που ενέκρινε το Διοικητικό της Συμβούλιο, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Ένωσης.

Η ΚΕΔΕ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «επισημαίνει ότι οι υπό διαμόρφωση ρυθμίσεις εγείρουν σοβαρά ζητήματα ως προς τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των κοινωνικών δομών, καθώς επηρεάζουν το υφιστάμενο πλαίσιο στελέχωσης και ενδέχεται να προκαλέσουν αστάθεια σε κρίσιμες υπηρεσίες που στηρίζουν καθημερινά τους πολίτες.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την αντιμετώπιση των πάγιων και διαρκών αναγκών των Δήμων, οι οποίες –όπως τονίζεται– δεν μπορούν να καλύπτονται με προσωρινές και επισφαλείς μορφές απασχόλησης. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο κίνδυνος απώλειας πολύτιμης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, που διαθέτει το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό των δομών και αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας τους.

Η ΚΕΔΕ επαναλαμβάνει τη σταθερή και διαχρονική της θέση υπέρ της διασφάλισης της συνέχισης λειτουργίας των κοινωνικών δομών με το υφιστάμενο προσωπικό, καθώς και της ανάγκης διαμόρφωσης ενός σταθερού, ασφαλούς και βιώσιμου πλαισίου εργασιακών σχέσεων.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους σεβασμού της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, και καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει στην ουσιαστική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και επαρκείς πόρους.

Η ΚΕΔΕ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά, υπερασπιζόμενη τον ρόλο των Δήμων και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών υπηρεσιών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών».

Ακολουθεί το σχετικό ψήφισμα για τις κοινωνικοπρονοιακές δομές των Δήμων, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ εκφράζει την αντίθεσή του στο σχέδιο που κυκλοφόρησε η Κυβέρνηση, με το οποίο αλλάζει το χρονικό διάστημα απασχόλησης και ο τρόπος πληρωμής των μη μόνιμων εργαζομένων στις κοινωνικοπρονοιακές δομές των Δήμων.

Η προτεινόμενη διάταξη του ΥΠΕΣ:

Αποτελεί «ευθεία απειλή» για τη δημοσιονομική και λειτουργική σταθερότητα των κοινωνικών δομών, καθώς μετατρέπει μια μόνιμη ανάγκη σε «εποχική απασχόληση».

Αντιμετωπίζει την προσχολική αγωγή ως εποχικό έργο (τύπου δασοπυρόσβεσης). Αν εφαρμοστεί, οι Δήμοι θα βρεθούν με κενές θέσεις στη μέση της σχολικής χρονιάς και με χιλιάδες έμπειρους εργαζόμενους στην ανεργία.

Η επιβολή νέου συστήματος πρόσληψης (μέσω ΕΕΤΑΑ/ΑΣΕΠ) αγνοεί την 10ετή εμπειρία του υφιστάμενου προσωπικού. Η απώλεια αυτού του ανθρώπινου κεφαλαίου θα υποβαθμίσει τις υπηρεσίες και θα προκαλέσει σωρεία δικαστικών προσφυγών.

Η ΚΕΔΕ δηλώνει την αμέριστη υποστήριξή της στον αγώνα των εργαζομένων και ζητά να διασφαλιστεί η μονιμοποίησή τους.

Επιπλέον, ζητάμε για μια ακόμη φορά την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 4915/2022 στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 102 του Συντάγματος (διοικητική- οικονομική αυτοτέλεια δήμων).

Εάν η Κυβέρνηση επιμείνει στα σχέδιά της, η ΚΕΔΕ θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις για τη ματαίωσή τους, την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας των δομών των Δήμων και την προστασία της απασχόλησης των εργαζομένων σε αυτούς.

Ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων είναι αδιαπραγμάτευτος».