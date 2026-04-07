Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».

Στοιχεία σοκ για το δημογραφικό της χώρας. «Πριν λίγες ημέρες το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων για το πρώτο δίμηνο του 2026 στην Περιφέρεια της Ηπείρου, τα οποία υποδεικνύουν μία τρομακτική δημογραφική συρρίκνωση, αφού για το διάστημα αυτό στους 11 από τους 17 Δήμους, δεν έχει καταγραφεί καμία γέννηση» αναφέρει σε άρθρο του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά στο άρθρο του, «Το δημογραφικό είναι ένα μείζον εθνικό ζήτημα, γιατί συνδέεται άμεσα με το μέλλον της Πατρίδας μας. Αφορά άμεσα την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας».

Ακολουθεί το άρθρο του Προέδρου της ΚΕΔΕ:

«Το Δημογραφικό ζήτημα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα μείζον εθνικό ζήτημα, γιατί συνδέεται άμεσα με το μέλλον της Πατρίδας μας. Αφορά άμεσα την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας.

Το δημογραφικό πρόβλημα έχει δύο διαστάσεις.

Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι σήμερα γεννιούνται λιγότερα παιδιά στην Ελλάδα. Δυστυχώς, έχουμε εδώ και χρόνια αρνητικό ισοζύγιο θανάτων προς γεννήσεις. Το πρόβλημα είναι οξύτερο στην Περιφέρεια. Πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτυπώνει μάλιστα την ανάλυση του προβλήματος σε τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, αναδεικνύει την ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση σε πολλούς Δήμους, κυρίως Μεσαίου πληθυσμιακού μεγέθους Ηπειρωτικούς και Μικρούς Ηπειρωτικούς και Ορεινούς Δήμους, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού.

Προς επιβεβαίωση των παραπάνω μελετητικών δεδομένων, πριν λίγες ημέρες το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων για το πρώτο δίμηνο του 2026 στην Περιφέρεια της Ηπείρου, τα οποία υποδεικνύουν μία τρομακτική δημογραφική συρρίκνωση, αφού για το διάστημα αυτό στους 11 από τους 17 Δήμους, δεν έχει καταγραφεί καμία γέννηση.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η χώρα συρρικνώνεται πληθυσμιακά και η συρρίκνωση αυτή έχει μεγαλύτερη ένταση στην Περιφέρεια.

Παράλληλα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τη δεύτερη διάσταση του δημογραφικού, που έχει να κάνει με την ηλικιακή διαστρωμάτωση ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το οποίο βλέπουμε ότι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα και θα συνεχίσει να συμβαίνει με ακόμα μεγαλύτερη έντασηκαι τα επόμενα χρόνια, είναι ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε έναν πληθυσμό, ο οποίος θα γερνάει όλο και περισσότερο.

Μπροστά λοιπόν σε αυτήν την κατάσταση, οφείλουμε να διαμορφώσουμε ένα ολιστικό εθνικό σχέδιο δράσης, που δεν θα δίνει αποκλειστικά βάρος σε πολιτικές στήριξης της οικογένειας , ώστε να κάνουν περισσότερα παιδιά, αλλά και σε πολιτικές που θα μας επιτρέψουν να διαχειριστούμε καλύτερα το ζήτημα της ενεργούς και ποιοτικής γήρανσης.

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ακόμη κι αν καταφέρναμε με ένα μαγικό ραβδί από αύριο όλες οι νέες οικογένειες να αποκτήσουν από ένα ως δύο παιδιά, οι θετικές επιπτώσεις της εξέλιξης αυτής θα αποτυπώνονταν σε παραγωγικό κι ασφαλιστικό αποτύπωμα μετά από 20-30 χρόνια.

Είναι πολύ σημαντικά τα πάσης φύσεως φορολογικά , εισοδηματικά και προνοιακά μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για τη στήριξη των οικογενειών , όμως εξίσου σημαντικές είναι και οι πολιτικές που θα διασφαλίσουν αφενός ενεργό ρόλο στην παραγωγική διαδικασία και αφετέρου ποιοτικότερη ζωή, στους συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας.

Για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού, οι Δήμοι μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο. Είμαστε ο θεσμός που ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες των τοπικών μας κοινωνιών, κάθε ηλικίας, έχοντας χτίσει ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης. Διαθέτουμε γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων κι αναγκών και μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε στοχευμένες δράσεις, με άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Λειτουργούμε κοινωνικές και προνοιακές δομές που αφορούν τη ζωή όλων των ομάδων πληθυσμού. Ήδη σήμερα, δεκάδες Δήμοι σε όλη τη χώρα στηρίζουν με δικούς τους πόρους την προσπάθεια νέων ανθρώπων να δημιουργήσουν οικογένεια, ενώ αντίστοιχα αξιοποιούν προγράμματα που εξασφαλίζουν παραμονή στην εργασία μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους.

Η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης θα βοηθήσει τους Δήμους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μέλλοντος και να καταστούν πιο ανθεκτικοί στις δημογραφικές προκλήσεις. κατανόησης και αντιμετώπισης του Δημογραφικού Ζητήματος σε τοπικό επίπεδο, προσφέροντας πολύτιμες κατευθύνσεις και προοπτικές για το μέλλον.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να εστιάσει σε βιώσιμες λύσεις που θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή, θα προωθήσουν την οικογενειακή πολιτική και θα ενθαρρύνουν τη νεολαία να παραμείνει στις τοπικές κοινότητες, δημιουργώντας έτσι συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης για το μέλλον».