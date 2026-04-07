Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».
Αυτοδιοίκηση 07 Απριλίου 2026, 09:24

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».

Άρθρο παρέμβαση του Λάζαρου Κυρίζογλου για το δημογραφικό. «Στους 11 από τους 17 Δήμους της Ηπείρου δεν καταγράφηκε ούτε μια γέννηση το πρώτο δίμηνο του 2026» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Στοιχεία σοκ για το δημογραφικό της χώρας. «Πριν λίγες ημέρες το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων για το πρώτο δίμηνο του 2026 στην Περιφέρεια της Ηπείρου, τα οποία υποδεικνύουν μία τρομακτική δημογραφική συρρίκνωση, αφού για το διάστημα αυτό στους 11 από τους 17 Δήμους, δεν έχει καταγραφεί καμία γέννηση» αναφέρει σε άρθρο του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά στο άρθρο του, «Το δημογραφικό είναι ένα μείζον εθνικό ζήτημα, γιατί  συνδέεται άμεσα με το μέλλον της Πατρίδας μας. Αφορά άμεσα την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας».

Ακολουθεί το άρθρο του Προέδρου της ΚΕΔΕ:

«Το Δημογραφικό ζήτημα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα μείζον εθνικό ζήτημα, γιατί  συνδέεται άμεσα με το μέλλον της Πατρίδας μας. Αφορά άμεσα την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας.

Το δημογραφικό πρόβλημα έχει δύο διαστάσεις.

Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι σήμερα  γεννιούνται λιγότερα παιδιά στην Ελλάδα. Δυστυχώς, έχουμε εδώ και χρόνια αρνητικό ισοζύγιο θανάτων προς γεννήσεις. Το πρόβλημα είναι οξύτερο στην Περιφέρεια. Πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  αποτυπώνει μάλιστα την ανάλυση του προβλήματος σε τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, αναδεικνύει την ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση σε πολλούς Δήμους, κυρίως Μεσαίου πληθυσμιακού μεγέθους Ηπειρωτικούς και Μικρούς Ηπειρωτικούς και Ορεινούς Δήμους, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού.

Προς επιβεβαίωση των παραπάνω μελετητικών δεδομένων, πριν λίγες ημέρες το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων για το πρώτο δίμηνο του 2026 στην Περιφέρεια της Ηπείρου, τα οποία υποδεικνύουν μία τρομακτική δημογραφική συρρίκνωση, αφού για το διάστημα αυτό στους 11 από τους 17 Δήμους, δεν έχει καταγραφεί καμία γέννηση.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η χώρα συρρικνώνεται πληθυσμιακά και η συρρίκνωση αυτή έχει μεγαλύτερη ένταση στην Περιφέρεια.

Παράλληλα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τη δεύτερη διάσταση του δημογραφικού, που έχει να κάνει με την ηλικιακή διαστρωμάτωση ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το οποίο βλέπουμε ότι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα και θα συνεχίσει να συμβαίνει με ακόμα μεγαλύτερη έντασηκαι τα επόμενα χρόνια, είναι ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε έναν πληθυσμό, ο οποίος θα γερνάει όλο και περισσότερο.

Μπροστά λοιπόν σε αυτήν την κατάσταση, οφείλουμε να διαμορφώσουμε ένα ολιστικό εθνικό σχέδιο δράσης, που δεν θα δίνει αποκλειστικά βάρος σε πολιτικές στήριξης της οικογένειας , ώστε να κάνουν περισσότερα παιδιά, αλλά και σε πολιτικές που θα μας επιτρέψουν να διαχειριστούμε καλύτερα το ζήτημα της ενεργούς και ποιοτικής γήρανσης.

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ακόμη κι αν καταφέρναμε με ένα μαγικό ραβδί από αύριο όλες οι νέες οικογένειες να αποκτήσουν από ένα ως δύο παιδιά, οι θετικές επιπτώσεις της εξέλιξης αυτής θα αποτυπώνονταν σε παραγωγικό κι ασφαλιστικό αποτύπωμα μετά από 20-30 χρόνια.

Είναι πολύ σημαντικά τα πάσης φύσεως φορολογικά , εισοδηματικά και προνοιακά μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για τη στήριξη των οικογενειών , όμως εξίσου σημαντικές είναι και οι πολιτικές που θα διασφαλίσουν αφενός ενεργό ρόλο στην παραγωγική διαδικασία και αφετέρου ποιοτικότερη ζωή, στους συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας.

Για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού, οι Δήμοι μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο. Είμαστε ο θεσμός που ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες των τοπικών μας κοινωνιών, κάθε ηλικίας, έχοντας χτίσει ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης. Διαθέτουμε γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων κι αναγκών και μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε στοχευμένες δράσεις, με άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Λειτουργούμε κοινωνικές και προνοιακές δομές που αφορούν τη ζωή όλων των ομάδων πληθυσμού. Ήδη σήμερα, δεκάδες Δήμοι σε όλη τη χώρα στηρίζουν με δικούς τους πόρους την προσπάθεια νέων ανθρώπων να δημιουργήσουν οικογένεια, ενώ αντίστοιχα αξιοποιούν προγράμματα που εξασφαλίζουν παραμονή στην εργασία μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους.

Η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης θα βοηθήσει τους Δήμους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μέλλοντος και να καταστούν πιο ανθεκτικοί στις δημογραφικές προκλήσεις. κατανόησης και αντιμετώπισης του Δημογραφικού Ζητήματος σε τοπικό επίπεδο, προσφέροντας πολύτιμες κατευθύνσεις και προοπτικές για το μέλλον.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να εστιάσει σε βιώσιμες λύσεις που θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή, θα προωθήσουν την οικογενειακή πολιτική και θα ενθαρρύνουν τη νεολαία να παραμείνει στις τοπικές κοινότητες, δημιουργώντας έτσι συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης για το μέλλον».

ΤτΕ για τράπεζες: Προτείνει συνταγή άμυνας λόγω κρίσης και συνθηκών αβεβαιότητας

Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι
Τοπόσημο 06.04.26

Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι

Δρομολογείται η μετατροπή κτιρίου σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, που θα καλύψει τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαλαξιδίου.

Δήμος Αθηναίων: Διανομή πασχαλινών ειδών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών
Δήμος Αθηναίων: Διανομή πασχαλινών ειδών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών

Πραγματοποιήθηκε διανομή πασχαλινών ειδών σε 70 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου: Η Κέρκυρα ως τιμώμενη πόλη στις Εορτές Εξόδου 2026
Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου: Η Κέρκυρα ως τιμώμενη πόλη στις Εορτές Εξόδου 2026

Η παρουσία της κερκυραϊκής αντιπροσωπείας αποτελεί την πρώτη επίσημη σύμπραξη μετά την αδελφοποίηση των δύο Δήμων (Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων).

Πασχαλινά δώρα στα Ειδικά Σχολεία της πόλης από τον Δήμο Πειραιά
Πασχαλινά δώρα στα Ειδικά Σχολεία της πόλης από τον Δήμο Πειραιά

O Δήμαρχος Πειραιά, ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, επισκέφθηκαν το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά, όπου προσέφεραν δώρα.

Άσκηση ετοιμότητας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Άσκηση ετοιμότητας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Με στόχο την άμεση κινητοποίηση και τον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, διενεργήθηκε άσκηση ετοιμότητας στο Δήμο Αγίου Νικολάου.

Δήμος Καισαριανής: Θετική εξέλιξη για το Ειδικό Σχολείο «Ρόζα Ιμβριώτη»
Δήμος Καισαριανής: Θετική εξέλιξη για το Ειδικό Σχολείο «Ρόζα Ιμβριώτη»

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Καισαριανής δεσμεύτηκε το ποσό των 700 χιλιάδων ευρώ για την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών ανακατασκευής της παλαιάς πτέρυγας.

Δήμαρχος Μουζακίου στο in: «Η κατάσταση ήταν οριακή. Ευτυχώς σταμάτησε η βροχή»
Δήμαρχος Μουζακίου στο in: «Η κατάσταση ήταν οριακή. Ευτυχώς σταμάτησε η βροχή»

Για οριακή κατάσταση στο δήμο Μουζακίου έκανε λόγο μιλώντας στο in ο Δήμαρχος Μουζακίου με αφορμή τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν και το ύψος των νερών στο ποτάμι.

Δήμος Δελφών: Υποβολή πρότασης σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο την ανάδειξη του Ελαιώνα της Άμφισσας
Δήμος Δελφών: Υποβολή πρότασης σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο την ανάδειξη του Ελαιώνα της Άμφισσας

Στην αναγνώριση, ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση ιστορικών τοπίων πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ο Παραδοσιακός Ελαιώνας Άμφισσας στοχεύει ο Δήμος Δελφών μέσω της επιδιωκόμενης συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Βασίλης Μάγγος: Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια – «Να μη φιμωθεί η φωνή μας»
Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια στον Βασίλη Μάγγο - «Να μη φιμωθεί η φωνή μας»

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Βασίλη Μάγγου, Γιάννης Μάγκος, σε ανάρτησή του υπογραμμίζει την κρισιμότητα της δίκης καθώς θα αποφασιστεί εάν τα βασανιστήρια αιτιωδώς προκάλεσαν τον θάνατο του γιου του

Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα – Αντιδράσεις στις ΗΠΑ για τις απειλές Τραμπ κατά υποδομών του Ιράν
Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα – Αντιδράσεις στις ΗΠΑ για τις απειλές Τραμπ κατά υποδομών του Ιράν

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, απειλώντας ότι  να εξαφανίσει τη χώρα σε ένα βράδυ χτυπώντας γέφυρες και υποδομές ενέργειας - Η Τεχεράνη προειδοποίησε με σκληρή απάντηση - Όλες οι εξελίξεις στο in

The Expla-in Project| Βροχές: Πού χάνεται το νερό στην Ελλάδα;
Βροχές: Πού χάνεται το νερό στην Ελλάδα;

Παρότι η φετινή χρονιά ήταν υδρολογικά ευνοϊκή, το βρόχινο νερό στην Ελλάδα συνεχίζει να πηγαίνει χαμένο. Ο υδρογεωλόγος Κωνσταντίνος Βουδούρης εξηγεί στο in πώς η ανεπάρκεια υποδομών και ο λάθος σχεδιασμός φέρνουν μαζί λειψυδρία και πλημμύρες — και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.

Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε
Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε

Από την Μ. Παρασκευή 10/4/2026 και έως τις 30/4/2026, η πλατφόρμα για το fuel pass θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ.

Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator
Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator

Οι αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για Ιntellexa ως εταιρείας γενικής ενασχόλησης με την… πληροφορική, η διάψευση από δικαστικούς λειτουργούς κι η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ

EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Το μερίδιo της EE στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα

Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;
Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;

Δύο πανεπιστημιακοί, ο Σπύρος Βλαχόπουλος του ΕΚΠΑ και ο Ακρίτας Καϊδατζής του ΑΠΘ, σχολιάζουν στο in την πρόταση Μητσοτάκη για το «ασυμβίβαστο».

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

