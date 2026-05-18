Ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σήμαναν τα ξημερώματα συναγερμό αφού εντόπισαν στρατιωτικά σκάφη να πλέουν κοντά τους. Στη συνέχεια εξέδωσαν ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η κατάσταση φαίνεται να έχει εξομαλυνθεί αλλά εφιστούν την προσοχή για τις επόμενες 48 ώρες.

Ο στόλος των 54 πλοίων, ο οποίος προσπαθεί να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, αναμένεται να φτάσει στα ύδατα της παλαιστινιακής επικράτειας σε περίπου δύο ημέρες.

Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για κατάληψη του στόλου

Η ισραηλινή εφημερίδα Hayom, επικαλούμενη πηγές, ανέφερε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου πραγματοποίησε διαβουλεύσεις ασφαλείας την Κυριακή στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την άφιξη του στολίσκου.

Η Yedioth Ahronoth, εν τω μεταξύ, επικαλέστηκε μια ισραηλινή πηγή που απείλησε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα τους «θέσουν υπό τον έλεγχό τους» και «θα τους οδηγήσουν σε μια πλωτή φυλακή».

Η πηγή ανέφερε ότι οι ακτιβιστές Thiago Avila και Saif Abu Keshek, οι οποίοι απήχθησαν από ισραηλινές δυνάμεις τον περασμένο μήνα ενώ τα πλοία τους βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Ελλάδας και κρατήθηκαν για 10 ημέρες σε ισραηλινές φυλακές πριν αφεθούν ελεύθεροι, επιβαίνουν επίσης στα πλοία.

«Αυτή τη φορά, δεν θα τους απελευθερώσουμε τόσο γρήγορα», ανέφερε η πηγή.

Η ελληνική αντιπροσωπεία που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla έχει δημοσιεύσει το link που καταγράφει τη live πορεία του στολίσκου.