Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Μαΐου 2026, 06:00

Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού

Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο - Η βιωσιμότητα, οι ασάφειες και το ερώτημα αν μπορεί να λειτουργήσει με σαφείς κανόνες, ενιαία κριτήρια και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου στην πράξη

Κώστας Ντελέζος
Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠ-Τ) παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως η σημαντικότερη θεσμική παρέμβαση των τελευταίων ετών για τη χωρική οργάνωση της τουριστικής ανάπτυξης. Σε μια περίοδο όπου ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει διαδοχικά ρεκόρ αφίξεων και εσόδων, αλλά ταυτόχρονα εντείνονται οι πιέσεις σε υποδομές, νερό, περιβάλλον και τοπικές κοινωνίες, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να βάλει κανόνες εκεί όπου για δεκαετίες κυριαρχούσε η αποσπασματικότητα.

Πίσω από τις γενικές κατευθύνσεις, αναδύονται σημαντικές ασάφειες και πιθανά πεδία συγκρούσεων

Η βασική φιλοσοφία του σχεδίου είναι σαφής: λιγότερη ανεξέλεγκτη δόμηση, αυστηρότεροι περιορισμοί στις ήδη κορεσμένες περιοχές και στροφή προς ένα μοντέλο πιο βιώσιμου και ποιοτικού τουρισμού. Πίσω όμως από τις γενικές κατευθύνσεις, αναδύονται σημαντικές ασάφειες και πιθανά πεδία συγκρούσεων, που ήδη προκαλούν ανησυχία σε αυτοδιοίκηση, επενδυτές, μηχανικούς, νομικούς και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο αν το νέο Χωροταξικό κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να οδηγήσει σε νέο κύμα προσφυγών, αμφισβητήσεων και διοικητικών συγκρούσεων.

Οι γκρίζες ζώνες

Για πρώτη φορά εισάγεται τόσο ξεκάθαρα η έννοια της «φέρουσας ικανότητας», δηλαδή του ορίου αντοχής μιας περιοχής απέναντι στην τουριστική δραστηριότητα. Η τουριστική ανάπτυξη συνδέεται πλέον με τις πραγματικές δυνατότητες κάθε τόπου: υποδομές, υδάτινους πόρους, απορρίμματα, οδικά δίκτυα, φυσικό περιβάλλον και κοινωνική συνοχή.

Ωστόσο, το πλαίσιο δεν αποσαφηνίζει ποιος θα μετρά τη φέρουσα ικανότητα, με ποια μεθοδολογία και ανά πόσο χρόνο θα επικαιροποιούνται τα δεδομένα. Δεν προβλέπεται, επίσης, σαφής μηχανισμός ενεργοποίησης περιορισμών όταν τα όρια ξεπερνιούνται.

Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο διαφορετικών ερμηνειών από δήμους και περιφέρειες.

Πολλών ταχυτήτων

Το νέο ΕΧΠ-Τ χωρίζει τη χώρα σε πέντε κατηγορίες: περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες, πρώιμης ανάπτυξης και ειδικής ενίσχυσης. Η λογική είναι να εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με την τουριστική πίεση κάθε περιοχής.

Στην πράξη, όμως, ακόμη και μέσα στο ίδιο νησί μπορεί να ισχύουν διαφορετικά καθεστώτα. Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, η Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων θεωρείται κορεσμένη και το όριο νέων μονάδων περιορίζεται στις 100 κλίνες, ενώ σε άλλες περιοχές του νησιού επιτρέπονται μεγαλύτερες επενδύσεις έως 350 κλινών. Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζεται και στη Ζάκυνθο, όπου διαφορετικές περιοχές κατατάσσονται σε 3 διαφορετικές ζώνες ανάπτυξης.

Τα ερωτήματα

Ιδιαίτερη συζήτηση προκαλεί και το σύστημα των ορίων στις νέες τουριστικές κλίνες. Στις κορεσμένες περιοχές προβλέπονται αυστηρότερα όρια, με βασικό σημείο αναφοράς τις 100 κλίνες, ενώ σε άλλες περιοχές επιτρέπονται μονάδες έως και 350 κλινών.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί επαρκώς πώς προέκυψαν αυτοί οι αριθμοί. Δεν είναι σαφές αν βασίζονται σε περιβαλλοντικά δεδομένα, υδρολογικές μελέτες ή αντοχές δικτύων, ή αν αποτελούν προϊόν πολιτικού συμβιβασμού ανάμεσα σε διαφορετικές πιέσεις και συμφέροντα.

Επενδυτές θεωρούν τα όρια πιθανώς «αυθαίρετα», ενώ περιβαλλοντικές οργανώσεις εκτιμούν ότι σε ορισμένες περιοχές ακόμη και τα χαμηλότερα όρια παραμένουν υψηλά, ειδικά σε νησιά που ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων.

Επιπλέον, σημειώνουν ότι η αύξηση των ορίων αρτιότητας στα 8, 12 και 16 στρέμματα για νέες τουριστικές μονάδες σε εκτός σχεδίου περιοχές, αναμένεται να προκαλέσει τις αντιδράσεις μικρών ιδιοκτητών. Πολλοί εκτιμούν ότι οι νέες προϋποθέσεις ευνοούν κυρίως μεγάλους επενδυτικούς ομίλους, περιορίζοντας τις δυνατότητες μικρότερων επιχειρηματιών και ενισχύοντας τη συγκέντρωση της αγοράς.

Η δύσκολη «σχέση»

Ενα από τα πιο σύνθετα ζητήματα αφορά τη σχέση του νέου Χωροταξικού με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ), τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και τα παλαιότερα πολεοδομικά σχέδια.

Το ΕΧΠ-Τ λειτουργεί ως υπερκείμενος σχεδιασμός, όμως μεγάλο μέρος της χώρας εξακολουθεί να λειτουργεί με παλιές ή αντιφατικές ρυθμίσεις. Ετσι, προκύπτει το ερώτημα ποιο πλαίσιο θα υπερισχύει μέχρι να ολοκληρωθούν τα νέα ΤΠΣ.

Μηχανικοί και πολεοδόμοι προειδοποιούν ότι η μεταβατική περίοδος μπορεί να προκαλέσει διοικητική σύγχυση: ποιες επενδύσεις θεωρούνται ώριμες, ποιες άδειες θα «παγώνουν» και τι θα συμβεί με έργα που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί.

Ο κίνδυνος

Το νέο πλαίσιο δίνει έμφαση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, ο ορεινός και ο γαστρονομικός τουρισμός, με στόχο τη διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας στην ενδοχώρα και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Η κατεύθυνση αυτή θεωρείται αναγκαία, όμως παραμένει ασαφές πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Δεν προβλέπονται συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία ούτε σαφείς μηχανισμοί ελέγχου, ώστε να αποτραπεί πιθανή χρήση του «βιώσιμου» τουρισμού ως πρόσχημα για νέα εκτεταμένη δόμηση.

Το νερό

Το σημαντικότερο ίσως πρακτικό πρόβλημα του ελληνικού τουρισμού παραμένει το νερό. Σε πολλά νησιά, η τουριστική έκρηξη έχει φέρει τα δίκτυα ύδρευσης στα όριά τους, ενώ η κλιματική κρίση εντείνει τα φαινόμενα λειψυδρίας.

Το νέο ΕΧΠ-Τ αναγνωρίζει το πρόβλημα και προτείνει μέτρα όπως ανακύκλωση νερού, αφαλάτωση και εξοικονόμηση πόρων. Ωστόσο, πολλές προβλέψεις παραμένουν περισσότερο συστάσεις παρά δεσμευτικές υποχρεώσεις, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά τους.

Παράλληλα, το πλαίσιο δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά το ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb. Παρότι αναγνωρίζεται ότι η ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους αυξάνει τα ενοίκια, περιορίζει τη διαθέσιμη κατοικία για μόνιμους κατοίκους και πιέζει τις υποδομές, δεν προβλέπονται σαφή χωρικά όρια ή μηχανισμοί ελέγχου.

Στην Ελλάδα, η επιτυχία ενός χωροταξικού σχεδίου δεν κρίνεται μόνο από τις διακηρύξεις του, αλλά κυρίως από το αν μπορεί να λειτουργήσει με σαφείς κανόνες, ενιαία κριτήρια και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου στην πράξη.

Headlines:
ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Moody's: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Gen Z: Παλεύει με κόλπα για δουλειά, ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers… από το σχολείο στο γραφείο
Ο παλιός ήταν αλλιώς 18.05.26

Η Gen Z παλεύει με κόλπα για δουλειά ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers... από το σχολείο στο γραφείο

Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Ακρίβεια: Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα – Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel
Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα - Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel

Εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Εκτιμήσεις πως η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν οι τιμές στα προ πολέμου επίπεδα.

Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό
Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό

Για εισαγόμενη ακρίβεια μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος σε ρεύμα, καύσιμα και σουπερμάρκετ. Όμως ο πληθωρισμός δεν περιορίζεται εκεί, ούτε είναι συγκυριακός.

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές
Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές

Πολλά φορτία με προορισμό τη Μέση Ανατολή παραμένουν ακινητοποιημένα σε λιμάνια της Ινδίας και της Μοζαμβίκης, ενώ οι επιχειρήσεις να μετράνε χιλιάδες δολάρια σε επιπλέον κόστος

Διανυκτερεύσεις: Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη – Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»
Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη - Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»

Η Ευρώπη παραμένει ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη λίστα.

Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης
Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης

Με πάνω από 200.000 σπίτια εγκλωβισμένα στην τουριστική αγορά και χιλιάδες ακόμη δεσμευμένα λόγω χρεών, η ελληνική αγορά ακινήτων βιώνει μια ιστορική ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης

Γαλλία: Στο τραπέζι η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies
Στο τραπέζι της γαλλικής κυβέρνησης η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies

«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού

«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης
«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης

«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

«Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»
«Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»

Ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτησή του, υποστηρίζει πως υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ζοσέ Μουρίνιο και την Ρεάλ Μαδρίτης για την επιστροφή του Πορτογάλου στον πάγκο της.

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»
Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»

Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Gen Z: Παλεύει με κόλπα για δουλειά, ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers… από το σχολείο στο γραφείο
Η Gen Z παλεύει με κόλπα για δουλειά ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers... από το σχολείο στο γραφείο

Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Ρόδος: Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα – «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»
Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό βόμβο και αρχικά νομίσαμε πως γινόταν κάποια κόντρα, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει συχνά στο νησί», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»
Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»

Σε ανάρτηση που έκανε, ο Ροντινέι ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί στον κόσμο του Ολυμπιακού για την απώλεια του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα υποσχέθηκε δυναμική επιστροφή τη νέα σεζόν.

Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη ισραηλινή επίθεση σε σκάφη ανοιχτά της Κύπρου – Κρατούν 100 ακτιβιστές
Σε εξέλιξη ισραηλινή επίθεση στο Global Sumud Flotilla ανοιχτά της Κύπρου - Μήνυμα από έλληνες ακτιβιστές

Το ισραηλινό ναυτικό εμποδίζει για ακόμα μία φορά σκάφη του Global Sumud Flotilla να φτάσουν στη Γάζα - Δείτε live τα όσα συμβαίνουν στον στολίσκο ελευθερίας

Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια
«Πάντα έψαχνα να νιώσω το ίδιο αλλά ποτέ δεν το βρήκα»: Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια

Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Ιράν: Αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» – Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ
Αδιέξοδο στις συνομιλίες - Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» - Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν - Πολεμικές προετοιμασίες με φόντο την κλιμάκωση της ρητορικής - Δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη με πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ

Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
Οι κτηνίατροι στην εποχή του burnout: Η ψυχική επιβάρυνση πίσω από τη φροντίδα των ζώων - Τι δείχνουν μελέτες

Σε διεθνές επίπεδο οι κτηνίατροι εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 30% .

How Greece Is "Locking In" the Aegean Sea
How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea

Athens is moving ahead with a vast new marine park in the Southern Cyclades, reshaping fishing, construction and environmental protections across strategically sensitive areas of the Aegean while reinforcing its maritime sovereignty claims

Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

