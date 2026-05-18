Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας – Πού θα σημειωθούν βροχές
Ελλάδα 18 Μαΐου 2026, 06:16

Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας – Πού θα σημειωθούν βροχές

Ο καιρός μέχρι την Παρασκευή σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Ειδικότερα, πρόσκαιρες νεφώσεις θα υπάρξουν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου κυρίως στη Θεσσαλία πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από αργά το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος με αραιές νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 19-05-2026

Αρχικά στη δυτική – κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοανατολικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-05-2026

Στα ανατολικά πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία – Θράκη και το μεσημέρι – απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΔΕΗ: Ξεκινά η ΑΜΚ «μαμούθ» των 4,5 δισ. ευρώ – Πρωτοφανής υπερκάλυψη από θεσμικούς

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Αφθώδης πυρετός: 5 μήνες θα χρειαστούν για να “σκαναριστεί” η Λέσβος – «Οι κτηνοτρόφοι κουράστηκαν να διαμαρτύρονται»
Ελλάδα 18.05.26

O αφθώδης πυρετός θα έχει εξεταστεί σε όλο το νησί σε 5 μήνες παρά τα αυστηρά πρωτόκολλα για άμεση επιτήρηση- Την ίδια στιγμή, οι μικροί παίκτες «στραγγαλίζονται»- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ο κτηνίατρος και πρώην πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Βόρειου Αιγαίου, Γιάννης Τσακίρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις
Ελλάδα 18.05.26

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια
Ημερομηνίες εξετάσεων και λήξης των μαθημάτων. Τι ισχύει για δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια. Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.

Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα
Στον απόηχο της τραγικής απώλειας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, ανατρέχουμε σε δύο σημαντικές έρευνες, που φωτίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι έφηβοι και οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Διαδηλώσεις έγιναν τόσο στο κέντρο της πόλεις των Χανίων όσο και στον Μουζουρά Ακρωτηρίου - Οι συμμετέχοντες έφτασαν κοντά στη βάση της Σούδας

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ
Κόσμος 18.05.26

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία του Global Sumud Flotilla

Τα πλοία του Global Sumud Flotilla απέχουν 48 ώρες από τη Γάζα - Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει για ακόμα μία φορά τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Αφθώδης πυρετός: 5 μήνες θα χρειαστούν για να “σκαναριστεί” η Λέσβος – «Οι κτηνοτρόφοι κουράστηκαν να διαμαρτύρονται»
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η μάχη για την επόμενη μέρα στη ΝΔ ξεκίνησε με κρότο
Το συνέδριο της ΝΔ έγινε το εσωκομματικό πεδίο για να ξεδιπλωθούν ανοιχτά οι διακριτές πολιτικές πλατφόρμες, το στίγμα και οι στρατηγικές των επίδοξων παικτών της επόμενης μέρας της ΝΔ στη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης
Νέα πρωτοβουλία για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια αναμένεται να λάβει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, τραβώντας την κυβέρνηση στο «τερέν» της προγραμματικής αντιπαράθεσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις
Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»
Από τις ψυχιατρικές κλινικές και τις απόπειρες αυτοκτονίας μέχρι τη διεθνή αναγνώριση, η Αν Σέξτον μετέτρεψε τα προσωπικά της τραύματα σε ωμή, εξομολογητική ποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό
Για εισαγόμενη ακρίβεια μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος σε ρεύμα, καύσιμα και σουπερμάρκετ. Όμως ο πληθωρισμός δεν περιορίζεται εκεί, ούτε είναι συγκυριακός.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο - Η βιωσιμότητα, οι ασάφειες και το ερώτημα αν μπορεί να λειτουργήσει με σαφείς κανόνες, ενιαία κριτήρια και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου στην πράξη

Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο
Ο Πούτιν έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας πώς οι δικτάτορες χάνουν την εξουσία, και έχει οικοδομήσει συστηματικά δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε τέτοιες αποτυχίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ευρώπη: Οι πιο ανθεκτικές πρωτεύουσες στην κλιματική κρίση – Ποιες πόλεις αντέχουν καλύτερα τον καύσωνα;
Η Ευρώπη έχει χαρακτηριστεί ως η ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για μείωση των εκπομπών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με όπλα»
Σε ότι αφορά την παρουσία στην κινηματογραφική βιομηχανία, η Τζούλιαν Μουρ υποστήριξε ότι υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία αποφεύγει, καθώς ο θόρυβος ξεπερνά το συναισθηματικό υπόβαθρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες
Λίγο πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα, ανομοιογένεια των συμμετεχόντων, αμφιβολίες για την πολιτική κατεύθυνση του εγχειρήματος, έντονο φιλορωσικό στοιχείο και μία… «τρεμάμενη» εικόνα.

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones
Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση των drones χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα.

Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, μια σειρά από υποθέσεις που αγγίζουν χιλιάδες αγωγές αρχίζει να διαμορφώνει το περίγραμμα μιας πιθανής αναμέτρησης-ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media

Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

