Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια, στο πλαίσιο έρευνας για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις εμπρησμών, εκβιασμών και απάτης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα στα Βορίζια Κρήτης — ένας άνδρας και τα δύο ανίψια του — τα οποία φέρονται να είχαν συγκροτήσει την οργάνωση, ενώ συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα για κλοπές ζώων.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι τα μέλη της οργάνωσης εξανάγκαζαν, με απειλές και χρήση βίας, ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να μεταβιβάζουν εκτάσεις σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου στη συνέχεια να εισπράττονται παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φθορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και τις οποίες προκάλεσαν σε όσους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο αριθμός των θυμάτων από τους εκβιασμούς της οργάνωσης ανέρχονται σε τουλάχιστον 40 από το 2021 έως σήμερα.

Σχετικά με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πέρα από εμπρησμούς, εκβιασμούς και απάτες, κατηγορούνται και για φθορές.

Ο εισαγγελέας ζήτησε να ανοίξει ο κύκλος των ερευνών σε όλη την Κρήτη, ώστε να αποδειχθεί αν εμπλέκονται και άλλοι στην δράση της εγκληματικής οργάνωσης.