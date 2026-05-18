Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος

Στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού αποφάσισε να προσχωρήσει ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος.

Σύντομα η επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα στον Άρειο Πάγο

Γνωστός για τη συμμετοχή του σε αρκετές βιντεοταινίες τη δεκαετία του ’80 καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του ’90, αποφάσισε να «ράψει κοστούμι» συμπόρευσης παρευρισκόμενος χθες (17/05) στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία όπου συνεργάτες, φίλοι και υποστηρικτές της Μαρίας Καρυστιανού συμμετείχαν ενεργά στη συλλογή υπογραφών και στην οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα υπό ίδρυση.

Από τη Ρωσία με… αγάπη στο κόμμα Καρυστιανού

Μιλώντας στη ζωντανή μετάδοση που έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Σταύρος Σιουρδάκης, από το γραφείο της Μαρίας Γρατσία, την Κυριακή, ο Νίκος Ζιάγκος περιέγραψε πώς αποφάσισε να ενταχθεί στο νέο κόμμα.

«Ο Σταύρος μάς κάνει μαθήματα ρωσικών και μας δείχνει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης. Ξαφνικά τον είδα στην Αθήνα και του είπα «τι κάνεις εδώ;». Μου είπε «είμαι στο κόμμα της Καρυστιανού» και του είπα «τέλεια έρχομαι κι εγώ»», ανέφερε ο Νίκος Ζιάγκος, απλά και κατανοητά.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης θύμισε σε όσους έβλεπαν τη ζωντανή μετάδοση ότι ο Νίκος Ζιάγκος ήταν ηθοποιός σε «παλιές ταινίες, βιντεοκασέτες τύπου «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα» με τον Στάθη Ψάλτη» και ο κόσμος «σίγουρα θα τον ξέρει».