30.04.2026 | 18:58
Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η Αττική
Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων
Παρασκήνιο 30 Απριλίου 2026, 14:00

Άστραψε και βρόντηξε ο Αλέξης Τσίπρας για το αξιακό μάθημα που δίνουν τα «γαλάζια» κομματικά στελέχη στους νέους ανθρώπους παραθέτοντας την ιστορία που του εκμυστηρεύτηκε ένας καθηγητής.

«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

Spotlight

Μια ιστορία συνώνυμο της «αθλιότητας» μοιράστηκε δημοσίως ο Αλέξης Τσίπρας. Από το Ηράκλειο της Κρήτης ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι επιδοτούν την εργασία τους με άλλους πόρους και οι οποίοι αναγκάζονται να κάνουν δεύτερη δουλειά.

Δάσκαλοι και καθηγητές αναγκάζονται να κάνουν δεύτερη δουλειά, ενώ οι μαθητές τους βλέπουν τις γαλάζιες ακρίδες να κάθονται και να εισπράτουν επιδοτήσεις. Τι κόστος έχει αυτό για τον αξιακό κώδικα των νέων;

«Μου έλεγε ένας καθηγητής σήμερα ότι υπήρξε και αυτό το φαινόμενο εδώ στην Κρήτη. Έκανε μάθημα το πρωί στο μαθητή και το βράδυ πήγε ντελίβερι τα σουβλάκια στο σπίτι» ανέφερε ο Αλ. Τσίπρας προκαλώντας «παγωμάρα» στο κοινό που τον παρακολουθούσε.

Ο μόχθος του μεροκάματου και ο… «έξυπνος μάγκας της αρπαχτής»

«Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο από αυτή την αθλιότητα; Το χειρότερο είναι το αξιακό κόστος» συνέχισε, εξηγώντας: «όταν αυτός ο μαθητής βλέπει αυτόν τον άνθρωπο που έχει φάει τη μισή του ζωή στα θρανία, να παίρνει 900 και 800 ευρώ και να κάνει και δεύτερη δουλειά και παραδίπλα βλέπει κάποιον κομματικό στέλεχος γαλάζιο, γαλάζια ακρίδα να κάθεται και να εισπράττει επιδοτήσεις, τότε αυτό το αξιακό σύστημα των νέων αυτών ανθρώπων διαμορφώνει μια άλλη αντίληψη. Για ποιο λόγο να είμαι εγώ κορόιδο και να διαβάζω και να σπουδάσω και να κατακτήσω τη γνώση και να μείνω και εγώ έξυπνος μάγκας της αρπαχτής;», αναρωτήθηκε εύλογα.

Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση – Συζητήσαμε την αύξηση των επιτοκίων

Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση – Συζητήσαμε την αύξηση των επιτοκίων

«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

«Χέγκσεθ, είσαι εγκληματίας πολέμου» – Ακτιβιστής διέκοψε την ακρόαση του υπουργού Άμυνας στη Γερουσία

«Χέγκσεθ, είσαι εγκληματίας πολέμου» – Ακτιβιστής διέκοψε την ακρόαση του υπουργού Άμυνας στη Γερουσία

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου
Παρασκήνιο 22.04.26

Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου

Έχει χαθεί το μέτρο στη Νέα Δημοκρατία… Νέα σφοδρή επίθεση στη Λάουρα Κοβέσι, αυτή τη φορά από τη Σοφία Βούλτεψη. Θα επιθυμούσε γαλλικό «άρωμα» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι… καθεστώς Τσαουσέσκου.

Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»
Παρασκήνιο 21.04.26

Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»

Επικριτικός για την πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από τον πρωθυπουργό για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού ο Γιώργος Βουλγαράκης. «Δεν αξίζει καν τον κόπο να τα συζητήσουμε...».

Τουρκία: Πόζαρε με τη σημαία του ψευδοκράτους η Ρόζμαρι Ντι Κάρλο του ΟΗΕ
Τουρκία 21.04.26

Ποζάρει με τη σημαία του ψευδοκράτους η Ρόζμαρι Ντι Κάρλο του ΟΗΕ

«Δυσφορία» προκαλεί η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, ποζάροντας με τη σημαία του ψευδοκράτους, κατά τη συνάντησή της με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην Τουρκία.

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
ΠΑΣΟΚ 18.04.26

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μοιράστηκε μια σέλφι με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, που δεν έλειψαν τα χαμόγελα

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη
«Ντροπή» 13.04.26

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη

Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν
Αχ, Ευρώπη 08.04.26

«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν

Με «νύχια και με δόντια» προσπαθούν στην κυβέρνηση να πείσουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί «ισχυρό παίκτη» στο διεθνές στερέωμα όμως μερικές «ανορθογραφίες» (;) δείχνουν, δυστυχώς, πως μάλλον έχει καταλήξει να είναι ο «φτωχός συγγενής» της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση
Ελλάδα 30.04.26

Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του Global Sumud Flotilla τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης - Η αποστολή είχε στόχο να σπάσει το ισραηλινό εμπάργκο και να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα

Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 30.04.26

Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε χθες συντονισμένες έρευνες για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια

Η ωμή ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά
Λείπω, εγκαταλείπω 30.04.26

Η ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά σε μια χαοτική πόλη - Αδιαφορία των θεσμών, βία, φτώχεια και ο Ιησούς

Ο φωτογράφος Abdulhamid Kircher μας παρουσιάζει τη ζωή της Sierra Kiss, η οποία παλεύει να επιβιώσει στο Λος Άντζελες ως ανύπαντρη μητέρα, δίνοντας μάχη και με τους δικούς της δαίμονες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
Ελλάδα 30.04.26

Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;
Διαδρομές χρήματος 30.04.26

Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;

Όταν χρειάζεται πρόσωπα από την Ελλάδα για δουλειές στις Βρυξέλλες, το ΕΛΚ διαλέγει από τους κύκλους που σχετίζονται με την Blue Skies.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΕΚΤ: Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 30.04.26

Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Κριστίν Λαγκάρντ απέρριψε τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξη ενώ πληθαίνουν οι φωνές ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.

Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο
Χωρίς όρκο 30.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο

Η πρώην Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, θα εμφανιστεί στις 29 Μαΐου ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας, για να καταθέσει σχετικά με τον χειρισμό των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα

Η διαχείριση του διαιτητή του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στην χώρα του πριν από το ματς των πλέι οφ της Super League. Η διαιτησία του στο ντέρμπι Μίλαν-Γιουβέντους 0-0. Το παρελθόν του VAR Παϊρέτο.

Αμπελόκηποι: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την 72χρονη που λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο – «Θα την πετάξω στα σκουπίδια»
Αμπελόκηποι 30.04.26

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την 72χρονη που λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο - «Θα την πετάξω στα σκουπίδια»

Η 72χρονη υποσχόταν φροντίδα σε ηλικιωμένες γυναίκες με 650 ευρώ τον μήνα - Απείλησε συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ

Υποκλοπές: Παραίτηση Τζαβέλλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Ελλάδα 30.04.26

Παραίτηση Τζαβέλλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κάνει λόγο για «θεσμική εκτροπή», υπογραμμίζοντας πως τίθεται ζήτημα δεοντολογίας λόγω προηγούμενης εμπλοκής του ίδιου εισαγγελικού λειτουργού στην υπόθεση.

Μίνα Μουστάκα
Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων
Αγοραία λογική 30.04.26

Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων

Η παρουσία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου χρηματοδοτημένου από το fund CVC απλώς επιβεβαίωσε ότι αυτή η κυβέρνηση μόνο να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα ξέρει

Παναγιώτης Σωτήρης
Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ
On Field 30.04.26

Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, θα υπάρχουν court seats για 12 φιλάθλους, οι οποίοι αναμένεται να πληρώσουν αδρά για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ από την… γραμμή του πλαγίου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων
Το κριτήριο 30.04.26

«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο «Ξεκινώ επιχειρηματικά», το κριτήριο πριμοδότησης, τα ποσά των ενισχύσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Επικαιρότητα 30.04.26

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι

Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το Βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος. Στο στόχαστρο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

