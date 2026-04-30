Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Έφοδος σε παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους – Ηλικιωμένες ζούσαν σε συνθήκες εξαθλίωσης
Ελλάδα 30 Απριλίου 2026, 14:06

Έφοδος σε παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους – Ηλικιωμένες ζούσαν σε συνθήκες εξαθλίωσης

Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες ζούσαν σε συνθήκες που δεν διασφάλιζαν ούτε κατ' ελάχιστον μία αξιοπρεπή διαβίωση

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Σκηνές που σοκάρουν αποκαλύφθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, όταν μικτό κλιμάκιο Αρχών πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έφοδο σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, όπου λειτουργούσε παράτυπος χώρος «φροντίδας» ηλικιωμένων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, αστυνομικών της Δίωξης και στελεχών της Περιφέρειας Αττικής, μετά από κατεπείγουσα πληροφορία.

Η είσοδος στο διαμέρισμα έγινε με παρέμβαση κλειδαρά, καθώς η «υπεύθυνη» εντός του αρνήθηκε να ανοίξει.

Απάνθρωπες και ανθυγιεινές συνθήκες

Όταν τελικά οι Αρχές μπήκαν στον χώρο, βρέθηκαν μπροστά σε μία αποκαρδιωτική εικόνα.

Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες ζούσαν σε ξεχωριστά δωμάτια και σε συνθήκες που δεν διασφάλιζαν ούτε κατ’ ελάχιστον μία αξιοπρεπή διαβίωση: Δυσοσμία που παρέπεμπε σε ζώα, έντονη ρυπαρότητα στην κουζίνα, ληγμένα τρόφιμα, ζωοτροφές δίπλα σε τρόφιμα ανθρώπινης κατανάλωσης, μπολ με κατεψυγμένο φαγητό αμφίβολης ποιότητας.

Στο ίδιο διαμέρισμα εντοπίστηκαν τέσσερις σκύλοι και μία γάτα, με τις εικόνες να εντείνουν την αίσθηση εγκατάλειψης. Τα ζώα απομακρύνθηκαν άμεσα με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων και κτηνιάτρου.

Ακόμη πιο ανησυχητική ήταν η κατάσταση των ηλικιωμένων. Μία εξ αυτών έπασχε από άνοια χωρίς καταγεγραμμένη φαρμακευτική αγωγή, ενώ άλλη παρουσίαζε εικόνα υποσιτισμού και αφυδάτωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο συγγενείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τις μητέρες τους, με αποτέλεσμα να κληθούν ασθενοφόρα και να μεταφερθούν στα δημόσια νοσοκομεία «Ελπίς» και «Ευαγγελισμός», ενώ ακόμη μία ηλικιωμένη διακομίστηκε από τους οικείους της στο «Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών».

Στο δρόμο της δικαιοσύνης

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ενοικιάστρια του διαμερίσματος δεν διέθετε βασικά στοιχεία καταλληλότητας: Δεν υπήρχαν ταυτοποιητικά έγγραφα για τις φιλοξενούμενες, ούτε οργανωμένο αρχείο φαρμακευτικών αγωγών ούτε καν εγκεκριμένο διαιτολόγιο.

Η ίδια είχε νοικιάσει το διαμέρισμα έναντι 650 ευρώ τον μήνα, ενώ φέρεται να δήλωνε πως υπεκμισθώνει δωμάτια έναντι μόλις 50 ευρώ.

Με εντολή του περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά, κινητοποιήθηκαν κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ ζητήθηκε εξαρχής η συνδρομή της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνση των ηλικιωμένων. Κοινωνικοί λειτουργοί βρέθηκαν στο σημείο, εντόπισαν συγγενείς και συντόνισαν τη μεταφορά όσων έχρηζαν άμεσης περίθαλψης.

«Μηδενική ανοχή σε όσους παίζουν με την αξιοπρέπεια και τη ζωή των ηλικιωμένων», διεμήνυσε ο κ. Χαρδαλιάς, ξεκαθαρίζοντας πως «όσοι εκμεταλλεύονται ευάλωτους συμπολίτες μας, είναι αυτονόητο ότι θα βρίσκουν απέναντί τους τον νόμο».

Τέλος, η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι έλεγχοι θα ενταθούν, με στόχο να μπει τέλος σε παράτυπες δομές που λειτουργούν στο σκοτάδι, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές

Μεσοπρόθεσμο: Στο 2% «χαμηλώνει» η ανάπτυξη για το 2026 – Στο 3,2% ο πληθωρισμός

Μεσοπρόθεσμο: Στο 2% «χαμηλώνει» η ανάπτυξη για το 2026 – Στο 3,2% ο πληθωρισμός

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Ιράν: Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Ιράν: Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Εργατικό ατύχημα στο Superstar II: Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων
Εργατικό ατύχημα 30.04.26

Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών σε πλοίο

Ο τραυματίας ναυτικός υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση στο Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από την Αλόννησο - Ανακοινώσεις από το Λιμενικό και τη Seajets για το εργατικό ατύχημα

Σύνταξη
Ηλεία: Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε με το πατίνι
Ελλάδα 30.04.26

«Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13;» - Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι

Η οικογένεια του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι θρηνεί και σημείωσε ότι δεν ζητάει ευθύνες από τον οδηγό του αυτοκινήτου και την οικογένειά του

Σύνταξη
Κολωνός: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε 34χρονο διαρρήκτη – Βίντεο ντοκουμέντο
Κολωνός 30.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε διαρρήκτη - Ο δράστης του επιτέθηκε με κατσαβίδι

Ο αστυνομικός παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει - Στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κατσαβίδια, πλήθος κλειδιών και πένσα

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Πρωτομαγιά: Ραγδαία αλλαγή του καιρού – Ψυχρό κύμα από την Ουκρανία φέρνει βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Έρχεται χειμώνας 30.04.26

Ραγδαία αλλαγή του καιρού την Πρωτομαγιά - Ψυχρό κύμα από την Ουκρανία φέρνει βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Βροχές, τοπικές καταιγίδες, ενισχυμένοι βοριάδες και κρύο θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού την Πρωτομαγιά - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Νέα αποχή των δικαστικών υπαλλήλων: «Δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη αν θα γυρίσουμε στα παιδιά μας»
Αθήνα 30.04.26

Νέα αποχή των δικαστικών υπαλλήλων: «Δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη αν θα γυρίσουμε στα παιδιά μας»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων δήλωσε ότι αυτό που ζητούν είναι να μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας τους

Σύνταξη
Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος – Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα – Η υπερασπιστική γραμμή του
Ευελπίδων 30.04.26

Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος - Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα - Η υπερασπιστική γραμμή του

Η πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 89χρονος είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων - ενός στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών στο Πρωτοδικείο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε
Στη Θεσσαλονίκη 30.04.26

Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε

Το ανήλικο παιδί κινούνταν με τα πόδια σε περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος τραυματίζοντάς τον ευτυχώς ελαφρά

Σύνταξη
«Θα είμαι σε όλα τα δελτία ειδήσεων» – Όσα είπε ο 89χρονος πιστολέρο στον αστυνομικό που τον συνέλαβε
Στην Πάτρα 30.04.26

«Θα είμαι σε όλα τα δελτία ειδήσεων» - Όσα είπε ο 89χρονος πιστολέρο στον αστυνομικό που τον συνέλαβε

Ο 89χρονος είχε γεμάτο 38άρι σε ειδική επιχειρησιακή θήκη μασχάλης - «Είχαμε την πληροφορία ότι μπορεί να είναι οπλισμένος, οπότε περιμέναμε να κατέβει στο λόμπι για να έχουμε μεγαλύτερο οπτικό πεδίο»

Σύνταξη
Εργατική Πρωτομαγιά: Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αττική
Αγωνιστικές διεκδικήσεις 30.04.26

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Εργατική Πρωτομαγιά, δεμένα τα πλοία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αττική

Τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, για αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου

Σύνταξη
Εργατικό ατύχημα στο Superstar II: Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων
Εργατικό ατύχημα 30.04.26

Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών σε πλοίο

Ο τραυματίας ναυτικός υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση στο Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από την Αλόννησο - Ανακοινώσεις από το Λιμενικό και τη Seajets για το εργατικό ατύχημα

Σύνταξη
Ηλεία: Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε με το πατίνι
Ελλάδα 30.04.26

«Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13;» - Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι

Η οικογένεια του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι θρηνεί και σημείωσε ότι δεν ζητάει ευθύνες από τον οδηγό του αυτοκινήτου και την οικογένειά του

Σύνταξη
Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες

Ο Βασίλης Κικίλιας ανέδειξε τη σημασία ενίσχυσης των ναυτικών επαγγελμάτων, επισημαίνοντας ότι η ευημερία των ναυτικών αποτελεί ζωτικό πυλώνα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Σύνταξη
Λονδίνο: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός – Υποψίες για διαρροή αερίου
Farringdon 30.04.26

Αναστάτωση στο Λονδίνο: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός - Υποψίες για διαρροή αερίου

Επιβάτες αισθάνθηκαν αδιαθεσία με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές - Ο σταθμός έκλεισε προληπτικά προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό, καθώς υπάρχουν υποψίες για διαρροή αερίου

Σύνταξη
Κολωνός: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε 34χρονο διαρρήκτη – Βίντεο ντοκουμέντο
Κολωνός 30.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε διαρρήκτη - Ο δράστης του επιτέθηκε με κατσαβίδι

Ο αστυνομικός παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει - Στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κατσαβίδια, πλήθος κλειδιών και πένσα

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Πρωτομαγιά: Ραγδαία αλλαγή του καιρού – Ψυχρό κύμα από την Ουκρανία φέρνει βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Έρχεται χειμώνας 30.04.26

Ραγδαία αλλαγή του καιρού την Πρωτομαγιά - Ψυχρό κύμα από την Ουκρανία φέρνει βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Βροχές, τοπικές καταιγίδες, ενισχυμένοι βοριάδες και κρύο θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού την Πρωτομαγιά - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων
Παρασκήνιο 30.04.26

Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων

Άστραψε και βρόντηξε ο Αλέξης Τσίπρας για το αξιακό μάθημα που δίνουν τα «γαλάζια» κομματικά στελέχη στους νέους ανθρώπους παραθέτοντας την ιστορία που του εκμυστηρεύτηκε ένας καθηγητής.

Σύνταξη
Υπόθεση D4vd: Τα «φρικιαστικά» βήματα του διαμελισμού της 14χρονης
Σκηνές Βίας 30.04.26

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης D4vd: Τα «φρικιαστικά» βήματα του διαμελισμού της 14χρονης

Οι εισαγγελείς περιγράφουν τα «φρικιαστική» μέθοδο του D4vd για τον διαμελισμό της ανήλικης συντρόφου του την οποία φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου περασμένο Απρίλιο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άγρια κόντρα και ξέσπασμα Δουδωνή κατά Κωνσταντοπούλου για τις ανεξάρτητες αρχές στη Βουλή: «Υπηρετείτε σχέδιο»
Για την ΑΑΔΕ 30.04.26

Άγρια κόντρα και ξέσπασμα Δουδωνή κατά Κωνσταντοπούλου για τις ανεξάρτητες αρχές στη Βουλή: «Υπηρετείτε σχέδιο»

Αφορμή για την κόντρα Δουδωνή - Κωνσταντοπούλου αποτέλεσε η σύμφωνη γνώμη που εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του Νίκητα Κακλαμάνη για τοποθέτηση της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Ήξερε η κυβέρνηση για την ενέργεια των ισραηλινών σκαφών στο Global Sumud Flotilla;
Διεθνής στολίσκος 30.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ήξερε η κυβέρνηση για την ενέργεια των ισραηλινών σκαφών στο Global Sumud Flotilla;

«Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση έναντι αυτής της παράνομης ενέργειας;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, μετά τις ενέργειες του Ισραήλ κατά του διεθνή στολίσκου

Σύνταξη
Νέα αποχή των δικαστικών υπαλλήλων: «Δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη αν θα γυρίσουμε στα παιδιά μας»
Αθήνα 30.04.26

Νέα αποχή των δικαστικών υπαλλήλων: «Δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη αν θα γυρίσουμε στα παιδιά μας»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων δήλωσε ότι αυτό που ζητούν είναι να μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας τους

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
Σφοδρά πυρά 30.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση

«Ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος – Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα – Η υπερασπιστική γραμμή του
Ευελπίδων 30.04.26

Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος - Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα - Η υπερασπιστική γραμμή του

Η πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 89χρονος είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων - ενός στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών στο Πρωτοδικείο

Σύνταξη
ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους
Global Sumud Flotilla 30.04.26

ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους

Το ΚΚΕ τονίζει ότι «τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η έκφραση αλληλεγγύης του ελληνικού λαού και του οργανωμένου κινήματός του απέναντι σε κάθε λαό που γίνεται θύμα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας»

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
