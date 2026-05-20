Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four

Ολυμπιακός και Μπαρτσελονέτα βρέθηκαν αντίπαλοι στο Παπαστράτειο σε έναν αγώνα καθαρά γοήτρου, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, με τους Καταλανούς να επικρατούν 12-9, για την 6η και τελευταία αγωνιστική των προημιτελικών του Champions League.

Οι δύο ομάδες θα πάνε… χέρι-χέρι στο Final Four της διοργάνωσης στη Μάλτα, με τους «ερυθρόλευκους» να τερματίζουν δεύτεροι και να αντιμετωπίζουν την Προ Ρέκο (11/6) στον ημιτελικό, ενώ οι φιλοξενούμενοι ήταν πρώτοι και θα παίξουν με τη Φερεντσβάρος.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να έχει πρωταγωνιστή τον Τζωρτζάτο που έκανε ορισμένες σημαντικές αποκρούσεις, ενώ κατάφερε να προηγηθεί με 1-0 χάρη στο γκολ του Αλαφραγκή για το 1-0. Η Μπαρτσελονέτα όμως πέρασε μπροστά με δύο γκολ του Βίγκβαρι, και έκανε το 1-3 με τον Βελότο και έκλεισε μπροστά το πρώτο οκτάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στη δεύτερη περίοδο και σκοράροντας δύο φορές με τους Νικολαΐδη και Γενηδουνιά για το 3-3. Η Μπαρτσελονέτα απάντησε με τον ίδιο τρόπο αφού οι Βίγκβαρι και Ετσενίκες έγραψαν το 3-5. Ο Ζάλανκι μείωσε σε 4-5 στην αντεπίθεση, αλλά ο Ετσενίκε έκανε το 4-6, σκορ με το οποίο έκλεισε το πρώτο μέρος.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον Παπαναστασίου να μειώνει σε 5-6, αλλά ακολούθησαν δύο γκολ από τους Καταλανούς με δράστες τους Μπούστος και Μουνιαρίθ για το 5-8. Ο Ζάλανκι σκόραρε για να μειώσει σε 6-8, όμως οι Ταχούλ και Μπιέλ με δύο τέρματα έγραψαν το 6-10, ώστε να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο.

Για ακόμη μία φορά ο Ολυμπιακός άρχισε με γκολ το οκτάλεπτο, με τον Γενηδουνιά να μειώνει σε 7-10. Ο Μπιέλ με πέναλτι έκανε το 7-11, για να μειώσει εκ νέου ο Γενηδουνιάς σε 8-11. Το τελικό 9-12 υπέρ της Μπαρτσελονέτα διαμορφώθηκε με τα γκολ των Βελότο και Δήμου.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 3-3, 2-4, 3-2

Διαιτητές: Σαβίνοβιτς (Κροατία), Ιβανόφσκι (Μαυροβούνιο)

Οι συνθέσεις

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης, Νικολαϊδης 1, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Μπαρτσελονέτα: (Φραν Φερνάντεζ): Αγκίρε, Μουναρίθ 1, Βελότο 2, Βαλς, Σαναούχα, Ετσενίκε 2, Χ. Μπούστος, Κασαμπέγια, Ταούλ 1, Βίγκβαρι 3, Μπιέλ 2, Αλ. Μπούστος 1, Ντελμάς, Γκομίλα