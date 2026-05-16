Ολυμπιακός: Βράβευσε τέσσερις θρυλικές μορφές της γυναικείας ομάδας πόλο (vid)

Με μια σπουδαία εμφάνιση, η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε την Σαμπαντέλ στο Παπαστράτειο με 10-8 και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League.

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, μέσω του προέδρου του, Μιχάλη Κουντούρη, βράβευσε τις Φιλιώ Μανωλιουδάκη, Νικόλ Ελευθεριάδου, Χρυσή Διαμαντοπούλου και Αλεξάνδρα Ασημάκη, για την προσφορά τους στην ομάδα.

Ο κόσμος χειροκρότησε και αποθέωσε τις τέσσερις θρυλικές μορφές της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, ο οποίος απέδειξε περίτρανα με τη σημερινή βράβευση ότι αναγνωρίζει όσους και όσες έχουν προσφέρει στον πειραϊκό σύλλογο.

Τέσσερις αθλήτριες που συνέδεσαν το όνομά τους με τις μεγαλύτερες επιτυχίες γυναικεία ομάδας πόλο του Ολυμπιακού και πανηγύρισαν αθροιστικά 65 τίτλους.

