Καθίζηση οδοστρώματος στο Μεταξουργείο – Άνοιξε τρύπα με βάθος μισού μέτρου

Κλειστή παραμένει η οδός Θερμοπυλών στο Μεταξουργείο λόγω καθίζησης εδάφους, κοντά στη συμβολή με την Αχιλλέως.

Η ΕΛ.ΑΣ έχει κλείσει την πρόσβαση στο σημείο, ενώ έσπευσε και προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας.

Η τρύπα είναι μικρής, σχετικά, διαμέτρου μισού μέτρου, όμως έχει βάθος και εύρος γι’ αυτό, σύμφωνα με την Τροχαία, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να περάσει δίπλα της όχημα.