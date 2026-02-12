Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης το βράδυ χθες Τετάρτης προς Πέμπτη στην Αττική υπερχείλισε ρέμα στο Πικέρμι, ενώ προβλήματα προκλήθηκαν σε δρόμους στην περιοχή του Πολυγώνου (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο του orangepress.gr, κάτω).

Οπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λόγω υπερχείλισης του ρέματος Βάρδα στο Πικέρμι διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ημερου Πεύκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στο Πολύγωνο λόγω καθίζησης καθώς και από διάφορα φερτά υλικά

Παράλληλα, στο Πολύγωνο λίγο μετά τη 01:00 λόγω καθίζησης, καθώς και από διάφορα φερτά υλικά εξαιτίας της δυνατής βροχής, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά, από το ύψος της οδού Χατζοπούλου, όπως και στην οδό Ασημακοπούλου, από το ύψος της οδού Μάριου Βάρβογλη.

Γενικότερα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα άρχισαν να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να καταγράφει βροχή από τα παραθαλάσσια μέρη μέχρι τις ορεινές περιοχές.

Σε όλον τον νομό Αττικής

Ισχυρή βροχόπτωση εκδηλώθηκε σε πολλές περιοχές, ανάμεσα στις οποίες η Ελευσίνα, ο Ανω Κορυδαλλός, η Σαλαμίνα, το Πέραμα, το Χαϊδάρι και ο Ασπρόπυργος.

Το φαινόμενο επηρέασε άμεσα και το κέντρο της Αθήνας, με βροχόπτωση να καταγράφεται στο Γκάζι, τους Αμπελόκηπους, τον Νέο Κόσμο και τον Βύρωνα, ενώ ανάλογη ήταν η εικόνα και στα νότια προάστια, συγκεκριμένα στη Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο, τον Αγιο Κοσμά και το Ελληνικό.

Στα βόρεια και ανατολικά του νομού, βροχή σημειώθηκε στην Παλλήνη, στου Παπάγου, τη Ραφήνα, το Πόρτο Ράφτη, τη Νέα Μάκρη, τα Βριλήσσια και την Αγία Παρασκευή.

Παράλληλα, τα φαινόμενα επεκτάθηκαν προς το Κορωπί, τα Καλύβια, το Μαρκόπουλο και το Σούνιο, ενώ στα δυτικά έβρεξε στην Πετρούπολη, το Ζεφύρι, τη Χρυσούπολη Περιστερίου και τα Ανω Λιόσια.