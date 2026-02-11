newspaper
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
11.02.2026 | 23:32
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική - Πού σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις
Ελλάδα 11 Φεβρουαρίου 2026, 23:32

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις

Έντονη βροχόπτωση σημειώνεται αυτήν την ώρα σε κέντρο της Αθήνας, βόρεια προάστια, Περιστέρι, Χαϊδάρι, Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Κερατσίνι, Πέραμα Μενίδι και αλλού.

Ισχυρές καταιγίδες καταγράφονται αυτήν την ώρα σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου της Αττικής με την κακοκαιρία να κάνει αισθητή την παρουσία της.

Έντονη βροχόπτωση σημειώνεται αυτήν την ώρα σε κέντρο της Αθήνας, βόρεια προάστια, Περιστέρι, Χαϊδάρι, Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Κερατσίνι, Πέραμα Μενίδι και αλλού.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Νωρίτερα σήμερα, οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας τέθηκαν σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», έως και την Παρασκευή, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων μετά και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τετάρτη 11.02.2026 έως και την Παρασκευή 13.02.2026 τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως τονίζεται, στο πλαίσιο αυτό οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ακόμη, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές προβλέπεται να επηρεάσουν τον καιρό της χώρας μας, η πρώτη από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη 11-02-2026 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 12-02-2026 και η δεύτερη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους.

uncategorized 11.02.26

Ηράκλειο: Άγρια δολοφονία 40χρονου για τα μάτια μιας γυναίκας – Τον μαχαίρωσαν και τον άφησαν αβοήθητο

Η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις ενώ φέρεται να ομολόγησε ένας 37χρονος ότι ήταν αυτός που μαχαίρωσε τον 40χρονο μπροστά στους άλλους δύο συλληφθέντες μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό– Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό
Eurovision 11.02.26

Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό– Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό

Ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» ολοκληρώθηκε με ένταση, εκπλήξεις και δυνατές ερμηνείες. Το κοινό αποφάσισε: επτά καλλιτέχνες πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Σύνταξη
Χανιά: Σε κατ’ οίκον περιορισμό οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό με εντολή Ρώσου – Διαφώνησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας
Ελλάδα 11.02.26

Χανιά: Σε κατ’ οίκον περιορισμό οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό με εντολή Ρώσου – Διαφώνησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας

Μετά τις μαραθώνιες απολογίες των τριών συλληφθέντων υπήρξε διαφωνία εισαγγελέα-ανακρίτριας και την απόφαση για το αν θα προφυλακιστούν ή όχι θα λάβει το δικαστικό συμβούλιο

Σύνταξη
Ξεκίνησε η δίκη για τον βιασμό 19χρονης από δύο αστυνομικούς του ΑΤ Ομόνοιας – Έβγαλε τη ζώνη του, είχε και το όπλο υπηρεσίας
Ελλάδα 11.02.26

Ξεκίνησε η δίκη των αστυνομικών για τον βιασμό 19χρονης μέσα στο ΑΤ Ομόνοιας - «Έβγαλε τη ζώνη του, είχε και το όπλο υπηρεσίας»

Η καταγγέλλουσα περιέγραψε όσα έγιναν μέσα στο αστυνομικό τμήμα αναφέροντας πολλές φορές ότι δεν έγιναν με τη συναίνεση της με τους κατηγορουμένους να αρνούνται την αξιόποινη πράξη που τους οδήγησε στο εδώλιο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πόρτο Ράφτη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι που πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο
Ελλάδα 11.02.26

Πόρτο Ράφτη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι που πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο

Οι ανήλικοι προκάλεσαν φθορές στο λεωφορείο στο Πόρτο Ράφτη και μετά έρευνες ταυτοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΛΑ έριξαν πέτρες στο λεωφορείο τόσο κατά την αποβίβασή τους όσο και λίγο αργότερα, προκαλώντας φθορές

Σύνταξη
Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές
Ελλάδα 11.02.26

Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας η καθηγήτρια απομακρύνεται από το ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι - Έβαζε τους μαθητές να κάνουν διάφορες εργασίες στο σχολείο για να τους σβήνει απουσίες

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Όσα αποκάλυψε στη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος – Στο μικροσκόπιο δύο απόστρατοι αξιωματικοί
Ελλάδα 11.02.26

Κατασκοπεία: Όσα αποκάλυψε στη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος – Στο μικροσκόπιο δύο απόστρατοι αξιωματικοί

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση κατασκοπείας μετά τη σύλληψη του 54χρονου σμήναρχου ο οποίος προφυλακίστηκε χθες μετά την απολογία του

Σύνταξη
Βλάβη στον Οδοντωτό με 77 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 11.02.26

Βλάβη στον Οδοντωτό με 77 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και συνεργείων της ΕΜΟΔΕ.

Σύνταξη
uncategorized 11.02.26

Ηράκλειο: Άγρια δολοφονία 40χρονου για τα μάτια μιας γυναίκας – Τον μαχαίρωσαν και τον άφησαν αβοήθητο

Η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις ενώ φέρεται να ομολόγησε ένας 37χρονος ότι ήταν αυτός που μαχαίρωσε τον 40χρονο μπροστά στους άλλους δύο συλληφθέντες μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό– Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό
Eurovision 11.02.26

Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό– Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό

Ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» ολοκληρώθηκε με ένταση, εκπλήξεις και δυνατές ερμηνείες. Το κοινό αποφάσισε: επτά καλλιτέχνες πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Σύνταξη
Η πόρτα στα κλαμπ του Λονδίνου, ο στρίπερ Χάρι Πότερ και αλκοόλ απ’τα «μάτια» – Η άλλη ζωή της Μάργκο Ρόμπι
Βίντεο 11.02.26

Η πόρτα στα κλαμπ του Λονδίνου, ο στρίπερ Χάρι Πότερ και αλκοόλ απ’τα «μάτια» – Η άλλη ζωή της Μάργκο Ρόμπι

Πριν γίνει η βασίλισσα των κόκκινων χαλιών, η Μάργκο Ρόμπι ζούσε σαν φοιτήτρια στο Κλάπαμ, έβγαινε ξέφρενα και κατέληγε… εκτός κλαμπ. Από το διαβόητο Infernos μέχρι bachelorette με στρίπερ ντυμένο Χάρι Πότερ, η σταρ θυμάται τα πιο τρελά της χρόνια

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τα σκάνδαλα «θυμώνουν» τους πολίτες – ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΣΕΕ στο προσκήνιο
Δημοσκόπηση 11.02.26

Τα σκάνδαλα «θυμώνουν» τους πολίτες - ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΣΕΕ στο προσκήνιο

Νέα δημοσκόπηση περιλαμβάνει για πρώτη φορά ερωτήματα για τα δύο σκάνδαλα που κυριαρχούν στη δημόσια σφαίρα και τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά. Πολιτικό σκηνικό σε κίνηση αλλά χωρίς σαφή κατεύθυνση. Σημάδια φθοράς για τη Μαρία Καρυστιανού. Ποιοτική αναβάθμιση για τον Αλέξη Τσίπρα. Η πρόθεση ψήφου, η μάχη της δεύτερης θέσης και ο άγνωστος «Χ».

Σύνταξη
Καναδάς: Η ένοπλη επίθεση έγινε ενώ είχε ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς όπλων από την κυβέρνηση
Οπλοκατοχή 11.02.26

Καναδάς: Η ένοπλη επίθεση έγινε ενώ είχε ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς όπλων από την κυβέρνηση

Ο Καναδάς, έπειτα από ένοπλη επίθεση με 22 θύματα το 2020, είχε ανακοινώσει ένα πρόγραμμα απόσυρσης όπλων που ανήκαν σε ιδιώτες. Το πρόγραμμα αυτό είχε αρχίσει να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο.

Σύνταξη
Ας φάνε παντεσπάνι: Ο Χάρι Στάιλς δεν νοιάζεται αν είσαι πολύ φτωχός για να πας σε συναυλία του
Fizz 11.02.26

Ας φάνε παντεσπάνι: Ο Χάρι Στάιλς δεν νοιάζεται αν είσαι πολύ φτωχός για να πας σε συναυλία του

Οι εξωφρενικές τιμές εισιτηρίων της παγκόσμιας περιοδείας του «Together, Together» το 2026 του Χάρι Στάιλς έχουν εξοργίσει τους θαυμαστές του με πηγές να αναφέρουν πως ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται να κάνει κάτι γι'αυτό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια

«Είναι στο χέρι μας αυτή η Τσικνοπέμπτη να είναι η τελευταία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και όταν θα φύγουν αυτοί, όλη η Ελλάδα θα έχει ένα λόγο παραπάνω να γιορτάσει», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
11.02.26

Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ισ
Άλλα Αθλήματα 11.02.26

Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ισχυρής Ραντνίτσκι με 16-14, την πέταξε εκτός Champions League, ενώ οι Πειραιώτες προκρίθηκαν ως πρώτοι από τον όμιλό τους στα προημιτελικά του Champions League.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την τραγωδία στην Χίο: Στο ψηφιακό κράτος του Μητσοτάκη δεν δουλεύει ούτε μία κάμερα
TV 11.02.26

Λαζόπουλος για την τραγωδία στην Χίο: Στο ψηφιακό κράτος του Μητσοτάκη δεν δουλεύει ούτε μία κάμερα

«Προσπαθούν να μας πείσουν ότι το φουσκωτό, των δέκα ατόμων που κουβαλάει σαράντα, είναι πιο ευέλικτο να κάνει και επιθέσεις. Ενώ το σκάφος του Λιμενικού που είναι πιο ισχυρό και ελαφρύ, δέχεται επιθέσεις» είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ανώτερος ο «δικέφαλος» προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου (vids)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ανώτερος ο «δικέφαλος» προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου (vids)

Σαφώς ανώτερος ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τον κακό Παναθηναϊκό στην Τούμπα και με δύο νίκες προκρίθηκε για 7η φορά τελευταία 10 χρόνια σε τελικό Κυπέλλου. Αντίπαλος του δικεφάλου στο Πανθεσσαλικό ο ΟΦΗ.

Σύνταξη
Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές
Τζέσι Βανρούτσελαρ 11.02.26

Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα την ταυτότητά του. Η αστυνομία έχει στα χέρια της δύο πυροβόλα όπλα, που πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν στην ένοπλη επίθεση. Η μητέρα και ο θετός αδερφός του μεταξύ τους.

Σύνταξη
Χανιά: Σε κατ’ οίκον περιορισμό οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό με εντολή Ρώσου – Διαφώνησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας
Ελλάδα 11.02.26

Χανιά: Σε κατ’ οίκον περιορισμό οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό με εντολή Ρώσου – Διαφώνησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας

Μετά τις μαραθώνιες απολογίες των τριών συλληφθέντων υπήρξε διαφωνία εισαγγελέα-ανακρίτριας και την απόφαση για το αν θα προφυλακιστούν ή όχι θα λάβει το δικαστικό συμβούλιο

Σύνταξη
Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση
Μπάσκετ 11.02.26

Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση

Ρεπόρτερ της Φενέρμπαχτσε υποστηρίζει πως η ομάδα του Σάρας είναι εκτός διεκδίκησης του Χέις-Ντέιβις, προσθέτοντας ότι Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ βελτίωσαν τις προσφορές τους προς τον Αμερικανό.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκάνδαλο που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε απ’ τη Νέα Δημοκρατία – Είναι η τέλεια ληστεία»
TV 11.02.26

Λαζόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκάνδαλο που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε απ’ τη Νέα Δημοκρατία – Είναι η τέλεια ληστεία»

«Τα πήραν, εκατομμύρια που δόθηκαν, μοιράστηκαν σχεδόν εκατομμύρια, Πόρσε, φραπέδες και τα λοιπά, ήταν όλα προμελετημένα της συντεταγμένης αρπαγής του ευρωπαϊκού χρήματος»

Σύνταξη
«Απειλή ξένης λογοκρισίας»: Οι ΗΠΑ κατηγορούν την ΕΕ για ψηφιακό περιορισμό της ελευθερίας του λόγου
Κόσμος 11.02.26

«Απειλή ξένης λογοκρισίας»: Οι ΗΠΑ κατηγορούν την ΕΕ για ψηφιακό περιορισμό της ελευθερίας του λόγου

Μια έκθεση των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών στις ΗΠΑ κατακρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποτιθέμενη «απειλή ξένης λογοκρισίας», ισχυριζόμενη ότι στοχεύει άδικα τις συντηρητικές και λαϊκιστικές απόψεις

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Σάντερλαντ – Λίβερπουλ

LIVE: Σάντερλαντ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Λίβερπουλ για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου
Culture Live 11.02.26

Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κόλιν Φερθ και ο Τζακ Λόουντεν θα συνεργαστούν στην επερχόμενη σειρά του Apple TV+, που θα βασίζεται στη δημοφιλή σειρά βιβλίων «Berlin Noir» του Φίλιπ Κερ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνες πρακτικές και δηλώσεις που αμφισβητούν το Διεθνές Δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνες πρακτικές και δηλώσεις που αμφισβητούν το Διεθνές Δίκαιο

Η Νέα Αριστερά ζητά άρση του casus belli ως προϋπόθεση αποκλιμάκωσης και υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύνταξη
Λαζόπουλος: «Ο Ερντογάν υποδέχεται τον Μητσοτάκη στη Γαλάζια Πατρίδα που ονειρεύεται» – Το σχόλιο για Σαμαρά και Καραμανλή
TV 11.02.26

Λαζόπουλος: «Ο Ερντογάν υποδέχεται τον Μητσοτάκη στη Γαλάζια Πατρίδα που ονειρεύεται» – Το σχόλιο για Σαμαρά και Καραμανλή

«Στην εξωτερική πολιτική δεν λαμβάνονται υπόψιν αυτά που του επισημαίνουν ο Καραμανλής κι ο Σαμαράς; Γιατί ο Σαμαράς και ο Καραμανλής λένε για υπάρχουσα προσυνεννόηση που έχει μπει σε στάδιο πραγμάτωσης. Αυτό είδαμε εμείς. Εδώ, σήμερα και ουσιαστικά τον υποδέχεται στη Γαλάζια Πατρίδα»

Σύνταξη
Λάκης Λαζόπουλος: Διεφθαρμένη χώρα σημαίνει διεφθαρμένη κυβέρνηση, σημαίνει πολλοί διεφθαρμένοι υπουργοί
TV 11.02.26

Λάκης Λαζόπουλος: Διεφθαρμένη χώρα σημαίνει διεφθαρμένη κυβέρνηση, σημαίνει πολλοί διεφθαρμένοι υπουργοί

Παράλληλα, σχολίασε και τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, η οποία προκάλεσε σάλο όταν κατά την παρουσία της σε πάνελ εκπομπής είπε πως «το τζάμπα πέθανε»

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

