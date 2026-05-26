Κρήτη: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 27χρονη μετά από πτώση με πατίνι
Το ατύχημα σημειώθηκε στην Αμμουδάρα και η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου αλλά με σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι
- Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης στην Κρήτη – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης
- Σπείρα εξαπατούσε πολίτες μέσω taxisnet – Δεκάδες δράστες λάμβαναν προνοιακά επιδόματα και κρατικές επιδοτήσεις
- Ζάκυνθος: Ρίσκαρε τη ζωή του για μια… selfie o 22χρονος τουρίστας που έπεσε στον γκρεμό στην παραλία του Ναυαγίου
- Άγρια επίθεση σε 52χρονη στη Θεσσαλονίκη: 25χρονος μπήκε στο μαγαζί της, της έδειξε ερωτικό βίντεο και τη χτύπησε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στην Αμμουδάρα στην Κρήτη με μια γυναίκα περίπου 27 ετών να τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση στο οδόστρωμα.
Η τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ενώ την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία.
Τραυματίστηκε στο κεφάλι
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του neakriti.gr, η νεαρή γυναίκα φέρει πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.
Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι, όταν – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – η 27χρονη έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε και έπεσε στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενη σοβαρά στο κεφάλι.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αστυνομία, που διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
- Εθνική Ελλάδας: Από την Πέμπτη (28/5) σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία
- «Φρένο» στις 1.000 κάμερες ΑΙ στους δρόμους – Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός
- Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα
- Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
- Ιστορίες: Το νέο τεύχος έρχεται αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
- Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ
- ΗELLO!: Αφιέρωμα στη Γωγώ Μαστροκώστα
- Η UEFA για τον Παρασκευά Άντζα: «Οι σκέψεις μας με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες του»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις