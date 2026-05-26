Κρήτη: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 27χρονη μετά από πτώση με πατίνι

Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στην Αμμουδάρα στην Κρήτη με μια γυναίκα περίπου 27 ετών να τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση στο οδόστρωμα.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ενώ την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία.

Τραυματίστηκε στο κεφάλι

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του neakriti.gr, η νεαρή γυναίκα φέρει πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι, όταν – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – η 27χρονη έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε και έπεσε στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενη σοβαρά στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αστυνομία, που διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.