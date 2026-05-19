Μπαίνει «κόφτης» ταχύτητας στα πατίνια – Τα μέτρα που εξετάζονται

Την ανάγκη αυστηροποίησης του πλαισίου για τη χρήση και κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών τονίζει η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προαναγγέλλοντας σειρά νέων μέτρων και περιορισμών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Όπως υπογράμμισε ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εξετάζεται η θέσπιση αυστηρού νομοθετικού πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια, με βασική πρόβλεψη την πλήρη απαγόρευση χρήσης τους από ανηλίκους.

Κανόνες και περιορισμοί

Παράλληλα, όπως είπε, θα υπάρξουν ειδικοί περιορισμοί για τους νέους χρήστες αλλά και συγκεκριμένοι κανόνες λειτουργίας για τους ενήλικες.

Μεταξύ των αλλαγών που προωθούνται περιλαμβάνονται η υποχρεωτική εγκατάσταση «κόφτη» ταχύτητας στα πατίνια, η απαγόρευση κυκλοφορίας τους σε λεωφόρους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και η υποχρεωτική ασφάλιση και ειδική σήμανση των οχημάτων. Παράλληλα, θα προβλέπεται και πιστοποίηση ασφαλείας για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον έλεγχο της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των πατινιών στις πόλεις και τους τουριστικούς προορισμούς, καθώς – σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη – οι δήμοι θα κληθούν να ορίζουν ανώτατο αριθμό διαθέσιμων πατινιών ανά περιοχή.

Στο «μικροσκόπιο» η χρήση κράνους στα νησιά

Αναφερόμενος συνολικά στην οδική ασφάλεια ενόψει της τουριστικής περιόδου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε ότι θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στα νησιά, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση κράνους από οδηγούς δικύκλων.

«Δεν μπορεί να νοικιάζεται μηχανάκι χωρίς κράνος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία θα ενισχύσει την παρουσία της στα νησιά κατά τη θερινή περίοδο, μεταφέροντας ειδικές ομάδες Τροχαίας από την Αθήνα.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στο σχέδιο Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, σημειώνοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να αναπτυχθεί πλήρως έως το τέλος Μαΐου.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης της κυκλοφορίας που θα υποστηρίζεται από περίπου 150 αστυνομικούς, ομάδες δικυκλιστών, drones και σύγχρονα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.