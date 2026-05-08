Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν επιπλέον μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανηλίκους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες.

«Θέλω να τονίσω στους γονείς ότι δεν είναι παιχνίδι», λέει ο Ιαβέρης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Το τελευταίο περιστατικό με τον 12χρονο στον Ασπρόπυργο, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, που ακολούθησε τον θανάσιμο τραυματισμό του 13χρονου στην Ηλεία, έχει κάνει σαφές ότι τα ηλεκτρικά πατίνια μετατρέπονται σε ένα σύγχρονο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας που πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς χρονοτριβή.

Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό το πρωί της Παρασκευής, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης – που είχε προαναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες σχετική νομοθετική ρύθμιση -, ανέφερε ότι ετοιμάζεται σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για τα ενοικιαζόμενα.

«Ο χειρισμός είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας» δήλωσε ο υπουργός.

Και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Το πρώτο είναι πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους. Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι ποιος θα σε αποζημιώσει; Χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι, εκατοντάδες πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, πρέπει να τελειώνει», συμπλήρωσε.

Ακολούθως, επισήμανε ότι τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών.

Τι λένε οι ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα ασφαλείας

Στους κινδύνους, το νομικό πλαίσιο που τα διέπει και τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια αναφέρθηκαν μιλώντας στο ΕΡΤnews η Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Αττικής.

«Είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Πάνω από 400 παιδιά κάθε χρόνο τραυματίζονται σοβαρά, άλλα σοβαρότερα όπως ο 12χρονος και εύχομαι να επανέλθει και να βγει από την καταστολή» δήλωσε ο κ. Ιαβέρης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα πατίνια δεν είναι παιχνίδι, αλλά ένα σύγχρονο μεταφορικό μέσο, εναλλακτικό όπως ονομάζεται και πρέπει κάποιος για να το οδηγήσει να πληρούνται κάποιες προδιαγραφές. Ο νόμος είναι σαφής. Δεν επιτρέπεται σε παιδιά κάτω των 15 ετών να οδηγούν πατίνι σε δρόμο όπου κυκλοφορούν αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και άλλα οχήματα».

Όπως τόνισε, «επιτρέπεται σε 12χρονους μέχρι 15χρονους, σε πατίνι το οποίο κινείται μέχρι 6 χιλιόμετρα σε πλατείες ή σε ποδηλατοδρόμους που θεωρείται πεζός, αυστηρά. Για μένα ακόμα και τα 12χρονα δεν θα έπρεπε να οδηγούν τέτοιο πατίνι, διότι πάρα πολύ εύκολα μπορούν να κατέβουν από το πεζοδρόμιο και να βρεθούν στον δρόμο, εφόσον δεν υπάρχει εποπτεία από τους γονείς ή τους κηδεμόνες».

Ο κ. Ιαβέρης συνέχισε λέγοντας ότι ο νόμος επιτρέπει από 15χρονο που έχει κλείσει το 15ο έτος να οδηγεί φορώντας κράνος δεμένο, να μην είναι δικάβαλο, να μην φοράει ακουστικά, να μην κάνει χρήση κινητού και βέβαια να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ.

«Οι γονείς να μην υποκύπτουν στις πιέσεις των παιδιών»

«Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι στους γονείς ότι αυτό δεν είναι παιχνίδι», συμπλήρωσε ο κ. Ιαβέρης και πρόσθεσε: «Να μην υποκύπτουν στις πιέσεις των παιδιών τους επειδή κάποιο άλλο παιδί διαθέτει τέτοιο όχημα. Θα πρέπει να πιέσουν και να αποφασίσουν αυτοί ότι δεν θα τους επιβληθεί το παιδί, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή να πω απλά, γιατί δεν του δίνουν και τσιγάρα στο τέλος-τέλος του δεκάχρονου;»

Όπως εξήγησε, του δίνουν ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μεταφορικό μέσο που έχει πολύ υψηλό κέντρο βάρους, έχει αστάθεια, δεν έχει καλά συστήματα πέδησης, φρένα, αναρτήσεις. Δεν είναι ένα όχημα το οποίο μπορείς να το πεις ασφαλές. «Όμως για να μην πούμε τα καταργούμε τελείως, πρέπει να κυκλοφορούν με προδιαγραφές», σημείωσε.

Και συνέχισε: «Προσωπική μου άποψη είναι ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να έχουν και ένα σημείο ταυτοποίησης, μια πινακίδα θα έλεγα και όπως οι 16χρονοι που καλούνται να δώσουν έστω για το δίπλωμα της μοτοσυκλέτας μέχρι 50 κυβικά, θα πρέπει κάποιος που βγαίνει στον δρόμο να ξέρει και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη σήμανση, που σημαίνει ότι ξέρει πώς κινείται ένα όχημα μαζί με τα άλλα».

Αυτό σημαίνει ότι «δεν παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη, δεν διασχίζει δρόμους κάθετα που μπορεί να είναι επικίνδυνοι, όπως είναι λεωφόροι και άλλοι δρόμοι. Και εννοείται ότι απαγορεύεται τέτοια οχήματα να κυκλοφορούν στις λεωφόρους όπως η Κηφισίας, η Μεσογείων, η Αλεξάνδρας ή Συγγρού. Δεν μπορεί ένα παιδί 8, 10, 12 χρονών να διαθέτει 500, 600, 1.000, 1.500 ευρώ να προμηθευτεί ένα τέτοιο όχημα. Άρα απευθύνομαι στους γονείς».

Καταληκτικά ο κ. Ιαβέρης τόνισε: «Βάζουμε κι άλλον έναν μπελά και στην Τροχαία, η οποία τον τελευταίο χρόνο έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες μαζί με το Μεταφορών και έχουμε δει σοβαρή μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, να έρχεται ένα νέο πρόβλημα, ένα νέο μεταφορικό μέσο το οποίο είναι εναλλακτικό και μπορεί να βοηθήσει εφόσον υπάρχουν και οι προδιαγραφές και οι κατάλληλοι δρόμοι, να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να αποσυμφορήσει το κυκλοφοριακό».

«Είναι θέμα παιδείας»

Από την πλευρά της η κ. Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, επισήμανε ότι πρόκειται κυρίως για θέμα ενημέρωσης, παιδείας και πολιτισμού το να χρησιμοποιούμε σωστά το πατίνι, το οποίο δεν είναι παιχνίδι, αλλά είναι ένα όχημα και η κυκλοφορία του υπόκειται σε κανόνες και ήδη από το 2021 που υπήρξε η πρόβλεψη στην ελληνική νομοθεσία, καθορίστηκαν οι όροι για το πώς πρέπει να κυκλοφορούν, τα όρια με τις ταχύτητες, με την ηλικία, τον εξοπλισμό και τους κανόνες γενικότερα.

Αυτό όμως, όπως εξήγησε, δεν έχει γίνει κτήμα του γενικότερου πληθυσμού και επειδή ελλείψει μεγάλου δικτύου με ποδηλατόδρομους, είναι λίγες οι πόλεις όπου θα μπορούσαν να κυκλοφορούν νόμιμα τα πατίνια.

«Εμείς στο Ινστιτούτο από την περίοδο του κορονοϊού, είδαμε το πρόβλημα με τα πατίνια. Συμμετέχω και στην επιτροπή του ΟΗΕ που βλέπουμε τους κανόνες και βλέπουμε τα θέματα της κινητικότητας. Γιατί όπως και να το κάνουμε το πατίνι είναι από τα μέσα που προωθούνται για τα θέματα της βιώσιμης κινητικότητας. Γιατί είναι φιλικό στο περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον που είναι κορεσμένο με την κυκλοφορία» είπε η κ. Δανέλλη – Μυλωνά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε, ότι πολλοί χρήστες το χρησιμοποιούν για τη δουλειά τους: «Η έρευνα έδειξε ότι το ήμισυ των χρηστών το χρησιμοποιούν για να πάνε στη δουλειά τους, είτε γιατί θέλουν να φτάσουν πιο γρήγορα, να αποφύγουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, είτε είναι μέσα στις αστικές περιοχές, είτε και στις αγροτικές περιοχές που βλέπουμε εργάτες το πρωί να πηγαίνουν στη δουλειά τους».

Το πρόβλημα, διευκρίνισε η ίδια ακολούθως, είναι ότι οι χρήστες δεν ακολουθούν τους κανόνες, δεν γνωρίζουν τους κανόνες, δεν φοράνε κράνος που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι περισσότεροι τραυματισμοί γίνονται στο κεφάλι και στα άνω άκρα και εκεί είναι μεγάλη επικινδυνότητα. Δεν έχουν το ανακλαστικό φως μπροστά και πίσω, όπως προβλέπεται. Δεν φοράνε ανακλαστικά στοιχεία που θα πρέπει για να φαίνονται.

«Βλέπουμε πολλές φορές στο δρόμο, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες ή και το βράδυ, νεαροί φορούν συνήθως και μαύρα ρούχα και δεν τους βλέπεις. Κινδυνεύεις να γίνεις κι εσύ θύτης. Είναι το θέμα αυτό, όταν συνυπάρχουν με πεζούς, δεν είναι κάτι αστείο ή παιχνίδι».

Συνέχισε λέγοντας πως: «Εμείς στο Ινστιτούτο, βλέποντας όλα αυτά τα στοιχεία από την έρευνα και με τη βοήθεια της IBM, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα. Το ονομάζουμε Life is Responsibility, “Μικρά οχήματα – Μεγάλη ευθύνη”. Ένα πρόγραμμα που το κάνουμε συνήθως στα γυμνάσια για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πραγματικά βλέπουμε ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν.

Τέλος η κ. Δανέλλη-Μυλωνά επισήμανε ότι « οι δήμοι έχουν και εκείνοι μια ευθύνη. Είναι κάτι που το θέσαμε και στον κύριο Δούκα όταν ακούσαμε ότι γίνονται σταθμοί για τα πατίνια και είπαμε ότι και η συνεργασία με τις εταιρείες που προμηθεύουν αυτά τα πατίνια θα πρέπει να υποχρεώνει είτε τον Δήμο είτε αυτούς τους προμηθευτές να ενημερώνουν».

«Δεν μπορεί να βάζουν τα πατίνια στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, σε σταθμούς, σε χώρους στάθμευσης και να μην υπάρχει ενημέρωση. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και βέβαια το πού κυκλοφορούν αυτά που κυκλοφορούν. Και να πούμε ακόμα ότι σε κάποιες χώρες είναι υποχρεωτική η ασφάλιση. Στη Γερμανία για παράδειγμα, που είναι οργανωμένο το σύστημα και οι πινακίδες, υπάρχει καταχώριση των πινακίδων, υπάρχει ασφάλιση» κατέληξε η ίδια.