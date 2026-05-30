Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου στην Κρήτη η απολογία της μητέρας της 3χρονης ενώπιον του ανακριτή, με το παιδάκι να εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Εις βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Όπως αναφέρει το patris.gr, τόσο η 25χρονη μητέρα όσο και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στον ανακριτή Χανίων, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην υπόθεση που αφορά τον σοβαρό τραυματισμό της 3χρονης.

Το παιδί είχε μεταφερθεί πριν από περίπου δέκα ημέρες στο Νοσοκομείο Χανίων, σε κρίσιμη κατάσταση και με τραύματα που συνδέθηκαν με κακοποίηση, και στη συνέχεια διακομίστηκε στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ όπου παραμένει νοσηλευόμενο.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν ήδη καταδικαστεί στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας για άλλα αδικήματα, ενώ στη συνέχεια σε βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, καθώς οι Αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή τους στον τραυματισμό του παιδιού.

Στην 25χρονη αναμένεται να οριστεί από την Εισαγγελία νομική υποστήριξη, καθώς είχε αρνηθεί αρχικά να την υπερασπιστεί δικηγόρος. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό τι θα γίνει με τον 27χρονο σύντροφό της από το Πακιστάν.

Ο συγκεκριμένος έχει δικηγόρο αλλά ο τελευταίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, σε δηλώσεις του, να μην τον αναλάβει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα εξαρτηθεί από τη δικογραφία όταν φτάσει στα χέρια του, την οποία θα μελετήσει διεξοδικά.

Ο 27χρονος δικάστηκε ήδη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων κατηγορούμενος για παράνομη είσοδο στην χώρα και του επιβλήθη ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή και 5.000 ευρώ πρόστιμο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων του παιδιού αλλά και να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια στην αποθήκη θερμοκηπίου στην περιοχή του Ακρωτηρίου.