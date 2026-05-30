Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 38χρονο για τον θάνατο του 67χρονου – Τι υποστήριξε
Ο 38χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα.
Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 38χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πρώην πεθερού του το βράδυ της Παρασκευής (29/05), στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Σε βάρος του 38χρονου ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση. Σύμφωνα με το thestival, o 38χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι κάνανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μαζί με το θύμα.
Φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι το θύμα έπαθε κρίση λόγω της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και ότι τα χτυπήματα που του κατάφερε πραγματοποιήθηκαν στην προσπάθειά του να τον επαναφέρει.
Υπενθυμίζεται ότι ο 67χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, όπου σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία του πνοή.
Ο 37χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από 8 χρόνια διατηρούσε σχέση με την κόρη του θύματος.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τ.Α. Κορδελιού Ευόσμου.
