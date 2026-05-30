ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των υπόλοιπων δέκα συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση
- Γονικές παροχές και κληρονομιές - Τέλος η ταλαιπωρία σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες
- Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βροχές το Σάββατο - Τι καιρό θα κάνει του Αγίου Πνεύματος
- Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
- Δύο Ελληνες στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ενώπιον του ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα βρεθούν σήμερα, Σάββατο, οι υπόλοιποι δέκα κατηγορούμενοι από την Κρήτη. Οι πρώτοι 12 ολοκλήρωσαν χθες τις πολύωρες απολογίες τους και αφέθησαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους.
Στους 22 συλληφθέντες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους κανένας δεν δέχθηκε ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τις πράξεις που τους αποδίδονται. Από τους συγκατηγορούμενούς τους που απολογούνται σήμερα, ορισμένοι φέρονται να έχουν διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην υπόθεση που ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Ανάμεσά τους βρίσκεται εν ενεργεία αντιδήμαρχος, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και οι δύο λογιστές , οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης.
Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Το κατηγορητήριο
Υπενθυμίζεται ότι εις βάρος των συνολικά 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Κρήτη, έχει ασκηθεί από τους εντεταλμένους ευρωπαίους εισαγγελείς ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.
Οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν:
- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση
- Άμεση συνέργεια σε απάτη
- Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
- Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα των Νέων Ελληνικών για τα ΕΠΑΛ
- Μπεσίκτας: Ο Νίκολιτς στο προσκήνιο για τον πάγκο
- Κέρκυρα: Νεκρός 53χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο
- Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Εντυπωσιακή εμφάνιση με φίλους στη Μύκονο μετά τον χωρισμό της
- Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή
- Επεισόδια στη Βουδαπέστη πριν τον τελικό (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις